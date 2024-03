Samsung Tablet für unter 200 Euro – Dieser Oster-Deal ist unschlagbar

Im Angebot für 199 Euro ist dabei das Galaxy Tab A9+ von Samsung in der WiFi-Variante mit 64 GB Speicher. Mit dem Tablet bist du rundum optimal ausgestattet – egal, ob fürs Arbeiten, Zeichnen, Streamen oder Surfen. Selbst die meisten mobilen Games sollten auf dem Samsung-Gerät flüssig laufen. Und das Beste: MediaMarkt schenkt dir im Rahmen seiner Osterheld-Aktion jetzt auch noch eine microSD-Karte mit 128 GB direkt zum Tablet dazu. Dadurch sorgt der Elektromarkt für ein unschlagbares Angebot, welches wir uns in diesem Artikel genauer anschauen.

Galaxy Tab A9+ – Ein starkes Tablet für unter 200 Euro

Mit dem Galaxy Tab A9+ holst du dir das ideale Alltags-Tablet für unter 200 Euro. Ein wortwörtlich großer Vorteil ist dabei das 11-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln. Von E-Mails und Tabellen bis hin zu Streaming– oder Gaming-Apps wird alles groß und hochauflösend abgebildet. Die adaptive Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz garantiert zudem eine flüssige Darstellung. Trotzdem ist das Tablet mit einem Gewicht von unter 500 Gramm ein echtes Leichtgewicht und dadurch optimal für unterwegs geeignet.

Zu beachten ist jedoch, dass es sich hierbei um die WiFi-Variante des Tablets handelt. Im Netz surfen kannst du also nur über ein WLAN-Netz oder einen mobilen Hotspot. Unser Tipp: Streaming-Apps wie Netflix oder Disney+ lassen dich Serien und Filme herunterladen und anschließend offline streamen. So eignet sich das Galaxy Tab A9+ dann auch als Streaming-Gerät für lange Reisen oder den nächsten Urlaub. Passend dazu kannst du natürlich ebenfalls Kopfhörer drahtlos (Bluetooth 5.1) oder per Kabel (3.5 mm Klinke) mit dem Tablet verbinden.

Über den geteilten Bildschirm kannst du mit dem Tablet bis zu 3 Apps gleichzeitig ausführen

Für die Leistung des Tablets ist hingegen der Snapdragon 695 (SM6375) Prozessor samt 4 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Dieser sorgt für eine flüssige Nutzerfahrung und liefert dir sogar genug Power, um über einen geteilten Bildschirm mehrere Apps auf einmal laufen zu lassen. Komplettiert werden die technischen Daten des Galaxy Tabs dann noch von zwei Kameras (8-MP-Rück- und 5-MP-Frontkamera) sowie 64 GB internen Speicher. Diesen kannst du über das Gratis-Extra von MediaMarkt aber gehörig erweitern.

MediaMarkt sorgt mit gratis microSD-Karte für Preis-Hammer

Technisch kann sich das Galaxy Tab A9+ also wirklich sehen lassen – insbesondere zum aktuellen Angebotspreis. MediaMarkt streicht nämlich 20 Prozent vom UVP, wodurch statt 249 nur noch 199 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist zudem komplett kostenfrei, wodurch es sich hierbei bereits um das aktuell beste Angebot im Netz für das Tablet handelt. MediaMarkt setzt aber noch einen drauf und schenkt dir beim Kauf bis zum 8. April eine Samsung microSD-Karte mit 128 GB (im Wert von rund 14 Euro) direkt dazu! Hiermit erweiterst du die verbauten 64-GB-Speicher gewaltig und hast mehr Platz für all deine Bilder, Videos und Apps. Wer ein preiswertes Tablet sucht, findet hier also einen rundum exzellenten Deal.

Wem die WiFi-Variante hingegen nicht reicht, der findet bei Aldi momentan ein weiteres starkes Angebot zum Galaxy Tab A9+. Der Discounter verkauft hier das 5G-Modell des Tablets – in welches du eine SIM-Karte zum mobilen Surfen und Streamen einsetzen kannst – zum absoluten Sparpreis. Alle Infos zu diesem Angebot findest du hier.

→ Aldi: Marken-Tablet von Samsung mit 5G zum Kracherpreis