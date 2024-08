Statt Handy: Hier bekommst du einen Samsung-TV zum Tarif - und das lohnt sich sogar

Ein neuer Fernseher muss dich nicht immer gleich in den finanziellen Ruin treiben. Bei Blau gibt es aktuell ein cooles Angebot in Kombination mit einem 50 Zoll großen Samsung QLED 4K-TV für nur 22,99 Euro im Monat. Aber dazu später mehr. Erst einmal schauen wir uns den Fernseher genauer an.

Das kann der Smart-TV

Ausgestattet mit Quantum HDR und einem Quantum Prozessor Lite 4K kannst du mit dem Samsung-TV Filme und Serien in bester Qualität genießen. Die Technologie sorgt für eindrucksstarke Kontraste, sodass selbst kleinste Details in Spitzenauflösung zu erkennen sind. Dank seines ultradünnen Designs macht sich das Gerät (B: 111,83 cm / H: 64,41 cm / T: 2,57 cm) zudem in jedem Zimmer gut und verschmelzt laut Hersteller beinahe mit der Wand.

Mit den Funktionen SmartHub und GamingHub hast du direkten Zugriff auf alle Apps, die du auf deinem neuen Samsung-TV so brauchst. Das Modell von 2023 ist natürlich auch Bluetooth– und WiFi-fähig. Der integrierte Lautsprecher sorgt obendrein für einen intelligenten, 3D-artigen Sound und alle wichtigen Anschlussarten sind selbstverständlich ebenso vorhanden.

Ohne den Vertrag kostet das Modell im Netz momentan mindestens 523 Euro. Wir verraten dir jetzt aber, wie du den Samsung-Fernseher plus einen Mobilfunktarif für dein Smartphone für nur 22,99 Euro monatlich bekommst.

Samsung Kombi-Deal: Blau machts möglich

Blau bietet dir nämlich eine preiswerte Kombination aus dem Allnet S-Tarif und dem Samsung-TV. Wenn du dich für dieses Angebot entscheidest, stehen dir 10 GB im Telefónica Netz zur Verfügung. Du surfst dabei mit 5G, einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s und bekommst obendrein eine SMS und Telefonie-Flat in alle deutschen Netze. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Danach zahlst du nur noch den Allnet S-Tarif für 9,99 Euro pro Monat. Du kannst zu diesem Zeitpunkt aber natürlich ebenso problemlos kündigen. Hinzu kommt generell noch eine Zahlung von einmalig 25 Euro sowie Versandkosten über 39,90 Euro. Die Einmalkosten belaufen sich bei dem Deal also insgesamt auf 64,90 Euro.

Die einmaligen Gesamtkosten belaufen sich auf 64,90 Euro.

Dass sich der Vertrag wirklich lohnt, zeigt folgendes Rechenbeispiel. 22,99 Euro pro Monat ergeben nach Ablauf der 24 Monate insgesamt 551,76 Euro, plus die Einmalkosten von rund 65 Euro. Würdest du dir den Allnet S-Tarif sowie den Samsung-TV hingegen einzeln holen, müsstest du während dieser Laufzeit insgesamt 691,66 zahlen. Du sparst bei dem Bundle-Deal von Blau somit immerhin 75 Euro! Solltest du derzeit also nach einem Mobilfunktarif und einem Fernseher suchen, schlägst du mit diesem Angebot gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und ersparst dir obendrein hohe Einmalkosten.