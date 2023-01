Exklusiver Rabatt: Neue Huawei FreeBuds 5i für unter 100 Euro

Hochwertige Bluetooth-Kopfhörer für unter 100 Euro? Das klingt doch schon mal gut! Bei den neuveröffentlichten Huawei FreeBuds 5i kannst du bei uns aber sogar noch 10 Euro extra sparen. Wie das geht, erfährst du hier.

Gute In-Ear-Kopfhörer zum kleinen Preis – Huawei FreeBuds 5i

Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Huawei FreeBuds 5i. Die In-Ear-Kopfhörer punkten dabei nämlich nicht nur mit dem geringen Preisschild von gerade einmal 99,99 Euro, sondern vor allem mit der wirklich schicken und dabei schlichten Optik der Hörer. Die In-Ears sind dazu nagelneu und erst ab heute (16.1.) offiziell im Handel erhältlich. Der matte Look in Kombination mit dem Kieselstein ähnlichen Design sieht nicht nur cool aus, sondern hilft auch dabei, Gebrauchsspuren zu vertuschen. Die individuell anpassbare Touch-Steuerung ist ein weiterer Pluspunkt.

Doch auch ein Blick auf die technischen Daten lohnt sich: So überzeugt nämlich unter anderem die hohe Soundqualität mit Hi-Res Zertifizierung dank der dynamischen 10-mm-Treibereinheiten voll. Gleichzeitig kann das Gerät auch mit der aktiven Geräuschunterdrückung punkten. Hier gibt es sogar gleich drei verschiedene Modi, wodurch du etwa bei einem Modus noch die Durchsagen am Bahnhof hören kannst. Die zwei verbauten Mikrofone je Kopfhörer sollen währenddessen für eine gute Sprachqualität bei Telefonaten sorgen.

Huawei FreeBuds 5i: Ladecase und Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit weiß ebenfalls zu überzeugen: Mit dem Ladegehäuse kommst du so auf eine Gesamtlaufzeit von 28 Stunden. Selbst nach nur 15 Minuten laden sollst du bis zu vier Stunden lang unbeschwert Musik hören können. Für eine volle Ladung brauchen die Kopfhörer laut Huawei 60 Minuten, während das Ladecase 110 Minuten benötigt.

Vor schlechtem Wetter musst du beim Tragen der Huawei FreeBuds 5i übrigens auch keine großen Sorgen haben: Die In-Ear-Kopfhörer sind wasserdicht nach IPX4 und somit zumindest gegen Spritzwasser geschützt. Dabei ist das Gerät sowohl mit Android- als auch iOS kompatibel. Verbinden lassen sich die Kopfhörer über das schnelle und stabile Bluetooth 5.2.

Unter 100 Euro: Exklusiver Rabatt drückt Preis noch mal

Für den Preis von 99,99 Euro bekommst du neben den nagelneuen Huawei FreeBuds 5i und dem Ladegehäuse auch noch eine passende Schutzhülle, im Wert von 19,99 Euro, gratis mit dazu. Bei den Kopfhörern selbst hast du farblich die Wahl zwischen Blau, Weiß und Schwarz. Mit unserem exklusiven Rabattcode kannst du bei diesem günstigen Paket sogar noch mal 10 Euro mehr sparen. Gib dafür im Warenkorb einfach AinsidedigitalFB5I als Couponcode an und freu dich über den zusätzlichen 10-Euro-Rabatt. Mit einem Preisschild von 89,99 Euro kommst du so an tolle Kopfhörer zu einem wirklich guten Preis.