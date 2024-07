Testnote „gut“: Diese JBL-Kopfhörer kosten gerade nur 25 Euro

Wer bereit ist, kleinere Abstriche zu machen, macht mit diesen JBL-Kopfhörern ein echtes Schnäppchen. Noch bis zum 22. Juli verkauft MediaMarkt die On-Ears nämlich für lediglich 25 Euro. Dies ist nicht nur ein Rabatt von fast 50 Prozent, sondern auch der beste Preis aller Zeiten für die Bluetooth-Kopfhörer. Warum sie sich für diesen Tiefstpreis absolut lohnen, erfährst du hier.

Trotz kleinem Preis: Die JBL-Kopfhörer wissen zu überzeugen

Wer mit Blick auf das aktuelle Preisschild von 25 Euro hier Billig-Kopfhörer erwartet, liegt völlig falsch. Allen voran der gewohnt gute JBL Pure Bass Sound kann sich durchaus hören lassen. Gleichzeitig sitzen die On-Ears fest auf den Ohren, drücken mit ihrem Gewicht von gerade einmal 160 g aber auch nicht zu sehr. Bei der Stiftung Warentest (Paywall) schnitt der Tragekomfort daher mit der Note „gut“ (2,5) ab. Ein „sehr gut“ (1,4) gab’s hingegen für den Akku. Dieser hält mit einer Ladung nämlich bis zu 40 Stunden durch. Und bereits nach 5 Minuten am Netzteil haben die Kopfhörer wieder genug Power für weitere 2 Stunden Hörgenuss.

Abgerundet wird das gute Gesamtpaket dann noch von weiteren Vorteilen, wie etwa dem verbauten Mikrofon für Telefonate oder die praktische Multipoint-Verbindung via Bluetooth 5.0. Hiermit kannst du die kabellosen Kopfhörer gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden und nahtlos zwischen diesen wechseln. Natürlich muss man aber auch kleinere Abstriche machen. So besitzen die JBL-Hörer leider kein ANC und schirmen dadurch Außengeräusche nicht ganz so gut ab wie andere On- oder Over-Ears.

So günstig wie nie: Bluetooth-Hörer für 25 Euro

Dafür kann sich der Preis aber umso mehr sehen lassen. Bereits der UVP von 49,99 Euro wirkt fair, doch bei MediaMarkt kommst du jetzt noch günstiger an die Bluetooth-Kopfhörer. Bis zum 22. Juli zahlst du dank 49 Prozent Rabatt lediglich 25 Euro (plus Versand) für das JBL-Gerät. Wie stark dieser Deal wirklich ist, zeigt ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf.

Wie du siehst, gab’s die JBL-Kopfhörer zuvor noch nie günstiger! MediaMarkt sorgt mit seinem aktuellen Angebot also für einen neuen Tiefstpreis und du holst dir gute On-Ears für kleines Geld.