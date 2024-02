Lidl: 50 Zoll 4K-UHD-Fernseher von Philips zum Kracherpreis

Der Philips 4K-UHD-Fernseher 50pus7608/12 bietet einen 50 Zoll (ca. 127 Zentimeter) großen Bildschirm, der ab Werk mit verschiedenen Technologien zur Optimierung des Bildes ausgestattet ist. Dazu gehört die Unterstützung aller gängigen HDR-Formate. Dolby Vision und Dolby Atmos sorgen zudem für filmreife Bild- und Ton-Effekte. Ein Triple-HD-Tuner erlaubt den Einsatz ohne Zukauf eines Extra-Receivers via Kabel- oder Satellitenanschluss sowie über eine Zimmerantenne.

Lidl verkauft 50-Zoll-Fernseher zum Top-Preis

Wie es sich für ein Smart-TV gehört, ist natürlich auch der Zugang zum Internet möglich. Einerseits per WLAN, aber auch über ein LAN-Kabel. Externe Geräte wie eine Soundbar lassen sich über drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse mit dem Fernseher verbinden. Zudem sind rückseitig zwei Lautsprecher (2 x 10 Watt) verbaut. Apps von YouTube, Prime Video und Netflix sind ab Werk vorinstalliert, für eine Sprachsteuerung die Unterstützung von Amazon Alexa integriert.

Den Stromverbrauch gibt Philips pro 1.000 Nutzungsstunden mit 54 Kilowattstunden (kWh) an. Das aber nur, solange du deine TV-Inhalte im SDR-Modus nutzt. Schaltest du hingegen HDR ein, erhöht dich der Strombedarf des LED-LCD-TVS auf 93 kWh. Bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent pro kWh musst du also für den genannten Zeitraum mit Kosten in Höhe von rund 16 respektive 28 Euro rechnen. Energie einsparen kannst du über einen nutzbaren Eco-Modus und einen Lichtsensor, der die Helligkeit reduziert, wenn es im Raum dunkel genug ist.

PHILIPS 50pus7608/12 Fernseher im Angebot bei Lidl.

Satter Rabatt jetzt möglich

Der Preis für den Philips 50pus7608/12 liegt eigentlich bei 649 Euro. Das ist jedenfalls der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers (UVP), den Lidl auf seiner Homepage nennt. Der Discounter zieht davon im Lidl Onlineshop aber satte 42 Prozent ab und bietet diesen Smart-TV mit 50-Zoll-Display für schlanke 372,28 Euro an. Trotz Versandkosten in Höhe von 30,90 Euro ein echtes Top-Angebot. Denn nirgendwo sonst kannst du den Fernseher derzeit günstiger kaufen, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

