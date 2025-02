Wer überlegt, sich einen Starlink-Internet-Zugang zuzulegen und damit auf DSL, Glasfaser und Co. verzichtet, braucht Ausrüstung. Das Satelliten-Internet-Equipment ist aber nicht so teuer, wie man zunächst vermuten mag. Gerade in ländlichen Gegenden – dort, wo immer noch kein schnelles Internet verfügbar ist – oder für Reisende im Van oder Wohnmobil sorgt Elon Musks Firma Starlink für eine ziemlich schnelle Alternative.

Preissenkung bei MediaMarkt und Co.: So kommst du günstig an die Antennen

Neben dem monatlichen Abo, das dir den schnellen Zugang zum Starlink-Internet gewährt, brauchst du eine spezielle Antenne. Die kostet entweder 10 Euro Miete pro Monat – oder du kaufst sie auf einen Schlag. Und hier greift die aktuelle Preis-Senkung bei MediaMarkt, die noch bis Ende Februar gelten soll.

Der Elektronikhändler reduziert das Starlink Standard Kit (mit Router) und das Starlink Mini Internet Kit (mit integriertem WLAN) gerade um 100 beziehungsweise 120 Euro. Damit zahlst du aktuell nur 249 Euro für das Antenne-Router-Set sowie 279 Euro für die All-in-Lösung und triffst einen Preis, der bislang noch nie geschlagen wurde. Offenbar ist der Deal beliebt: MediaMarkt warnt Kunden, dass die Sets „oft angesehen“ würden. Auf einen großen Run lässt auch die mittlerweile angepasste Lieferzeit schließen. Der Händler gibt an, das man sich bei beiden Sets bis in den März gedulden müsse. So sieht es im Übrigen bei fast allen Händlern aus, die online aktuell mit der Preissenkung werben (Alternativen in der Übersicht weiter unten im Artikel)

Etwas weniger Druck scheint es derweil beim flachen „Starlink High Performance Kit“ zu geben, welches sich etwa für den fixen Aufbau auf Wohnmobilen oder Schiffen eignet. Ein Blick auf den reinen Preis, offenbart auch, wieso. Mit einem Normalpreis von 2.843 Euro stehen trotz 49 Prozent Rabatt weiterhin 1.429 Euro auf dem Preisschild. Wer es genauso braucht, für den ist es ein gutes Angebot, ansonsten wohl immer noch zu teuer. Dafür wird die Lieferung für Ende Februar in Aussicht gestellt.

Alle Angebote in der Übersicht:

Preisanalyse zeigt, wie gut die Angebote sind

Der Preisverlauf zeigt, wie gut der Preis wirklich ist, den eine Reihe von Händlern gerade bietet. Der Zacken nach unten ist enorm. Nur das Standard-Kit war schon einmal zu gleichen Preisen verfügbar – das ist jedoch schon länger her. Bei den beiden anderen – Mini und Performance – handelt es sich bei der aktuellen Rallye um Tiefstpreise.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Versand ist bei MediaMarkt kostenlos, weshalb der Preis insgesamt besser bleibt als bei mittlerweile nachgezogenen Online-Konkurrenten.

Starlink von SpaceX – So funktioniert das Satelliten-Internet

Starlink ist ein innovatives Satelliten-Internetsystem, das von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, entwickelt wurde. Es funktioniert wie folgt:

Satellitenkonstellation

Starlink basiert auf einer riesigen Konstellation von Satelliten, die in einer niedrigen Erdumlaufbahn (LEO = Low Earth Orbit) positioniert sind:

Die Satelliten befinden sich in einer Höhe von etwa 550 Kilometern über der Erdoberfläche.

Aktuell sind rund 6.500 Satelliten im Orbit unterwegs (die Zahl soll auf bis zu 12.000 steigen)

Die Satelliten umkreisen die Erde in einer Formation, die einer „Perlenschnur“ ähnelt, um eine globale Abdeckung zu gewährleisten.

Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt durch ein komplexes Netzwerk:

Die Satelliten kommunizieren untereinander mittels Lasertechnologie, was eine Übertragung mit Lichtgeschwindigkeit ermöglicht.

Daten werden von Bodenstationen zu den Satelliten gesendet und dann entweder direkt oder über mehrere Satelliten zum Endnutzer weitergeleitet.

Die Übertragung zwischen Satelliten und Nutzern erfolgt über Hochfrequenz-Funksignale.

Nutzerausrüstung

Um Starlink zu nutzen, benötigen Kunden spezielle Hardware:

Eine Satellitenschüssel (auch „Dish“ genannt), die ungefähr so groß wie eine Pizzaschachtel ist.

Ein Router, der die Verbindung zu den Endgeräten herstellt.

Die Schüssel richtet sich automatisch aus und sucht ständig nach dem optimalen Satelliten für die Verbindung.

Starlink überarbeitet sein Angebot

Flexibles Abomodell

Für Starlink benötigt man keinen klassischen Vertrag mit langer Bindung. Vielmehr basiert die Nutzung auf einem Abomodell, das flexibel gekündigt werden kann.

Starlink bietet ein monatlich kündbares Abomodell ohne Mindestlaufzeit.

Kunden können den Service jederzeit pausieren oder kündigen.

Die Vertragslaufzeit beträgt immer 30 Tage und startet bei Aktivierung

Monatliche Kosten für Privatnutzer betragen 50 Euro, standortgebunden. Ungebunden nutzt du das Abo ab 40 Euro (dann für 50 GB, unbegrenztes Datenvolumen kostet hier 72 Euro), was es für Reisende flexibel und attraktiv macht.

Obwohl es sich um ein US-Unternehmen handelt, gelten für deutsche Kunden die Verbraucherschutzbedingungen aus Deutschland und der EU.

Leistung

Starlink bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Satelliten-Internetsystemen (die zudem kompliziert und teurer sein können):

Höhere Geschwindigkeiten: bis zu 200 Mbit/s Download und 10–20 Mbit/s Upload.

Geringere Latenz: 20–40 Millisekunden, deutlich niedriger als bei geostationären Satelliten.

Globale Abdeckung: Ziel ist es, auch entlegene Gebiete mit schnellem Internet zu versorgen.

Durch die Kombination aus niedrigem Orbit, Laserkommunikation und einer großen Anzahl von Satelliten ermöglicht Starlink eine Internetverbindung, die in Bezug auf Geschwindigkeit und Latenz mit terrestrischen Breitbandverbindungen konkurrieren kann. Der große Vorteil ist, dass man unabhängig von Leitungen (DSL, Glasfaser, TV-Kabel) und Übertragungen (LTE, 5G) ist und auch total abgelegen online sein kann.

Mehr dazu, wie Starlink auch hierzulande funktioniert, liest du zum Beispiel hier. Außerdem setzen wir uns in diesem Artikel auf nextpit.de kritisch mit der Person Elon Musk auseinander – auch angesichts der Tatsache, dass wir über mit ihm untrennbar verbundene Firmen und Produkte (etwa Tesla, SpaceX oder Starlink) grundlegend berichten.

Auch interessant MediaMarkt zieht 100 Euro bei ultrastarkem Haushaltshelfer ab: Sag Adieu zu Eimer und Wischmopp