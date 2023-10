Lego Alternativen im Überblick: Diese Sets sind eine Ohrfeige für Lego

Lego ist eine der beliebtesten Spielwaren der Deutschen. Vor allem Technic, City und Ninjago stehen zuhauf auf den Wunschzetteln der Republik. Und das nicht nur bei Kindern, sondern immer mehr auch bei Erwachsenen. Schon lange haben die Dänen auch diese Zielgruppe ins Visier genommen und bringen immer mehr Sets, die nicht zum Spielen, sondern als Dekoration dienen. Das macht sich bei der Größe und vor allem beim Preis bemerkbar. Die 500-Euro-Grenze hat Lego bei einigen Sets oder in einigen Bereichen schon lange überschritten und so ist es kein Wunder, dass sich viele auch nach Alternativen umsehen.

Klemmbausteine und Lego

Doch Lego ist ein wenig wie Tempo. Der Markenname steht für ein Produkt, das es von vielen Herstellern gibt. Und all diese Hersteller werden zum einen immer besser, sind zum Zweiten keine billigen China-Kopien und in ihren Spezialgebieten sind diese Lego-Alternativen oft sogar besser als Lego selbst.

City-Spielsets und Asterix

Eine der bekanntesten Spielwelten von Lego ist die City-Reihe. Sie bildet Städte und alles, was dazu gehört, nach und ist primär zum Spielen für Kinder gedacht. Doch auch Erwachsene bauen sich daraus ganze Landschaften mit Zehn- oder gar Hunderttausenden Steinen. In dieser Welt bewegen sich einige Sets von Lidl. Der Discounter bietet sie in der Regel zu vergleichsweise kleines Geld, was zur Folge hat, dass die Sets regelmäßig ausverkauft sind. Diese Sets hat Lidl im Regal stehen:

Polizei-LKW

Bagger

Abenteuer-Jet

Feuerwehr-Leiterwagen

Dazu gibt es bei Lidl auch Sets aus der Welt von Asterix und Obelix an und hat sich nun auch den Markennamen Lucky Lucke gesichert. Hier hat sich die Schwarz-Gruppe tolle Lizenzen und steht damit allein da. Doch auch andere Lizenz-Themen liegen nicht bei Lego.

Lego-Alternative Lidl: Playtive Clippys City-Serie

Lizenzen für Tesla, Pokémon, Barbie und He-Man

Und damit sind wir bei einem großen Thema in der Klemmbausteinwelt. Denn nicht nur Asterix begeistert Bausteine-Fans. Willst du beispielsweise Pokémon-Sets, den Tesla Cybertruck oder Barbie und He-Man nachbauen, kommst du an Mega nicht vorbei. Dahinter steckt der Spielwarenriese Mattel. Hinter dem Portfolio stecken vorrangig Kinder-Sets, aber wie der Cybertruck auch Modelle für Erwachsene. Es lohnt sich also auch für Erwachsene einmal bei Mega vorbeizuschauen. Neben den genannten Lizenzthemen gibt es zusätzlich noch Sets von Hot Wheels, Halo und Paw Patrol.

Lego-Technic Alternativen: Xiaomi, Qihui, CaDA

Ja, richtig gelesen. Der Smartphone-Hersteller aus China hat nicht nur E-Scooter und smarte Lampen, sondern auch Koffer, Föhns oder eben Klemmbausteine im Portfolio. Und das auch in Deutschland. Die Auswahl ist aber sehr beschränkt. Zwei Modelle sind bei Amazon zu haben. Der große Vorteil: Sie sind per App-steuerbar, ähnlich wie bei Lego Technic Control+ und können jeweils in drei Varianten aufgebaut werden. Das bieten Lego Technic-Sets in der Größe nicht mehr.

Xiaomi-Roboter als Lego-Alternative

Das gibt es bei der zweiten Alternative für Technik-Freunde ebenfalls in der Regel nicht: Qihui oder Celman beispielsweise sind chinesische Hersteller, die vor allem mit einem Modell auf sich aufmerksam gemacht haben: einem ferngesteuerten Kampfpanzer. Der schlägt beim Preis-Leistungs-Verhältnis alle ferngesteuerten Modelle von Lego. Er kann schießen, mit drei Motoren fahren, lenken, den Aufbau drehen und kostet zurzeit nur rund 100 Euro.

Als vierte Alternative zum Lego-Technic-Bereich stellt sich CaDA heraus. Hier mangelte es zwar ebenso an Lizenzen, aber wer sich die Aufkleber von Porsche, Bugatti oder Ferrari ohnehin sparen will und eher generische Fahrzeuge möchte, ist hier ebenfalls vor allem wegen des Preises sehr gut bedient. Mittlerweile hat sich CaDA aber auch eine Lizenz gesichert: AMG und Michelin geben dem Mercedes AMG One ihre Namensrechte.

CADA Master C61042w 488 – Der beste „Ferrari“ aus Klemmbausteinen zurzeit

Häuser und Co.: Die Lego-Alternative

Wenn du eher auf die klassischen Lego-Bauten wie Häuschen und Stadtansichten ein Auge geworfen hast, dann wird es schnell einfach, kostengünstiger an eine Lego-Alternative zu kommen. Denn beispielsweise Xingbao bietet Häuser im asiatischen Stil, aber auch westliche Bauwerke für ein immens besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Klemmkraft der Teile kann man als etwas höher einschätzen als bei Lego. Also sind die Modelle sehr stabil, aber auch nicht immer mit Kinderhänden wieder zu zerlegen. Xingbao hat apropos auch Technic im Angebot, wobei die oben genannten Alternativen in dem Bereich besser sind.

Lego Architectur: Die Alternative

Die Lego-Alternative bei Architektur in der Lego-Welt ist Wange. Hier findest du ebenfalls reale Bauwerke möglichst detailgetreu nachgebaut und das wieder zu verträglicheren Preisen als bei Lego selbst. Doch nicht nur beim Brandenburger Tor und der Freiheitsstatue kann Wange eine Alternative sein. Mit generischen Häusern ist man hier auch mindestens auf dem Niveau wie Xingbao.

Wange Brandenburger Tor

UCS und Militär: Das ist die beste Lego-Alternative

Der Hersteller Cobi hat einiges zu bieten, vor allem im Bereich von Ausstellungsstücken mit Militärbezug. Lego hat hier nichts zu bieten, da man keine realen Rüstungs-Produkte aus ethischen Gründen herstellt. Auch Lizenzen von Rüstungsunternehmen stehen bei Lego auf der Streichliste, wie am Beispiel des Bell Helikopters 2020 zu sehen war.

Trotzdem hat das Thema Militär, aber auch die Themen Schiffe und Flugzeuge einen hohen Stellenwert in der Community. Hier bedient Cobi hervorragende Modellen. Sie sind oft komplett mit Prints, also bedruckten Steinen, versehen. Auf Dauer ist dieses Vorgehen werthaltiger als Legos Sticker-Taktik. Cobi produziert dazu in der Europäischen Union und ist damit allein auf dem Markt. Billig sind die Modelle in der Regel nicht, aber besitzen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Figuren, bei Sammlern und für das Nachstellen von Szenen wichtig, sind bei Cobi jedoch Geschmackssache.

Titanic von Cobi

Züge, Bahnhof, Gleise und Co: Bluebrixx

Auch bei Zügen gibt es eine tolle Alternative zu den Dänen. Der Händler Bluebrixx entwirft selbst Züge, Loks, Bahnen, Waggons und Co. Doch nicht nur das. Auch das „Außenherum“, wie Bahnhöfe, Schuppen, Gleisübergänge und weitere Peripherie, bekommst du dort in rauen Mengen und mit zum Teil atemberaubender Teileanzahl. Diese Alternative ist besonders wichtig, da Lego selbst Züge im Speziellen und das Bahnwesen als System im Allgemeinen komplett vernachlässigt.

Lego-Alternative: Lego!

Alternativen zu Lego werden oft wegen des Preises in Erwägung gezogen oder weil Lego zurzeit kein Modell im Interessenbereich des Nutzers auf dem Markt hat. Hier möchten wir dir den Gebrauchtmarkt ans Herz legen. Denn Legosteine sind äußerst robust, halten also sehr lange und können entsprechend auch gebraucht hervorragend verwendet werden. Seltene, spezielle oder besonders gute Sets sind auf dem Gebrauchtmarkt häufig zu Mondpreisen zu haben.

Der Tipp deshalb: Kauf die Sets, die gerade am Markt sind, eben vom Markt genommen wurden oder die zu ihrer Zeit beliebt, aber für Sammler uninteressant sind. Hier sind viel Angebote vorhanden und die Preise oft niedrig. Willst du auf Nummer sicher gehen, suche speziell nach ganzen Sets und ergänze fehlende Teile über Händler beispielsweise bei Bricklink. Hier ist auch eine hervorragende Datenbank zu finden, in der du nach älteren Lego-Sets forschen kannst. Wenn du nur Steine brauchst, um etwas Eigenes zu Bauen, dann schnapp dir Konvolute von Privatanbietern. Sie sind vom Teilepreis häufig günstig und ab und an findet man auch Teile-Highlights beim Sortieren.

Extra-Tipp: Gebrauchte Legosteine sind häufig verstaubt oder verschmutzt. Und während Corona ist die Hygiene ebenfalls nicht zu verachten. Legosteine kannst du aber getrost in einem Wäschesack bei 30 Grad und höchster Schleuderzahl in die Waschmaschine geben. Etwas Wäsche dazu gegen das Rumpeln und schon hast du fast neuwertige Bausteine.

