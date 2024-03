TV-Komplettpaket: Zu diesem Philips Ambilight 4K-Fernseher gibt’s eine Soundbar geschenkt

Ein top-bewerteter 4K-Fernseher mit Ambilight, eine gratis Soundbar samt Subwoofer und ein unschlagbarer Preis – dieses MediaMarkt-Angebot ist wirklich ein Knaller! Bis zum 6. April sicherst du dir zu dem Philips UHD-TV in 55 Zoll (55PUS8808/12) für 799 Euro nämlich eine passende Soundbar der Marke komplett gratis. Warum der 4K-Fernseher die Stiftung Warentest überzeugen konnte und wie sich dieser Bundle-Deal im Preisvergleich schlägt, zeigen wir dir hier.

Testurteil „gut“: Der Ambilight 4K-Fernseher liefert dir ein top Bild

Mit dem Philips 4K-Fernseher holst du dir ein hochwertiges Gerät in 55 Zoll für dein Wohn- oder Schlafzimmer. Allen voran in der Kerndisziplin weiß der Smart-TV nämlich zu überzeugen: Die UHD-Auflösung sowie Dolby Vision und HDR sorgen für eine hochauflösende Darstellung mit einer tollen Farbwiedergabe und satten Kontrasten. Zusätzlich werden Filme, Serien und Games dank der 120 Hz Bildwiederholrate besonders flüssig dargestellt. Kein Wunder also, dass die Stiftung Warentest (Paywall) dem 4K-Fernseher in der Kategorie „Bild“ die Note „gut“ (2,2) vergeben hat. Generell konnte sich das Philips-Gerät im Test ebenso eine gute Note sichern (2,5).

Ein weiterer großer Vorteil bei dem UHD-TV ist die Ambilight-Technologie von Philips. Über ein dreiseitiges Rücklicht wird dir hier ein einzigartiges Fernseherlebnis geboten, welches den 4K-Fernseher sogar noch größer wirken lässt. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket dann noch von Vorteilen wie Dolby Atmos, der Sprachsteuerung über Alexa und Google Assistant sowie einer Vielzahl an Anschlüssen. Neben vier HDMI-Steckern (zwei mit 4K120/VRR/ALLM, einer mit eARC) stehen dir so etwa auch drei USB-Slots sowie ein digitaler Audioausgang zur Verfügung. Selbstverständlich ist der Smart-TV ebenso im Nu via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden, wodurch du kinderleicht auf beliebte Streaming-Apps wie Netflix und Prime Video zugreifst.

Diese Soundbar gibt’s gratis dazu

Noch bis zum 6. April bekommst du bei MediaMarkt beim Kauf des 4K-Fernsehers die Philips TAB 5308/10 Soundbar gratis dazu. Das Audio-Gerät im Wert von über 120 Euro wird automatisch dem Warenkorb hinzugefügt und direkt mitgeliefert. Die Soundbar bietet dir dabei 2.1 Kanäle samt einem kabellosen Subwoofer, welcher bei Filmen, Serien und Games für wuchtige Bässe sorgen soll. Generell wertest du hiermit den Klang deines UHD-TVs gehörig auf. Neben den gängigen Anschlussmöglichkeiten – unter anderem HDMI (ARC) und ein optischer Audioeingang – verfügt das Gerät ebenfalls über Bluetooth. Du kannst dadurch etwa auch dein Smartphone drahtlos mit der Soundbar verbinden.

Preis-Check: Darum lohnt sich das TV-Bundle

Für insgesamt 799 Euro (plus 29,90 Euro Versand) sicherst du dir hierbei somit einen hochwertigen Ambilight 4K-Fernseher sowie eine Soundbar samt kabellosem Subwoofer. Doch wie schlägt sich das Bundle im Preisvergleich?

Die Soundbar wird automatisch dem Warenkorb hinzugefügt

Im Netz gibt’s den Philips-TV durchaus günstiger, wer also lediglich einen neuen Smart-TV sucht, kann bei anderen Anbietern rund 70 Euro sparen. Dann musst du allerdings auf das coole Audiogerät verzichten, welches dich einzeln weitere 125 Euro kosten würde. Im Vergleich zu beiden aktuellen Bestpreisen für TV und Soundbar sparst du beim MediaMarkt-Bundle dadurch immerhin 55 Euro. Hier sicherst du dir also wirklich ein tolles TV-Komplettpaket zum unschlagbaren Preis.