Samsung Galaxy S10: Lohnt sich der Kauf selbst 2021 noch?

Das Samsung Galaxy S10 gehört zur beliebten High-End-Reihe des südkoreanischen Herstellers. Es handelt sich dabei um das Standard-Modell. Anspruchsvollere Zeitgenossen können derweil auch zum leistungsstärkeren Samsung Galaxy S10+ greifen. Die Unterschiede beschränken sich dabei allerdings größtenteils auf die Bildschirmdiagonale, den Speicher, die Akkukapazität und die Kamera. Im vergangenen Jahr kam zudem noch eine 5G-Variante in die Läden, aber die 5G-Funktion ist auch 2020, aufgrund des nur langsam voranschreitenden Ausbaus der 5G-Infrastruktur, im Grunde eher unnötiger Luxus.

Doch so gut die S10-Geräte bei ihrem Markteinführung auch sein mochten, heute gibt es bereits zwei neue Galaxy-Generationen – die Galaxy S20– und Galaxy S21-Modelle. Somit gehört das Galaxy S10 nur noch zum alten Eisen, doch merkt man dem Smartphone sein Alter auch wirklich an? Und wie sieht das Preis-Leistungs-Verhältnis aus? Wir haben uns das Smartphone genauer angesehen.

Samsung Galaxy S10: Technisch auf der Höhe

Wie bereits erwähnt: Mittlerweile ist die Galaxy S10-Serie überholt. Doch „überholt“ bedeutet in diesem Kontext keineswegs dasselbe wie „veraltet“. Denn das Samsung Galaxy S10 ist nach wie vor ein leistungsstarkes Smartphone, das selbst modernen Geräten nicht allzu stark unterlegen ist. So verfügt das AMOLED-Display über eine Diagonale von 6,1 Zoll und eine überdurchschnittliche QHD-Auflösung mit 1.440 x 3.040 Pixeln (551 ppi). Das Anfang 2021 vorgestellte Samsung Galaxy S21 bietet dagegen lediglich eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln und 424 ppi. Im Inneren arbeitet derweil Samsungs Exynos 9820-Chip, der dem neuen Exynos 990 nur marginal unterlegen ist. Selbst für moderne Spiele und andere leistungsstärkere Anwendungen reicht die Leistung der älteren CPU in den meisten Fällen noch aus – zumal der Prozessor von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Mit Blick auf die Leistung kann das Samsung Galaxy S10 somit auch heute noch überzeugen.

Samsung Galaxy S10 (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 6,1 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 157 g Farbe Einführungspreis 899 € Marktstart 8. März 2019

Betrachtet man hingegen die Akkukapazität, sieht die Sache ganz anders aus. Das Samsung Galaxy S10 hat eine Akkukapazität von lediglich 3.400 mAh, was angesichts des großen Displays und des leistungsstarken Prozessors kein sonderlich guter Wert ist. Aktuelle High-End-Smartphones bieten mindestens 4.000 mAh und auch die beiden Nachfolger Galaxy S20 und S21 stellt da keine Ausnahme dar. Interessierte, die das Smartphone gebraucht kaufen möchten, sollten zudem bedenken, dass die Leistung von Lithium-Ionen-Akkus mit der Zeit abnimmt und gebrauchte Geräte nicht selten eine kürzere Akkulaufzeit vorweisen. Wer den Schritt zum Gebrauchtkauf dennoch wagen möchte, kann sich zu den aktuellen Verkaufspreise in unserem Artikel informieren (Stand: Januar 2021).

Die Triple-Kamera des Galaxy S10 findet sich indes auf der Pro-Seite wieder. Sie konnte im Test überzeugen und erhielt die Bestwertung: 5 von 5 möglichen Sternen. Und auch der immer noch neueste WLAN-Standard IEEE 802.11 ax (Wi-Fi 6) ist mit an Bord. Was fehlt ist, wie bereits erwähnt, eine 5G-Kompatibilität, doch das ist auch heute noch kein großer Verlust.

Software des Samsung Galaxy S10

In puncto Hardware kann das Samsung Galaxy S10 unterm Strich auch heute noch überzeugen. Doch wie sieht es mit der Software aus? Denn große Versionsupdates werden bei Android-Smartphones meist nach rund zwei Jahren eingestellt und Sicherheitspatches werden bei älteren Modellen auch alles andere als regelmäßig verteilt. Richtig? Falsch! Denn erst vor Kurzem hat Samsung seine Update-Politik zur Freude der Nutzer verändert: Zumindest High-End-Smartphones und einige Modelle aus der Mittelklasse werden künftig drei Jahre lang mit großen Versionsupdates versorgt. Für das Samsung Galaxy S10 bedeutet dies, dass es nicht nur das übliche Update auf Android 11 erhält, sondern auch mit Googles Android 12 (wird voraussichtlich Ende 2021 vorgestellt) versorgt wird.

Nun zu den Sicherheitspatches: Es stimmt natürlich, dass aktuellere Handys beim Verteilen von Sicherheitsaktualisierungen bevorzugt behandelt werden. Allerdings gehört das Samsung Galaxy S10 nun mal noch nicht zum alten Eisen, was auch eine entsprechende Update-Liste des Herstellers bestätigt. Diese teilt sich in drei Bereiche auf (monatliche, vierteljährliche und unregelmäßige Sicherheitsupdates) und das Galaxy S10 gehört aktuell noch zur Generation der monatlich aktualisierten Geräte. Somit brauchen sich potentielle Käufer des 10er-Modells derzeit absolut keine Sorgen um die Software zu machen.

Der Bildschirm des Galaxy S10 ist 6,1 Zoll groß... ... und basiert auf Samsungs AMOLED-Technologie Die drei Kameras auf der Rückseite besitzen unterschiedliche Brennweiten. Das Ultra-Weitwinkel-Objektiv , das Standard-Objektiv und das Teleobjektiv. Neben den drei Kameras gibt es auch ein LED und ein Pulssensor. Die Passform der Rundungen ist nahezu perfekt. Einziges Manko: Der Rahmen ist an den kurzen Seiten einen Hauch breiter als das Gerät ansich. An der Unterkante des Gehäuses befinden sich Bohrungen für Klinkenanschluss... ... sowie Mikrofone, und Lautsprecher. Die SIM- und MicroSD-Karten-Schublade befindet sich an der Oberkante des Gehäuses. Die Lautstärke- und Bixby-Tasten befinden sich auf der linken Seite. Samsung schnürt mit dem Galaxy S10 ein solides Gesamtpaket und verlangt dafür zum Marktstart mindestens rund 900 Euro.

Galaxy S10: Preis-Leistung

Als das Samsung Galaxy S10 auf den Markt kam, legte es noch satte 899 Euro auf die Preiswaage (UVP). Nun ist es allerdings so, dass sämtliche Android-Smartphones einem steilen Preisverfall unterliegen und recht schnell nur noch zwei Drittel des ursprünglichen Kaufpreises kosten. Auch das Galaxy S10 stellt da keine Ausnahme dar. Allerdings fällt der Preis von Samsung-Smartphones dann doch nicht ganz so schnell wie der anderer Android-Handys. So kostet das Galaxy S10 bei namhaften Händlern aktuell bestenfalls rund 580 Euro zuzüglich Versandkosten. Das Problem: Vor ungefähr einem halben Jahr betrug der Preis 550 Euro. Der Kaufpreis des Galaxy S10 ist also gestiegen und nicht gefallen.

Alternativen zum Samsung Galaxy S10

Wer auf einem ähnlichen Preisniveau bleiben möchte, jedoch ein Smartphone mit etwas mehr Akku bevorzugt, kann zum Konkurrenten Huawei P30 Pro (4.200 mAh) greifen. Das Smartphone ist dem Samsung Galaxy S10 auch in zahlreichen anderen Bereichen überlegen – insbesondere bei der Bildschirmdiagonale und beim Speicher. Dabei ist das Huawei P30 Pro mit einem Kaufpreis von bestenfalls rund 449 Euro auch noch deutlich günstiger als das Galaxy S10.

5G-Smartphone

Eigentlich müsste das Samsung Galaxy A90 5G auch im Akku-Absatz erscheinen, da es über 4.500 mAh verfügt. Doch eine andere Funktion ist charakteristischer für das Smartphone: der Übertragungsstandard 5G. Damit können viel höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht werden, allerdings ist die 5G-Netzabdeckung in Deutschland, wie bereits erwähnt, in weiten Teilen des Landes und vor allem abseits von Ballungsräumen noch nicht sonderlich weit fortgeschritten. Kostenpunkt: ab etwa 480 Euro – wobei der Preis hier zuletzt ebenfalls etwas gestiegen ist. Gegebenenfalls würde es sich also lohnen, noch ein paar Wochen mit dem Kauf zu warten.

Fazit

Das Samsung Galaxy S10 ist nach wie vor ein leistungsstarkes Smartphone, das mehr als genug Leistung bietet und auch in anderen Hardware-Bereichen nach wie vor überzeugen kann. Zudem ist es vergleichsweise günstig. Wer die kleinen Nachteile (geringe Akkukapazität, kein 5G) verkraften kann, kann also getrost zugreifen – oder könnte. Denn das Galaxy S10 hat die Preisverfalls-Phase bereits verlassen und befindet sich derzeit eher in der Vegetationsphase. Soll heißen: Aktuelle Smartphones werden stätig besser, der Preis des Galaxy S10 sinkt allerdings nur noch marginal. Es empfiehlt sich also, lieber eine der (aufgeführten) Alternativen zu wählen.

Sowohl das Huawei P30 Pro als auch das Galaxy A90 wären eine bessere Option. Sie sind beide günstiger als das Samsung Galaxy S10 und stehen diesem so gut wie in nichts nach – teilweise übertreffen sie das 10er-Modell sogar. Einziges Manko: Das Huawei P30 Pro wird wahrscheinlich eher kein Update auf Android 12 erhalten. Selbst eine Aktualisierung auf Android 11 ist aufgrund des USA-China-Handelskriegs nicht garantiert. Beim Galaxy A90 werden die Sicherheitspatches indes nur vierteljährlich verteilt. Und das birgt wiederum ein höheres Sicherheitsrisiko.