Notebook zum Tiefstpreis: Tolle Laptop-Angebote bei MediaMarkt Cedric Litzki 3 Minuten

Im Rahmen der Windows Week kommst du bei MediaMarkt aktuell besonders günstig an verschiedene Notebooks. Neben den Microsoft Surface-Laptops gibt es nämlich auch Geräte von anderen Herstellern im Angebot. So kommst du etwa zum Tiefstpreis an ein Notebook von Acer.