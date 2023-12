Oukitel-Geschenke für Weihnachten: Robuste Tablets & Smartphones

Der Hersteller Oukitel ist für seine robusten Produkte bekannt: Egal, ob Smartphones oder Tablets – die Geräte halten so ziemlich jedem Abenteuer stand. Wer für unter dem Weihnachtsbaum noch nach einem Rugged-Phone oder -Tablet sucht, sollte sich die aktuellen Oukitel-Angebote genauer anschauen. So kannst du dir beispielsweise das Oukitel RT7 in der neuen 4G-Variante für lediglich 256,49 Euro sichern – wenn du den Gutscheincode 10%OFF nutzt. Wir stellen dir das Gerät – sowie einige weitere coole Produkte – genauer vor.

Robustes Oukitel RT7 Tablet – Mit Top-Akku, Nachtsichtkamera und Co.

Wer auch unterwegs nicht auf den größeren Bildschirm eines Tablets verzichten möchte, ist bei dem Oukitel RT7 4G genau an der richtigen Stelle. Auf dem 10,1 Zoll großen Full-HD-Display sehen verschiedene Inhalte wie Serien, Filme und Spiele stets hervorragend aus. Der MediaTek MT8788 Prozessor mit bis zu 16 GB RAM (8 GB fix, weitere 8 GB per Erweiterung) sorgt währenddessen für eine gute Performance. Gleichzeitig punktet das Gerät aber natürlich auch mit der gewohnt hohe Robustheit von Oukitel-Produkten. Mit den Zertifizierungen IP68, IP69K und MIL-STD-810H hält dieses Rugged-Tablet Wasser, hohe und niedrige Temperaturen sowie vieles mehr Stand.

Das Oukitel-Rugged-Tablet RT7 trotzt allen Widerständen.

Ein absolutes Highlight ist zudem der Akku. Die Kapazität von 32.000 mAh ist gewaltig, wodurch das Oukitel-Tablet im Standby bis zu 180 Tage lang durchhalten kann! Hinzu kommen noch weitere Vorteile wie etwa das gute Kamerasystem mit einer 48-MP-Hauptkamera, einer 20-MP-Nachtsichtkamera sowie einer 2-MP-Makrokamera. Als Speicherplatz stehen dir 256 GB zur Verfügung.

Neue 4G-Variante drückt Preis gewaltig

Bei all den aufgelisteten Vorteilen handelt es sich um die neue 4G-Variante des Oukitel RT7 Tablets. Hiermit kannst du also nicht auf das 5G-Netz zugreifen und im Vergleich zur anderen Version gibt es auch sonst noch ein paar Unterschiede. So verfügt das 4G-Modell über einen HDMI-Port. Dafür musst du jedoch auf den Standfuß verzichten. Außerdem setzt Oukitel hier auf einen anderen Prozessor mit etwas weniger RAM.

Dafür gibt es aber einen großen Vorteil: den Preis. Das Oukitel RT7 4G-Tablet kostet mit dem Code 10%OFF aktuell lediglich 256,49 Euro. Zum Vergleich: Für das 5G-Modell zahlst du momentan und 401,39 Euro. Wer also auf die 5G-Technik verzichten kann, kann hier ein echtes Schnäppchen machen.

Weitere Oukitel-Produkte rund um Weihnachten

Neben dem Oukitel RT7 Tablet haut der Hersteller aber natürlich auch noch einige weitere Produkte zu tollen Preisen raus. Ein Hingucker ist etwa das brandneue WP30 Pro. Das Smartphone kommt ganz frisch auf den Markt und punktet dabei unter anderem mit einer tollen Performance dank des MediaTek Dimensity 8050 Prozessors samt satten 24 GB RAM. Ein weiteres Highlight ist der 11.000 mAh starke Akku. Dieser hält nicht nur extrem lange durch – im Standby etwa bis zu 1.400 Stunden – sondern ist mit seiner 120-W-Ladegeschwindigkeit auch ruckzuck wieder vollgeladen. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket vom 6,8-Zoll-Display, der 108-MP-Hauptkamera sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68. Dadurch stehen schlussendlich noch 474,99 Euro auf der Rechnung.

→ Oukitel WP30 Pro für 474,99 Euro

Auf der Rückseite des Outdoor-Phones gibt es ein kleines Extra-Display.

Aus dem 200-Euro-Regal ist das Oukitel WP19 Pro unser Outdoor-Smartphone-Tipp. Das Smartphone mit der riesigen 22.000-mAh-Batterie für über 2.500 Stunden Laufzeit im Standby, einem Helio G99 Prozessor und bis zu 24 GB RAM (8+16 GB) ist mit 6,8-Zoll-Display (120 Hz) ausgerüstet und kostet 226,99 Euro (mit dem Coupon-Code WP19PRO).

Mit dem Oukitel OT5 gibt’s zusätzlich ebenso noch ein weiteres Tablet als Geschenkidee. Vom starken Akku mit 11.000mAh über den MediaTek Helio G99 Prozessor samt 12 GB RAM fix (24 GB können noch erweitert werden) bis hin zum 12 Zoll großen 2K-Display. Das ist sogar vom TÜV Süd als bsonders augenfreundlich zertifiziert worden. Hier bekommst du ein starkes Gerät zum kleinen Preis von 275,99 Euro.

→ Oukitel OT5 Tablet für 275,99 Euro

Jetzt weiterlesen Oukitel WP21 im Test: Wie eine Nokia-3310-Legende, nur in real