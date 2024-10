Diese Kopfhörer kosten nur 60 Euro und erschüttern Bose, Sony & Co.

JBL, Sony, Bose, Sennheiser oder Teufel dürfte wohl jeder kennen, der sich für ein paar neue Kopfhörer interessiert. Doch es gibt auch Hersteller, die vielen nicht geläufig sind. Dazu dürfte vermutlich auch 1More gehören. Die Audiomarke hat es sich laut eigener Aussage bereits vor vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, dem Verbraucher High-End-Kopfhörer mit Klang in Studioqualität, einem anspruchsvollen Design und hervorragender Verarbeitungsqualität anzubieten. Für wenig Geld soll jeder Musik genießen dürfen. Mit dem Over-Ear-Kopfhörer Sono Flow gibt es ein Modell für feine und austarierte Akkustik. Der Test zeigt – das klappt auch für recht wenig Geld.

Design und Steuerung der Kopfhörer

Ob es ein Zufall ist, dass die Kopfhörer von 1More den mehr als dreimal so teuren Sony WH-1000XM5 ähnlich sehen? Möglich. Doch auch Sennheisers Top-Modell, die Momentum 4, schlagen beim Design in fast die gleiche Kerbe. Man mag das als Design für die Masse ansehen – was absolut nicht negativ gemeint ist. Im Gegenteil. Die 1More SonoFlow sehen nicht nur schick aus, sie sind auch gut verarbeitet.

Die Steuerung der Kopfhörer erfolgt über vier Taster – eine Touchbedienung gibt es nicht. Somit läuft man auch nicht Gefahr, beim versehentlichen Antippen, Aktionen auszulösen. Die Tasten lassen sich blind erfühlen und nach einer Weile hat man raus, welcher Taster wofür zuständig ist. Lauter, leiser, Wiedergabe und Pause sowie die Umschaltung von ANC zum Transparenzmodus, in dem Umgebungsgeräusche verstärkt werden: All das ist bei den 1More SonoFlow ganz einfach möglich.

Hoher Tragekomfort und lange Akkulaufzeit: Die 1More SonoFlow überzeugen auf ganzer Linie.

Tragekomfort der 1More SonoFlow

Nicht nur das Design und die Bedienung sind uns im Test positiv aufgefallen. Auch der Tragekomfort ist enorm hoch. Die weichen Polster schmiegen sich an den Kopf und umschließen die Ohren zur Gänze. Der Bügel der Kopfhörer ist so konstruiert, dass er einerseits den Anpressdruck so gering hält, dass die 1More SonoFlow nicht wie eine Schraubzwinge am Kopf sitzen. Andererseits drückt er aber auch nicht von oben auf den Kopf. Somit sind die Kopfhörer auch über mehrere Stunden angenehm zu tragen.

Das Design der Kopfhörer kann sich sehen lassen.

Klang und ANC der Kopfhörer

Doch Design und Tragekomfort sind bei einem Kopfhörer nicht alles. Ist der Klang mies, nutzt es nichts, wenn die Kopfhörer angenehm zu tragen sind. Doch die 1More SonoFlow enttäuschen auch hier nicht. Ehrlicherweise haben wir vor dem Test nicht damit gerechnet, dass ein Kopfhörer für so wenig Geld einer eher unbekannten Marke einen so guten Sound abliefern kann.

Zwar lassen sich im Vergleich, etwa zu den Sennheiser Momentum 4 (hier im Test), etwas weniger Details wahrnehmen und der Klang ist etwas enger, komprimierter und teils fehlt etwas die Feindynamik. Doch er liefert, um bei dem Vergleich zu bleiben, eine breitere und tiefere Bühne. Er wirkt somit etwas offener und einzelne Instrumente lassen sich in verschiedenen Bereichen orten. Die Abstimmung ist eher temperamentvoll, der Klang lebendig und der Bass setzt sich gut in Szene. Es macht Spaß, mit dem Kopfhörer Musik zu hören. Und wem das nicht langt, der kann in der 1More Music App die Regler des Equalizers hin- und herschieben und so noch etwas mehr Tiefen, Mitten und Höhen herauskitzeln.

Wer Umgebungsgeräusche unterdrücken will, kann das Active Noise Cancelling einschalten. Das ist zwar nicht auf dem Niveau der Momentum 4 oder der Sony WH-1000XM5 (hier im Test), die ganz oben mitspielen. Dennoch werden Flugzeuggeräusche, ein Staubsauger oder das Gerede der Kollegen im Büro gut isoliert.

Akku: Lauf- und Ladezeit

Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden. Das jedoch mit ausgeschaltetem ANC. Aber auch wenn man die Geräuschunterdrückung einschaltet, kann man eine ganze Woche während der Arbeit jeden Tag 7 bis 8 Stunden Musik hören, ohne die Kopfhörer aufladen zu müssen. Und ist der Akku dann doch einmal leer, reichen 5 Minuten am Ladekabel bereits aus, um weitere 5 Stunden Musik hören zu können.

Die Kopfhörer werden in einem stabilen Case geliefert.

1More SonoFlow im Test: das Fazit

Muss man 200 oder 300 Euro für einen guten Over-Ear-Kopfhörer ausgeben? Die Antwort lautet: Nein. Die 1More SonoFlow kosten gerade einmal 100 Euro. Momentan gibt es sie bei Amazon sogar für rund 62,68 Euro! Sie liefern in allen Kategorien gute bis sehr gute Ergebnisse ab. Ob Klang, Tragekomfort oder Akkulaufzeit: Es gibt kaum etwas zu bemängeln. Und auch das ANC ist ziemlich effektiv.

Wenn man das Haar in der Suppe sucht, wird man immer fündig. So gibt es bei den Kopfhörern kein Schnickschnack. So pausiert die Musik nicht, wenn man sie absetzt. Und auch eine Touchsteuerung ist nicht vorhanden. Doch all diese – oft nicht notwendigen Dinge – hätten den Preis in die Höhe getrieben. Und mit zwei Geräten parallel lassen sich die Kopfhörer trotzdem verbinden.

