Netto: Großer 4K-UHD-Fernseher mit Android zum Kracherpreis

Ausgestattet mit einer Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln und verschiedenen Technologien zur Bildoptimierung (etwa HDR10, Dolby Vision HDR und Micro Dimming) bietet der 16:9-Fernseher neben drei HDMI-Anschlüssen auch zwei USB-Ports. Das Anschließen von externen Geräten ist also auf vielfältige Art und Weise möglich. Verbindungen zum Internet sind über integriertes WLAN und einen LAN-Anschluss möglich. Dann kannst du unter anderem die vorinstallierten Apps von YouTube, Netflix und Prime Video nutzen, um deine Lieblingsinhalte ohne Umwege streamen zu können. Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz, eine Sprachsteuerung ist über den Google Assistant möglich.

LED-Fernseher mit vielen Extras

Einen zusätzlichen Receiver für den TV-Empfang benötigst du nicht. Denn entsprechende Tuner für den Empfang über Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C) oder Satellit (DVB-S) sind bereits ab Werk an Bord. Eine Pay-TV-Karte kannst du in einem CI+-Slot unterbringen. Solltest du zum Beispiel einen Sky Q Receiver nutzen, kannst du diesen aber natürlich auch mit dem Fernseher verbinden. Die Ausgangsleistung der beiden verbauten Lautsprecher gibt der Hersteller mit 2 × 10 Watt an, weitere Extras sind unter anderem ein aktivierbarer Gaming-Modus, ein integrierter Medienplayer und eine Bluetooth-Schnittstelle. Unter anderem nutzbar, um eine kompatible Soundbar kabellos mit dem Fernseher zu verbinden.

Telefunken XU55AN754M Android TV

Und der Stromverbrauch? Der liegt nach Angaben von Netto bei 64 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden. Schaltest du HDR ein, erhöht sich der Strombedarf bei identischer Nutzungszeit auf 123 kWh. Bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 35 Cent je kWh ergeben sich daraus Stromkosten in Höhe von rund 22 respektive 43 Euro pro 1.000 Stunden, was in vielen Haushalten ungefähr der Nutzungszeit eines Jahres entspricht.

Was kostet der Telefunken-Fernseher bei Netto?

Und der Preis? Der kann sich bei Netto wahrlich sehen lassen. Denn während die meisten Onlineshops für den LED-Fernseher Telefunken XU55AN754M derzeit laut eines aktuellen Preisvergleichs 400 Euro und mehr verlangen, bietet der Discounter den Fernseher jetzt für 379,99 Euro an. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) liegt bei knapp 460 Euro. Einmalig kommen lediglich 2,95 Euro an Versandkosten dazu. Die Lieferzeit gibt Netto mit maximal sechs Werktagen an.