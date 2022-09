Samsung-Handy zum Bestpreis: Hier bekommst du den Tarif zum Galaxy A53 5G geschenkt

In Saturns Tarifwelt gibt es mal wieder ein sehr interessantes Angebot. Denn hier kommen ein paar vernünftige und preisgünstige Dinge zusammen, die am Ende ein sehr stimmiges Bundle ergeben. Saturn bietet hier das beliebte Samsung Galaxy A53 5G zusammen mit einem Super Select M + Allnet/SMS-Flat an. Hinter dem Tarif steckt Telefonica. Doch als Erstes werfen wir einen Blick auf das Smartphone von Samsung.

–> direkt zu Saturn

Das bietet das Samsung Galaxy A53 5G

Das Galaxy A53 basiert auf einem Exynos 1280 Prozessor mit acht Rechenkernen. Du bedienst es über das 6,5 Zoll große AMOLED-Touch-Display mit Full-HD-Auflösung. Wie gut das Smartphone wirklich ist, erfährst du im Testbericht des Galaxy A53, alle technischen Daten gibt’s im ausführlichen Datenblatt. Übrigens: Derzeit liegt das A53 auf Rang 1 unseres inside digital Rankings, das die aktuellen Handys nach Beliebtheit sortiert. Warum das so ist, zeigt ein Blick in die Update-Politik Samsungs. Denn auch dort wird es lange unterstützt. Das Galaxy A53 5G war schon einmal günstiger, als der aktuelle Bestpreis, doch auch damals wurde die 300-Euro-Marke nur sehr knapp unterboten.

Das bietet der Tarifvertrag

Der Super Select M wird bei Saturn noch mit einer Datenspritze aufgehübscht und um 2 Euro pro Monat verbilligt. Aber Vorsicht: Diese Reduzierung gilt nur in den ersten 24 Monaten. Danach solltest du dich nach einem anderen Angebot umsehen. Die Daten des Tarifs im Überblick:

LTE surfen (5GB + 3GB)

bis 50 MBit/s max. Bandbreite

FLAT Telefonie und SMS in alle dt. Netze

Laufzeit: 24 Monate

Anschlusspreis: 29,99 Euro

Tarif: 12,99 Euro

Der Tarif ist also ein solider Begleiter und bei der Leistung völlig ausreichend für die meisten Nutzer. Mit den 50 MBit/s im Downstream sind auch Videostreams und sogar Gaming möglich.

Doch kommen wir zum Preis. Der aktuelle Bestpreis des Samsung Galaxy A53 5G liegt laut günstiger.de bei rund 332 Euro. MediaMarkt und Saturn rufen zurzeit gar 350 Euro für das Handy auf. Rechnen wir den Gesamtpreis des Saturn-Angebots zusammen, kommen wir hier auf gut 340 Euro. Damit liegst du nur 10 Euro über dem aktuellen Bestpreis und bekommst einen soliden Tarif praktisch geschenkt.