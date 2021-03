Huawei wartet mit tollen Angeboten auf dich. Hier findest du zahlreiche Produkte aus den Kategorien PC, Audio, Wearable und Tablet im Sale. Bei einem Kauf profitierst du von einer schnellen und kostenlosen Lieferung. Und zusätzlich zu den generellen Angeboten wartet ein weiterer Vorteil auf dich: Meldest du dich für den Newsletter an, dann bekommst du 20 Euro Extra-Rabatt auf deinen Einkauf ab 139 Euro.

Nur noch für kurze Zeit: Fitness-Bundle mit Smartwatch und intelligenter Waage

Im Angebot hat Huawei noch bis zum 31. März das Fitness-Bundle bestehend aus Watch Fit und Körperfettwaage. Die smarte Armbanduhr im schicken Sport-Look zeigt dir auf ihrem handlichen OLED-Display individuell die Daten und Informationen an, die du gerade brauchst. Außerdem bietet dir die Uhr einen persönlichen Fitnesstrainer direkt am Handgelenk. Sie unterstützt dich bei Workout-Übungen und beim Tracking von Trainings-Daten. Doch damit nicht genug: Erinnert sie dich auch nach längerem Sitzen ans Aufstehen und zeigt dir deine tägliche Schrittzahl an.

Die Huawei Körperfettwaage im Bundle kommt im minimalistischen Design und misst neben dem Körpergewicht acht weitere Körperdaten. Darunter: Körperfettanteil, BMI und Muskelmasse. Die zugehörige App wertet die Daten aus, erstellt einen Gesundheitsbericht für dich – und gibt dir Vorschläge zur Verbesserung deiner Gesundheit. Hier bekommst du zahlreiche Funktionen in nur einem Gerät. Die Smartwatch kostet normalerweise 129 Euro (UVP) und die Waage 69 Euro (UVP). Jetzt erhältst du beides zusammen zum Normalpreis der Smartwatch für 129 Euro. Dadurch bekommst du die Waage praktisch geschenkt.

Außerdem nur noch bis zum 31. März im Angebot: Die professionelle Huawei Watch GT 2 Pro. Hier sparst du 70 Euro – denn statt regulär 299 Euro (UVP) zahlst du derzeit nur 229 Euro.

35 Prozent Rabatt auf Huawei Sound: Surround-Anlage in nur einem Gerät

Der stylische vierfach-Lautsprecher Huawei Sound bietet dir einen 360-Grad-Raumklang. Wenn du ihn in die Mitte des Raumes stellst, klingt es, als würde die Musik aus allen Richtungen kommen. Dadurch entsteht eine faszinierende Soundkulisse mit fühlbaren Bässen. Während für diesen Effekt normalerweise mehrere Geräte nötig wären, bekommst du das Sounderlebnis hier in einem einzigen Gerät. Der Lautsprecher lässt sich per Bluetooth, AUX-Kabel oder UPnP verbinden. Derzeit ist er für nur 149 statt regulär 229 Euro (UVP) erhältlich.

Huawei Tablet-Bundle als echte Notebook-Alternative

In einem Bundle bekommst du das leistungsstarke Tablet MatePad Pro zusammen mit dem M-Pencil und dem Huawei Keyboard. So kannst du deine Gedanken und Ideen optimal festhalten – während das Tablet mit der Tastatur zu einer echten Konkurrenz für das Laptop wird. Normalerweise würdest du für alles zusammen etwa 778 Euro (UVP) zahlen. Jetzt bekommst du das Bundle für rund 36 Prozent günstiger. Denn zurzeit zahlst du für das Paket nur noch 499 Euro.

Was wartet in den Huawei-Osterwochen außerdem auf dich? Die brandneuen Produkte: MateBook D16, FreeBuds 4i sowie das MatePad WiFi6 New. Auf diese Neuheiten solltest du unbedingt mal einen Blick werfen – denn auch bei diesen gibt’s lohnenswerte Start-Angebote!

