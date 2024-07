Amazon schleudert einen der besten Kopfhörer zum Sensationspreis raus

Der Prime Day ist in vollem Gange. Die besten 12 Deals haben wir dir bereits hier zusammengestellt. In diesem Artikel zeigen wir dir, warum die Sony WH-1000XM4 jetzt gerade besonders lohnenswert sind. Amazon reduziert die Kopfhörer mit supergutem Klang und top Noise Cancelling gerade um fast 50 Prozent.

So gut ist der Preis und das können die Kopfhörer

Die Sony WH-1000XM4 haben zwar bereits einen Nachfolger, in diesem Artikel erklären wir dir allerdings, warum das neuere Modell nicht unbedingt die bessere Wahl ist. Preis-Leistungs-technisch machst du hier nämlich definitiv den besseren Fang, da du gerade rund 100 Euro weniger zahlst, als für den Nachfolger. Nur 199 Euro verlangt Amazon für die Over-Ears und reduziert sie so um 47 Prozent.

Bedenkt man, dass die Kopfhörer ursprünglich von rund 380 Euro (UVP) kommen, ist das ein wirklich starkes Angebot. Besonders mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf wird der Deal aber zu einem echten Schnäppchen. Denn durch den gratis Versand ist Amazon einerseits der günstigste Anbieter. Andererseits schwankte der Preis für die Kopfhörer zuletzt zwischen rund 220 und 250 Euro und ist somit jetzt besonders niedrig.

Was die Kopfhörer dabei im Detail können, siehst du hier:

Aktives Noise Cancelling (ANC) unterdrückt Geräusche hervorragend

Erstklassiger Klang

Integrierter Sprachassistent

Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Std. je nach Modus

Quick Charge: 10 Minuten aufladen für 5 Stunden Musik hören

Lieferumfang: Tasche, Steckeradapter fürs Flugzeug, Kopfhörerkabel, USB-Typ-C-Kabel

4,6 / 5 Sterne (bei über 25.000 Bewertungen)

Im Prime Day Angebot (für eingeloggte Prime-Mitglieder) 47 Prozent rabattiert – für 199 Euro

Jetzt bestellen!

Nur als Prime-Kunde? So kommst du trotzdem an das Angebot!

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.