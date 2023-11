MediaMarkt haut Black Week Kracher raus: LG OLED, Optigrill, PS5 – Bestseller jetzt richtig günstig

Von einem LG OLED-TV für 599 Euro, über ein Philips Hue Lightstrip-Set für 59 Euro bis hin zum beliebten Tefal OptiGrill+ XL für nur 129 Euro – die Black Week bei MediaMarkt liefert dir zahlreiche tolle Angebote aus den verschiedensten Produktkategorien. Damit du dich nicht komplett selbst auf die Suche machen musst, stellen wir dir hier einige Highlights des Rabatt-Marathons genauer vor.

Black Week bei MediaMarkt: Alle Infos zur Schnäppchen-Aktion

Heute, den 13. November, ist offiziell der Startschuss für die Black Week bei MediaMarkt gefallen. Der Elektromarkt streicht dabei zahlreiche Kaufpreise klein und sorgt so für diverse Tiefstpreis-Deals. Die Angebote betreffen dabei so ziemlich alle Produktkategorien und laufen noch bis zum 23. November (19:59 Uhr) – also bis kurz vor dem Start des Black Fridays.

Neben den teilweise riesigen Rabatten können myMediaMarkt-User übrigens noch von einem weiteren coolen Vorteil profitieren. Als angemeldeter Nutzer bekommst du während der Black Week nämlich dreifache Punkte. Diese kannst du ab einer bestimmten Anzahl in Coupons umwandeln und dadurch ebenfalls bei künftigen Shopping-Touren sparen.

OLED-TV, Saugroboter und Co. – Unsere Highlights der Black Week

MediaMarkt sorgt bei den Black Week Angeboten für zahlreiche Tiefstpreise aus den unterschiedlichsten Bereichen. Für etwas mehr Übersicht haben wir unsere Highlight-Deals daher in drei unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Los geht’s mit:

Küchen- und Haushaltsgeräte

In diesem Bereich sticht insbesondere ein Produkt absolut hervor. Der Roborock Q Revo Saugroboter liefert dir eine hervorragende Saugkraft, eine starke Wischfunktion und ist dank einer Selbstreinigungsfunktion samt Station zusätzlich auch vollkommen autonom unterwegs. Du holst dir hiermit also einen äußerst hilfreichen Haushaltshelfer in deine Wohnung – und das rund um die Black Week zum unschlagbaren Tiefstpreis. Bei MediaMarkt kostet der Saugroboter jetzt nämlich nur noch 649 Euro. Günstiger gab’s das Gerät zuvor noch nie!

→ Roborock Q Revo Saugroboter für 649 Euro

Dank der starken Hinderniserkennung navigiert der Saugroboter sicher durch deine Wohnung

Zwar kein absoluter Tiefstpreis, aber trotzdem immer eine Empfehlung wert ist hingegen der Tefal OptiGrill+ XL. Bei MediaMarkt kommst du während der Black Week zum Bestpreis von 129 Euro an den beliebten Kontaktgrill. Mit einer extra großen Grillfläche, den praktischen Grill-Programmen sowie smarten Funktionen kannst du selbst als Kochanfänger hiermit eine Vielzahl an tollen Gerichten zaubern.

→ OptiGrill+ XL für 129 Euro

TV & Entertainment

Wer sein Home-Entertainment rund um die Black Week aufrüsten möchte, bekommt bei MediaMarkt gleich mehrere tolle Angebote geboten. Ein Highlight ist dabei ein LG OLED-TV in 48 Zoll. Dieser kostet dank über 60 Prozent Rabatt jetzt nämlich lediglich 599 Euro – kein anderer Anbieter im Netz kann diesen Preis-Hammer aktuell schlagen. Die OLED-Technik des 4K-Fernsehers sorgt hierbei für besonders tiefe Schwarztöne und auch sonst weiß das UHD-Bild samt HDR-Unterstützung absolut zu überzeugen.

→ 48 Zoll LG OLED-TV für 599 Euro

Wer hingegen einen etwas größeren 4K-TV sucht, sollte sich diesen 55 Zoll großen Sony Bravia Fernseher genauer anschauen. Das Modell aus dem Jahr 2023 besitzt zwar keinen OLED-Bildschirm, liefert dir dank zahlreicher Bildoptimierungen aber dennoch ein starkes Bild in UHD. Und vor allem der Preis von 666 Euro kann sich sehen lassen: Während der Black Week ist der Sony-Fernseher nämlich so günstig wie nie zuvor! Alternativ geht’s sogar noch größer: Das TV-Gerät in 65 Zoll kostet aktuell 844 Euro.

→ 55 Zoll Sony Bravia 4K-TV für 666 Euro

→ 65 Zoll Sony Bravia 4K-TV für 844 Euro

Und nochmal Sony: Denn wo ein großer Fernseher ist, ist die Konsole oft nicht weit. Und auch die PS5 gibt’s im Black Week Sale so günstig wie quasi noch nie. Woher die Einschränkung? Das Top-angebot behandelt ein Bundle aus PlayStation 5 und dem Spiel „Call of Duty: Modern Warfare II“. ZUsammen gibt’s beides für 499 Euro. Die Konsole (Laufwerk-Edition) kostet sonst alleine 549 Euro. Das Spiel hat einen Gegenwert von 80 Euro. Zusammen steckt also richtig Sparpotenzial drin. Das Spiel hat zudem noch einen guten Wiederverkaufswert, da es frisch auf dem Markt ist.

Sicher dir einen Sony Bravia 4K-TV zum Tiefstpreis

Passend zu den beiden TV-Deals kannst du dir zusätzlich auch noch eine preiswerte Soundbar von JBL gönnen. Für lediglich 149 Euro bekommst du hier eine 2.1 Soundbar mit kabellosem Subwoofer, satten Bässen und einer Ausgangsleistung von insgesamt 220 Watt.

→ JBL Cinema SB170 Soundbar für 149 Euro

Kopfhörer, Smart Home & weitere coole Geräte

Zum Abschluss werfen wir unsere verbleibenden Highlight-Angebote der Black Week in eine Kategorie. Hierbei stechen vor allem die Marken Sony und Philips hervor. So kannst du dir beispielsweise die Sony WH-1000XM5 Kopfhörer zum Bestpreis von 299 Euro sichern. Mit einer Gesamtwertung von 95 Prozent bei uns im Test gehören die Over-Ears auch 2023 immer noch zu den besten Kopfhörern auf dem Markt. Der satte Sound samt starkem ANC in Kombination mit dem hohen Tragekomfort machen diese Kopfhörer zu einer idealen Wahl.

→ Sony WH-1000XM5 Kopfhörer für 299 Euro

Ebenfalls von Sony ist das spannende Alpha ZV-E10L Kamera-Kit. Neben der Systemkamera mit Objektiv (16–50 mm) bekommst du hierbei noch eine praktische Tasche sowie eine 32 GB große Speicherkarte dazu. Dank der intuitiven Steuerung und der hochwertigen Technik können hiermit sowohl Profis als auch Hobbyfotografen hervorragende Schnappschüsse knipsen. Exzellent ist gleichzeitig auch der Preis: MediaMarkt haut die Sony-Kamera während der Black Week schon für 549 Euro raus – dies ist der absolute Tiefstpreis!

→ Sony Alpha ZV-E10L Kamera-Kit für 549 Euro

Mit dieser Sony-Kamera knipst du tolle Schnappschüsse

Die Produkte von Philips stehen währenddessen ganz im Zeichen von Smart Home. So bekommst du gleich zwei Philips Hue Pakete zu starken Spar-Preisen. Ein Philips Hue Dimmschalter Dreier-Pack gibt’s so etwa zum Tiefstpreis von lediglich 39,99 Euro. Und auch das Preisschild von 59 Euro für das Philips White And Color Ambiance Lightstrip Set ist im Netz ungeschlagen.

→ Philips Hue Dimmschalter Dreier-Pack 39,99 Euro

→ Philips White And Color Ambiance Lightstrip Set für 59 Euro

Bei der unfassbar hohen Anzahl an Knaller-Angeboten rund um die Black Week haben wir hier natürlich nicht alle Schnäppchen abbilden können. Daher lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick auf die Aktionsseite, um weitere spannende Deals zu entdecken.