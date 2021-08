JBL-Kopfhörer für jede Lebenslage: Die richtigen In-Ears und Over-Ears finden

Es gibt JBL-Kopfhörer für so ziemlich jeden Anlass und jedes Budget. Von Allroundern für den Alltag über Gaming-Headsets bis hin zu Kopfhörern für Sportler, In-Ear oder Over-Ear: Hier findet jeder ein passendes Paar für die Ohren. Starten wir mit der wohl gefragtesten Kategorie, den Allroundern. Allrounder sind flexibel im Alltag einsetzbar und nicht für einen speziellen Anwendungsfall optimiert. In diese Kategorie ordnen wir zum Beispiel die JBL Tune 225 TWS ein. Die In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth sind optimal für den Alltag. Denn ohne ein lästiges Kabel kannst du in nahezu jeder Lebenslage deine Lieblings-Musik hören. Beim Pendeln zur Arbeit, durch die Gegend Tanzen oder im Home-Office.

Die kleinen Bluetooth-Stöpsel lassen sich mit einer mitgelieferten Akku-Ladebox aufladen und halten laut Hersteller bis zu 25 Stunden durch. Die Ladebox steckst du zum Aufladen einfach per Kabel in die Steckdose. Ohne die Ladebox sollen die JBL-Kopfhörer rund fünf Stunden Laufzeit haben. Falls du die Box einmal vergessen hast aufzuladen, hat sie innerhalb von zwei Stunden am Kabel wieder genügend Saft für den Tag. Besonders praktisch ist hierbei: Wenn du die Ladebox öffnest, verbinden sich die Kopfhörer automatisch via Bluetooth mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Neben deiner Lieblings-Musik beim Wäsche aufhängen oder dem Podcast-Hören auf dem Weg zur Schule oder Arbeit lässt sich dank integriertem Mikrofon mit den Kopfhörern auch gut telefonieren. Die Kopfhörer bekommst du zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis zum Beispiel bei Saturn.

Hochwertige JBL-Kopfhörer für den Alltag

Wenn du etwas mehr Geld zur Verfügung hast, könnten die JBL Live Pro Plus eine gute Alltags-Alternative für dich sein. Die High-End-Allrounder sind dank Bluetooth ebenfalls kabellos und kommen ebenfalls in einer praktischen Ladebox, die eine etwas längere Akkulaufzeit bietet. Hier kommst du laut Hersteller mit bis zu 28 Stunden aus. Und was sind weitere Vorteile gegenüber den günstigeren JBL-Allroundern? Hier ist zusätzlich Noise-Cancelling-Technologie – auch Geräuschunterdrückung genannt – integriert, die Umgebungsgeräusche gekonnt ausblendet. Außerdem lassen sie sich hervorragend für Sport und andere Outdoor-Aktivitäten nutzen, da sie auch gegen Wasserspritzer geschützt sind.

Over-Ears mit Geräuschunterdrückung: JBL-Kopfhörer für mehr Ruhe

Noise-Cancelling ist dir wichtig, aber du trägst deine Kopfhörer nicht gerne in den Ohren – sondern lieber über den Ohren? Dann könnten die JBL LIVE 650 BTNC Over-Ear-Kopfhörer eine Alternative für dich sein. Sie bieten eine Geräuschunterdrückung, die selbst in der lautesten Umgebung für Ruhe sorgt. Bahnfahren, Fliegen oder der Trubel der Stadt sind damit kein Problem mehr. Zusätzlich praktisch: Im Gegensatz zu den In-Ears bleiben dir hiermit im Winter sogar die Ohren warm.

Die kabellosen JBL-Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von 20 bis 30 Stunden. Die Ausdauer hängt vor allem davon ab, ob du die Geräuschunterdrückung ein- oder ausschaltest. Denn die Technologie für mehr Ruhe benötigt zusätzlich Strom. Ein weiterer Pluspunkt der Over-Ears ist folgender: Per Fingertipp auf die Hörmuschel startest du einen Sprachassistenten, wie etwa Google Assistant. Sage dazu einfach: „Spiele meine Sport-Playlist ab” oder „Wie wird das Wetter heute?“ Und erhalte die Antwort, ohne auf dein Handy zu schauen.

Gaming-Headset für lange Zocker-Nächte

Du magst Gaming? Dann hat JBL mit Quantum One ein passendes Gaming-Headset parat. Das kabelgebundene High-End-Headset bietet dir dank leichtem Gewicht und Memory-Foam einen hohen Komfort. Die Besonderheit ist eindeutig die innovative JBL QuantumSphere 360™ Technologie mit Head-Tracking. Sie sorgt dafür, dass du noch mehr ins Spielerlebnis abtauchen kannst und soll eine neue Art des intuitiven Spielens bieten – und dir sogar einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Konzentration beim Spielen wird zusätzlich verstärkt durch Noise Cancelling. Denn hierdurch bist du komplett abgeschirmt und wirst nicht mehr abgelenkt. Ausgestattet mit einem abnehmbaren Mikrofon kannst du bestens mit deinem Team kommunizieren. Denn es unterdrückt sämtliches Rauschen und macht dich dadurch für deine Teamkollegen verständlicher. Mit der Mute-Funktion klinkst du dich schnell aus dem Geschehen aus. Du kannst das Headset für den PC und sämtliche Konsolen nutzen. Doch beachte: Die JBL QuantumSphere 360™ Technologie funktioniert nur am PC.

JBL-Kopfhörer zum Schwitzen

Auch für Sportler gibt’s mit der Endurance-Reihe die passenden JBL-Kopfhörer. Die JBL Endurance Run Sport sind kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer, die sich hervorragend für deinen Workout eignen. Besonders sind hierbei Halt und Strapazierbarkeit. Denn die Kopfhörer kannst du auf zwei verschiedene Arten tragen. Entweder, so wie herkömmliche In-Ears, mit dem Kabel nach unten gerichtet oder du legst das Kabel über deine Ohren. Dadurch sollen die Kopfhörer bei Bewegung besser in deinen Ohren halten. Auch vor Schweiß und Regen schrecken die Sport-Kopfhörer nicht zurück. Deshalb lassen sie sich sowohl für die Turnhalle als auch die Laufrunde im Regen nutzen.

Low-Budget-Kopfhörer für zwischendurch

Du hast keine höchsten Ansprüche an deine Kopfhörer und möchtest deshalb nur wenig Geld ausgeben? Dann könnten die JBL T210 als preiswerte Kabel-In-Ears die richtigen Kopfhörer für dich sein. Oder als Ergänzung zu hochwertigeren Modellen, die aber auch mal unachtsam im Rucksack verstaut werden dürfen. Hier bekommst du top Basics-Kopfhörer für einen Podcast oder die Lieblingsmusik zwischendurch für kleines Budget – rund 20 Euro.