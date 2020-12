Lego Technic: Diese Sets passen gut unter den Weihnachtsbaum

Lego-Welten für Kids und Erwachsene im Überblick: Bei Lego Technic geht es neben der Optik vermehrt um die technischen Einzelheiten – etwa Motoren oder Getriebe-Funktionen bei Fahrzeugen. Lego Creator richtet sich da eher an Hobby-Architekten, bei denen die finale Ansicht das Ziel ist. Zu beiden Serien gibt es große und kleine Sets, die bei Sammlern begehrt sind und auf zahlreichen Weihnachts-Wunschzetteln stehen.

Aufpassen bei vermeintlichen Lego-Angeboten

Lego Technic wird gerne als das „Lego für Erwachsene“ beschrieben, richtet sich aber an Jung und Alt. Ähnlich wie Lego Creator verfolgt das dänische Unternehmen – 2020 übrigens Marke des Jahres – hier das Ziel, seinen Kunden Bausätze zu bieten, die ihren Vorbildern bis ins tiefste Detail gleichen. Was Lego erreicht: Käufer sehen nicht nur das fertige Modell aus dem Bausatz, sondern auch und vor allem den Weg dorthin. Stundenlanges Aufbauen ist Teil des Prinzips und keine lästige Vorarbeit. Aktuell sind wieder viele Bausätze reduziert.

Aber: Auch bei vermeintlichen Angeboten ist hier und da Vorsicht geboten. Insider sprechen erst ab 30 Prozent Rabatt von einem echten Lego-Technic-Schnäppchen, ab 20-25 Prozent sind die Preise akzeptabel. UVP-Marken zahlt kaum jemand für Lego Technic und auch „Angebote“ mit 10-15 Prozent Rabatt sind mit Argwohn zu betrachten – das geht meist günstiger. Ausnahme sind die wirklichen Budget-Modelle, also kleine Bausätze unter 15 oder gar 10 Euro. Hier kann auch bei 10-15 Prozent Rabatt schon ein echtes Angebot dahinterstecken.

Katamaran 42105 mit über 30 Prozent Rabatt

Eines der günstigeren Modelle ist jetzt mit sattem Rabatt zu haben. Der Bausatz 42105, ein Katamaran / Motorboot kostet im Angebot bei Amazon 26,99 Euro, das sind 31 Prozent Rabatt im Vergleich zum Ursprungspreis, der bei 38,98 Euro liegt.

Insgesamt hat das Set eine im Vergleich überschaubare Teile-Anzahl von 404. Für den Preis aber absolut akzeptabel. Cool bei diesem Bausatz ist der Variantenreichtum. Auf der Packung ist das A-Modell, der Katamaran abgebildet. Das Set hat aber auch noch ein sogenanntes B-Modell, das mit denselben Steinen aufgebaut werden kann und ein schnelles Motorboot darstellt.

Riesen-Bagger Liebherr 42100 mit fast 30 Prozent Rabatt

Knapp unter der magischen 30-Prozent-Schnäppchen-Linie ist das größte bisher erschienene Technic-Modell, der Liebherr Bagger 42100, erhältlich. Der Bausatz mit 4.108 Teilen und knapp sechseinhalb Kilo Kampfgewicht hat sich bei 314 Euro eingependelt. Das sind 125 Euro weniger und rund 28 Prozent Rabatt im Vergleich zur Preisempfehlung.

Das Set verspricht langen Aufbau- und dank App-Steuern (Control+) auch digitalen Spielspaß. Insgesamt werden 7 Motoren verbaut, die verschiedene Gelenke und Funktionen des großen Baggers antreiben. Im früheren Herbst 2020 war das Set auch kurzzeitig mal unter 300 Euro erhältlich, dennoch sind die 314 Euro jetzt noch ein guter Weihnachtspreis.

2020er-Modelle mehr als 25 Prozent günstiger

Ein 2020er-Modell aus der Lego-Technic-Serie ist jetzt wieder besonders günstig. Den giftgrünen Lamborghini Sían (42115) mit seinen 3.696 Teilen gibt es für den aktuellen Preis von 271,97 Euro um fast 100 Euro günstiger. 27 Prozent Ersparnis gegenüber der UVP-Angabe.

Ein anderes 2020er-Modell, die Ducati Panigale (42107), ein feuerrotes Motorrad mit Stand ist bei Alternate für 44,99 (+ Versand) Euro erhältlich; Amazon unterbietet das sogar um einen Euro und landet so ebenfalls bei 27 Prozent Ersparnis. Der Bausatz kam erst 2020 auf den Markt, besteht aus immerhin 646 Teilen und bietet unter anderem ein 2-Gang-Getriebe.

Auf den Bau geht’s mit den beiden Modellen 42114, dem knickgelenkten Volvo-Dumper (hier mit App-Steuerung im Test) und 42112, einem Betonmischer-LKW. Der Volvo-Dumper kostet 174,49 Euro (28 Prozent günstiger), der Betonmischer ist mit 74,90 Euro (28 Prozent Rabatt) deutlich günstiger, aber auch der kleinere Bausatz (1.163 zu 2.193 Teile). Richtig gut ist auch der geländegängige Kranwagen (42082), der statt 225 Euro jetzt 172,90 Euro kostet. Das Modell war aber auch schon für 160 Euro erhältlich, jetzt sind es „nur“ 23 Prozent Rabatt.

Ein weiteres Unter-100-Euro-Modell ist der Bausatz 42109, das Top-Gear Rallyeauto, das jetzt 91,99 Euro statt der einführenden 126,71 Euro kostet. Immerhin eine Ersparnis von 27 Prozent.

Lego Hidden Side mit fast 40 Prozent Rabatt

Eine Welt mit klassischen Lego-Steinen, also nicht Technic, ist „Hidden Side“. Hier wird das Spielerlebnis in den Vordergrund gerückt und per App und AR-Funktionen und Inhalte erweitert. Ein cooles Feature, das wir in diesem Artikel über die „Hidden Side“ genauer erklären.

Jetzt findet bei Amazon eine Art Abverkauf dieser App-unterstützten Sets statt – mit Rabatten von bis zu 40 Prozent, diese beiden sind noch erhältlich:

Lego Creator – diese Modelle lohnen sich

Mit Lego Creator gibt es eine weitere Lego-Serie, die sich an Hobby-Bastler mit Sinn fürs Detail richtet. In dieselbe Kerbe schlägt auch die namentlich nähere Reihe Lego Architecture. Auch aus diesen beiden Sammelserien sind einige spannende Modelle im Angebot.

Ein beliebtes Creator-Modell, die Achterbahn „Coaster“ (10261), gibt es derzeit nicht für unter 300 Euro, was ein veritables Angebot wäre. Stattdessen musst du etwa bei Galaxus einen Preis von rund 330 Euro für das große Modell hinlegen. Die Nachbildung besteht im Set aus 4.100 Teilen und verspricht langen Aufbauspaß. Günstiger geht es mit diesen Bausätzen:

In der Welt der Steine, Modelle und Bausätze gibt es aber längst nicht nur den Marktführer Lego. Neben der „Marke des Jahres 2020“ gibt es noch zahlreiche Alternativen zu Lego, die für leuchtende Augen unterm Baum und für viel Fantasie beim Aufbau sorgen.

