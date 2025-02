Wer einen Saugroboter zu Hause hat, verteilt schon einen guten Teil des Wohnungsputzes auf „fremde Schultern“. Aber mal ehrlich: So richtig sauber wird’s selbst mit den Modellen, die wischen können, nicht. Also musst du immer mal wieder selbst mit Eimer und Mopp ran?

Nass-Trocken-Wischer von Dreame

Ein Kombi-Gerät, das in die Lücke sticht – bei dem du fairerweise aber noch selbst arbeiten musst – ist der H14 Pro von Dreame. Der Hersteller hat sich vor allem mit Premium-Robotern einen Namen gemacht. Aber auch bei handgeführten Akku-Staubsaugern und eben -wischern ist Dreame ziemlich weit oben mit dabei. Ein Hidden Champion sozusagen.

Das Gerät funktioniert durch zwei Wassertanks – einer mit frischem Wasser, einer fürs Dreckswasser – und einer schnellen Schrubber-Walze. Der Motor treibt die Walze an, die deinen Boden wienert, und einen Sauger, der das Wasser samt Dreck wieder von der Walze absaugt und im Dreckswasserbehälter sammelt. Gewischt wird mit 60 °C heißem Wasser, sodass die Reinigung hygienisch und keimtötend ist. Du musst das Gerät hier nur noch sachte führen – und natürlich die Wasserbehälter füllen und ausspülen. Selbst für die Walze gibt es in der mitgelieferten Station ein Selbstreinigungs-Programm.

Vor allem der Akkubetrieb macht das Gerät flexibel – leider aber auch teuer. Ein bisschen Entgegenkommen schafft gerade ein Schnäppchen bei MediaMarkt, das jedoch nur noch kurze Zeit gilt.

100 Euro günstiger als überall sonst

Normalerweise kostet der Dreame H14 Pro Nass- / Trockensauger – wie das Gerät vollständig genannt wird – schlappe 699 Euro. Und ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, es ist auch oft preisstabil, selbst dadurch, dass der UVP auf 599 Euro gesenkt wurde. Am Black Friday und Weihnachtsgeschäft gab es darauf mal 100 Euro Nachlass.

Und genau diese 100 Euro Nachlass gewährt jetzt auch MediaMarkt in einer Aktion, die noch bis zum 5. Februar gilt. So kommst du zum besten Preis an das Gerät, das Eimer und Mopp für immer in den Schrank verbannt.

→ Dreame H14 Pro für 599 Euro 499 Euro

Der Preisvergleich nennt als nächst günstigen Händler übrigens Coolblue. Allerdings sind hier schon 599 Euro fällig. Der Preisvorsprung von MediaMarkt ist in diesem Falle also nicht einmal knapp.

Was kann der Dreame H14 Pro?

Für knapp 500 Euro holst du dir also ein Gerät, das vom Hersteller als 3-in-1-Helfer (Saugen, Wischen, Trocknen) beworben wird. Wirklich wichtig ist, dass das Gerät effektiv wischen kann und keine Lache hinterlässt.

Der Dreame H14 Pro verfügt über eine Saugkraft von 18.000 Pascal und eine rotierende Wischwalze. Ein Frischwassertank sorgt für die Reinigung der Böden während des Wischvorgangs. Eine Selbstreinigungsfunktion reinigt die Bürste mit heißem Wasser und trocknet sie anschließend, um Bakterienwachstum und Geruchsbildung zu minimieren.

Wischen mit dem Dreame H14 Pro

Der Nass-/Trockensauger ist mit einem Schmutzerkennungssystem ausgestattet, welches die Saugkraft und Wassermenge an den Verschmutzungsgrad anpasst. Das Gerät erkennt auch die Art des Bodens (z. B. Laminat oder Fliesen) und passt die Reinigungseinstellungen entsprechend an. Der Akku des Geräts ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 35 Minuten (Herstellerangabe).

Der H14 Pro wiegt laut Dreame 5,7 Kilogramm, was im Vergleich – insbesondere mit normalen Akku-Staubsaugern – recht schwer erscheint. Zu beachten ist aber auch, dass hier neben einiger Technik, einem Akku und den Behältnissen auch ein wenig Gewicht notwendig ist, um beim Wischen ordentlich Druck auf den Boden zu geben.