Samsung dominierte den Smartphone-Markt in den vergangenen Jahren. Fans schätzten die Hardware, das Design und die Funktionalität der Galaxy Smartphones. Mittlerweile ist der Zeitgeist beim Galaxy S20 angekommen. Viele Fans trauern aber noch einem Vorgänger nach.

Galaxy-Smartphone nach langer Zeit mal wieder günstiger

Das Samsung Galaxy S9 ist das Top-Modell aus dem Jahr 2018. Design, Display, Funktionalität und vor allem die Kamera konnte seinerzeit viele Fans binden, die anfangs bereit waren, den hohen Preis von 850 Euro zu zahlen. Auch ein Jahr später waren Angebote zum – mittlerweile günstigeren – S9 stets beliebt. Dann stiegen die Preise wieder. Bis jetzt.

Im Rahmen des Angebots-Specials „Sonntagskracher“ verkauft mobilcom-debitel ab Sonntag, 5. Juli, das Galaxy S9 nochmal für rund 380 Euro. Der krumme Preis von exakt 378,68 kommt dabei durch die aktuelle Senkung der Mehrwersteuer von 19 auf 16 Prozent zustande. Der Deal an sich ist gut – lange gab es das S9 nicht mehr für unter 400 Euro. Und selbst mit zwei Jahren auf dem Buckel ist das Galaxy S9 noch ein richtig gutes Smartphone – das mit dem Angebot ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Das Galaxy S9 – nach wie vor beliebt

Auch wenn mobilcom-debitel normalerweise Handys mit Vertrag anbietet, handelt es sich hierbei um ein Angebot ganz ohne Vertragsbindung, Hardware-only also. Grundsätzlich fallen bei dem um 00:00 Uhr startenden Angebot noch 5 Euro Versandkosten an. Die kannst du dir sparen, wenn du das Smartphone in einer mobilcom-debitel-Filiale abholen kommst.

Das Angebot endet am 8. Juli oder aber, wenn der Vorrat erschöpft ist, wobei hierbei nicht bekannt ist, wie hoch das Lager gefüllt ist. Viele inside digital Leser schwören auf das Galaxy S9. In den Jahren 2018 und 2019 stand es lange Zeit an der Spitze unseres Leser-Rankings. Auch jetzt ist es hier noch auf dem 22. Platz zu finden – übrigens einen Platz vor einem weiteren Samsung-Dauerbrenner, dem Galaxy S7.

