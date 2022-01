Lidl: Diese Baustein-Sets sind eine Ohrfeige für Lego

Lego ist ein Klassiker im Kinderzimmer und in der Vitrine der Erwachsenen. Doch die Dänen bekommen immer mehr Konkurrenz. Viele alternative Anbieter drängen auf den Markt. Einige dabei kommen aus Fernost, einer aus Osteuropa (Cobi) und mit Bluebrixx gibt es auch einen deutschen Anbieter. Doch jetzt steigt mit Playtive Clippys ein ganz neuer Spieler in den Markt ein. Und der watscht mit seinen Sets erst einmal den Marktführer ab. Denn was Lidls Spielzeugmarke anbietet, ist im Vergleich nur ein Viertel so teuer.

Lidl sagt Lego den Kampf an

Lidl streckt seine Fühler primär in Richtung Kinder aus. Erwachsenen-Sets, wie sie Lego zuhauf im Angebot hat, kann Lidl anscheinend noch nicht bieten. Der Discounter konzentriert sich zurzeit auf Spielsets und bedient sich schamlos an der Idee von Lego City und Lego Ninjago. Es gibt dabei zwei Setgrößen.

Die Sets in der Familie Playtive Clippys Set M kosten knapp 15 Euro und bieten zwischen 200 und 500 Teile. Dazu gehören:

Polizei-LKW

Bagger

Abenteuer-Jet

Feuerwehr-Leiterwagen

Die nächste Größe ist L und kostet im Moment knapp 23 Euro. Hier sind echte Preis-Leistungsmonster zu finden. Sie bieten zwischen 840 und über 900 Teile. Die Vergleichsprodukte vom Marktführer kosten hier zum Teil das vierfache der Discounter-Sets. Vor allem die Polizeistation ist mit 100 Euro und weniger Teilen bei Lego kaum vergleichbar. Die folgenden drei Sets bietet Lidl:

Feuerwehrstation

Polizeistation

Tempel

Lego-Alternative Lidl: Playtive Clippys Asterixhaus

Bahnen und Namen

Neben den generischen Sets gibt es bei Lidl auch zwei Lizenz-Produktlinien. Einerseits hat der Discounter Sets mit Bibi & Tina und andererseits mit Asterix und Obelix als Thema im Angebot. Alle fünf kosten knapp 15 Euro und bieten zwischen 420 und 575 Teile.

Dazu kommen zwei Bahn-Sets, die einen Güterzug und einen Personenzug darstellen. Die Playtive Clippys Sets der „Bahnwelt“ kosten im Moment 37 Euro. Mit Schienen und einer Fernsteuerung können die Züge elektrisch fahren und bieten noch kleine Zubehör-Optionen. Auch hier der Vergleich mit Lego. Das aktuelle Lego City Zugset „Personenzug“ ist etwas größer, kostet aber knapp 130 Euro.

Lego-Alternative Lidl: Playtive Clippys Güterzug

Lidl Playtive Clippys Sets ausverkauft

Einige der Sets bei Lidl sind gerade ausverkauft. Doch Lidl verspricht, dass die Sets bald wieder auf Lager sein werden. Schnäppchenjäger sollten diese Angebote also im Auge behalten. Viel günstiger kommen Klemmbaustein-Fans nicht an Teile.

Jetzt weiterlesen Toniebox-Angebot bei Lidl: Diesen Klon gibt es ab sofort zum Sparpreis