Lidl: Neue Fernseher-Schnäppchen für Groß und Klein

Im neuen Lidl-Prospekt für die kommende Woche (22. bis 27. August) finden sich drei Fernseher von JVC, Grundig und Sharp, die mit einem Rabatt von bis zu 58 Prozent beworben werden. Das JVC-Modell steht dabei in gleich drei Ausführungen zur Wahl. Während der Sharp-Fernseher als klassisches Einsteigermodell vermarktet wird, handelt es sich bei den anderen Modellen um klassische Ware aus der (unteren) Mittelklasse. Als Betriebssystem kommt dabei sowohl bei den drei Fernsehern von JVC als auch beim Grundig-Modell das beliebte Android TV zum Einsatz.

Sharp 32 BC2E: Kleiner Flachbild-Fernseher zum Discountpreis

Sehr preiswert, dafür aber auch nur mit einer HD-ready-Auflösung (1.366 x 768 Pixel) gesegnet: der Sharp 32 BC2E. Ausgestattet mit einer recht kleinen Bildschirmdiagonalen von 32 Zoll (ca. 81 Zentimeter) eignet sich dieser Fernseher gut für den Einsatz abseits des heimischen Wohnzimmers. Zum Beispiel im Schlaf-, Arbeits- oder Kinderzimmer. Ein Tuner für den Betrieb an einer Zimmerantenne ist ebenso integriert wie die passende Hardware für die Nutzung an Kabel- oder Satellitenanschluss. Ein Harman-Kardon-Lausprechersystem (2 x 10 Watt) soll für die passende Audio-Untermalung sorgen, Internetzugang ist über einen LAN- und über einen WLAN-Anschluss möglich.

16:9-Format

HDMI-Anschlüsse: 3

USB-Anschlüsse: 2

Stromverbrauch im Standard-Modus: 31 kWh/1000 Stunden

vorinstallierte Apps: u.a. YouTube, Prime Video und Netflix

Discount-Fernseher zum Discount-Preis: der Sharp 32 BC2E.

Normalerweise würde für den Sharp Fernseher BC2E laut Angaben von Lidl ein unverbindlicher Verkaufspreis in Höhe von 299 Euro gelten. Stattdessen werden im Lidl Onlineshop aktuell aber nur 149 Euro fällig. Du sparst also satte 50 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Einmalig kommen allerdings noch 24,90 Euro für den Versand dazu. Trotzdem ist das Lidl-Angebot unschlagbar günstig. Denn in anderen Onlineshops werden gegenwärtig mindestens knapp 200 Euro für diesen Fernseher fällig.

Grundig VLX 777 LDL UHD – 4K-UHD-TV mit Android zum Top-Preis

Darf es etwas hochwertiger sein? Dann empfiehlt sich ein Blick auf den Grundig Fernseher VLX 777 LDL mit Android TV als Betriebssystem. Ein Triple-Tuner ist auch bei diesem Modell integriert, du kannst aber auch von einem deutlich größeren LED-Bildschirm (49 Zoll / 123 Zentimeter) und einer 4K-UHD-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel) profitieren. Zudem sind HDR 10, HLG und Dolby Digital nutzbar. Ferner ist es möglich, ein externes Speichermedium an einen der USB-Ports anzuschließen, um anschließend viele Inhalte aufnehmen zu können (PVR).

16:9-Format

HDMI-Anschlüsse: 3

USB-Anschlüsse: 2

Stromverbrauch ohne HDR: 83 kWh / 1.000 Stunden

Stromverbrauch mit HDR: 103 kWh / 1.000 Stunden

Chromecast integriert

Grundig-TV mit Android zum Knallerpreis bei Lidl: der Grundig VLX 777 LDL.

Wie es der Name schon vermuten lässt, ist das Modell VLX 777 LDL exklusiv bei Lidl erhältlich – zu einem Preis von 289 Euro zzgl. knapp 25 Euro für den Versand per Spedition. Das sind 58 Prozent weniger als vom Hersteller empfohlen. Eigentlich soll der Fernseher im Fachhandel nämlich für 699 Euro angeboten werden. Ähnlich ausgestattete TV-Geräte sind im Fachhandel aktuell ab 290 Euro erhältlich, kosten in der Regel aber 313 Euro und mehr. Vor diesem Hintergrund ist auch dieses TV-Angebot von Lidl als sehr attraktiv einzustufen.

JVC LT-VA6985: Android-TV in vier Größen

Und dann wäre da noch der in zunächst drei Varianten erhältliche Android-Fernseher JVC LT-VA6985. Du hast die Wahl zwischen 43 Zoll (ca. 109 Zentimeter), 50 Zoll (ca. 127 Zentimeter) und 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) und kannst bei einem Online-Einkauf bei Lidl zwischen 39 und 43 Prozent auf den UVP sparen. Demnächst soll bei Lidl zudem das passende Modell mit 65-Zoll-Bildschirm-Diagonale verfügbar sein. Alle vier LED-Fernseher sind mit einem Triple-Tuner ausgestattet und verfügen über 4K-Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) inklusive HDR, HDR10 und HLG. Auch WLAN und Bluetooth fehlen nicht.

16:9-Format

HDMI-Anschlüsse: 4

USB-Anschlüsse: 2

Sprachsteuerung über Google Assistant

Android-TV in verschiedenen Größen bei Lidl erhältlich: der JVC LT-VA6985,

Der Stromverbrauch liegt je nach Modell zwischen 54 und 109 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden. Je größer die Bildschirmdiagonale ausfällt, desto höher natürlich der Stromverbrauch. Die Preise, die für den JVC LT-VA6985 fällig werden, liegen je nach Modell bei:

Da es sich bei diesem Fernseher um einen exklusiv bei Lidl erhältliches Modell handelt, scheidet ein direkter Preisvergleich aus. Vergleichbar ausgestattete Fernseher mit 43-Zoll-Bildschirm kosten aktuell mindestens 239 Euro, während für 50-Zoll-Modelle mindestens rund 324 Euro fällig werden. Vergleichbare Fernseher mit 55-Zoll-Bildschirm kosten aktuell mindestens 329 Euro und für passende 65-Zoll-Varianten sind mindestens 441 Euro zu zahlen. Insbesondere das 50-Zoll-Modell des JVC-Fernsehers ist bei Lidl also zu einem besonders attraktiven Preis erhältlich.

Jetzt weiterlesen Samsung, LG und Co: Das sind die 10 günstigsten 4K-Fernseher