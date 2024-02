Unglaublich: Hier holst du dir gerade Solarpanel & Powerstation für unter 350 Euro

Speziell für Camping, das nächste Festival oder einfach für den Garten ist dieses Duo aus einem Solarpanel und einer Powerstation eine lohnende Anschaffung – besonders zu diesem aktuellen Sonderpreis. Onlineshop tink lockt derzeit mit den Smart Home Tagen, in denen zahlreiche Produkte zu erheblich reduzierten Preisen angeboten werden. Unter den Angeboten sticht insbesondere die Kombination aus der tragbaren Anker Powerstation und dem transportablen Anker Solarpanel hervor. Das Solar-Set ist bis zum 29. Februar für nur noch 339,95 Euro erhältlich – ein absoluter Tiefstpreis. Ein genauerer Blick lohnt sich.

Anker Powerstation & Solarpanel – mobile Geräte für saubere Energie

Für den Angebotspreis von 339,95 Euro bekommst du hierbei die tragbare Powerstation 521 sowie das 100 Watt starke Solarpanel 625 von Anker. Werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf die Powerstation. Das Gerät verfügt über LiFePO4-Batterien mit insgesamt 256 Wh Kapazität, welche eine Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden besitzen. Fünf Jahre Herstellergarantie sorgen zudem dafür, dass du bei eventuellen Problemen abgesichert bist. Die Powerstation ist dabei äußerst robust, mit einem Gewicht von 4,34 kg und dem praktischen Tragegriff aber trotzdem noch relativ leicht zu transportieren. Dadurch eignet sie sich ideal für Campingausflüge oder Festivalbesuche.

Damit du deine Geräte mit Strom versorgen kannst, liefert dir Anker verschiedene Anschlüsse: Zwei USB-A-, ein USB-C-, ein Steckdosen- und ein Autoladegerät-Anschluss sind vorhanden. Smartphones, Ventilatoren oder sogar ein Mini-Kühlschrank können so problemlos aufgeladen werden. Besonders cool: Mit dem Energiesparmodus schaltet sich die Powerstation auf Wunsch automatisch ab, sobald alle angeschlossen Geräte vollgeladen sind. Die Station ist jedoch nicht kompatibel mit Geräten, die eine Eingangsleistung von mehr als 200 W benötigen. Hierzu zählen beispielsweise Mikrowellen oder E-Autos.

Dank des praktischen Tragegriffs kannst du die Powerstation leichter transportieren

Zusätzlich zur tragbaren Powerstation bekommst du ein ebenso flexibles Solarpanel geboten, mit dem du die Batterie über Sonnenenergie auflädst. Das Panel bietet 100 Watt Eingangsleistung und lässt sich ganz einfach zusammenklappen. Dadurch misst es nur noch 52,5 x 47 x 8,5 cm und sollte so etwa in den Kofferraum deines Autos passen. Einmal aufgeklappt, liefert dir die Solaranlage dann immer und überall Strom. Die effiziente Umwandlungsrate von 23 Prozent sorgt zudem dafür, dass du selbst bei Wolken Energie gewinnen kannst. Dabei musst du jedoch aufpassen, dass es nicht plötzlich regnet, denn das Panel ist nicht gegen Wasser geschützt. Hierbei handelt es sich also vor allem um ein Gadget für den nächsten Sommerausflug.

Solar-Bundle für nur 340 Euro? tink sorgt für Hammer-Angebot

Das Bundle bestehend aus der Powerstation und der Solaranlage ist insbesondere für passionierte Camper sowie Festivalbesucher eine tolle Option. Doch auch Zuhause kannst du die beiden Geräte natürlich problemlos einsetzen. Wer Interesse hat, kann jetzt außerdem gewaltig sparen. Der Händler tink streicht bei dem Solar-Paket nämlich satte 38 Prozent vom UVP, wodurch nur noch 339,95 Euro auf der Rechnung stehen. Günstiger gab’s das Bundle zuvor noch nie im Netz! Der Versand ist zudem komplett kostenfrei.

Die Smart Home Tage laufen dabei übrigens bis zum 29. Februar und liefern dir auch sonst noch einige weitere spannende Angebote zu Geräten der Marken Sonos, Philips Hue und vielen mehr. Schaue doch einfach mal selbst auf der Aktionsseite vorbei und klick dich durch die tollen Deals.