Auch die Telefónica-Marken O2, Aldi Talk und Co. erhalten ein Extra von ihrem Anbieter: Hier gibt es eine bessere Datendrossel, die deutlich über den regelkonformen 64 kBit/s liegt.

Die Telekom gibt ihren Kunden einen anderen Datensnack an die Hand: Wer einen MagentaMobil-Vertrag nutzt, bekommt jetzt 10 GB Datenvolumen gratis. Das verkündete Telekom-CEO Tim Höttges in einer Botschaft an Kunden und Mitarbeiter, die über die sozialen Medien verbreitet wurde.

In einem Statement, das unter anderem auf LinkedIn und Twitter geteilt wurde, sagt Höttges im Zuge von „Sofortmaßnahmen“: „Jeder Kunde eines MagentaMobil-Vertrags bekommt 10 GB Datenvolumen zusätzlich“. Und weiter heißt es, dass Disney+ für 6 Monate kostenlos sei. Letzteres ist jedoch schon seit einigen Tagen bekannt.

Das Extra-Datenvolumen, also den 10-GB-Datensnack, können Kunden vermutlich über die MeinMagenta-App anfordern. So ist es auch bei den 500-MB-Paketen der Fall, die man monatlich für die App-Nutzung gutschreiben lassen kann. Die Aktion gilt sowohl für Vertrags- (Postpaid) als auch Prepaid-Kunden der Telekom. Wer einen Anschluss über einen Provider wie zum Beispiel mobilcom-debitel nutzt, erhält das Zusatz-Datenvolumen vermutlich nicht.

Geschäftskunden der Telekom, buchen das ZUsatz-Volumen über den Link pass.telekom.de.

„Corona fordert uns heraus, aber wir können die Situation gemeinsam meistern. Wichtig ist: Wir sind da für unsere Mitarbeiter und Kunden“, das verspricht #Telekom Chef Tim Höttges. Das Statement in voller Länge gibt es hier 👉https://t.co/JO7byj3FCT. #FlattenTheCurve #StayAtHome pic.twitter.com/1aRL2E2FSC — Deutsche Telekom AG (@deutschetelekom) March 18, 2020

Anscheinend dauert es noch einige Stunden, bis der Extra-Datensnack bei allen Kunden in der App ankommt. Obligatorisch ist bei der Telekom eine Ankündigungs-SMS, sobald der Vertrag aufgewertet wurde. Ob das Daten-Extra auch für die kommenden Monate gilt, ist derzeit nicht sicher, aber sicher möglich.

Immer wieder fällt die Telekom mit Datengeschenken auf: Bei der vergangenen Fußball-Weltmeisterschaft konnten Kunden an jedem Tag mit Deutschland-Spiel einmalig die Day-Flat-Unlimited“ für 24 Stunden buchen. Das jetzt gewährte Daten-Extra ist längerfristig und basiert auf einem deutlich ernsteren Hintergrund.

Wie viel Last trägt das Telekom-Netz

Wiederholt geduldig betont die Telekom, dass das Netz im Zuge der zu erwartenden Last durch Streaming, Homeoffice und jetzt durch zusätzliches Datenvolumen, gewappnet ist und nicht in die Knie gehen dürfte.

Office 365 gratis für Unternehmen und Schulen

Auch Unternehmen und Schulen können vom Telekom-Programm profitieren. Microsoft Office 365 soll für Partner-Unternehmen und für Schulen (auch die, die kein Telekom-Partner sind) für drei Monate gratis sein.

Telekom als Helfer in der Corona-Krise

Auch anderorts hilft die Telekom – immerhin in teilstaatlichem Besitz – bei der Bewältigung der aktuellen Krise. Um Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, leitet der Netzbetreiber anonymisierte Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut weiter. Normalerweise ist der Verkauf solcher Daten ein lukratives Geschäft für Netzbetreiber und keine Seltenheit. Wie Professor Lothar Wieler, Präsident des RKI, am Morgen in einer Pressekonferenz erklärte, gebe die Telekom die Daten derzeit aber kostenlos an das Institut weiter.

