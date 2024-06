Einzigartiger Tarif-Deal: Notebook geschenkt zum Galaxy S24 Bundle

Egal, ob fürs mobile Arbeiten, entspanntes Streaming unterwegs und auf der Couch oder sogar fürs Zocken via Cloud Gaming – ein Chromebook bietet dir unzählige Anwendungsmöglichkeiten und ist eine tolle Alternative zum Windows Laptop. In der Tarifwelt von MediaMarkt kannst du dir mit dem Asus CX1 jetzt ein solches Chromebook gratis zum Tarif sichern. Ebenfalls Teil des Bundles: Ein 30 GB starker 5G-Tarif im Vodafone-Netz, eine Allnet-Flat sowie das Samsung Galaxy S24. Wie du hierbei wirklich satte 750 Euro sparst, zeigen wir dir in diesem Artikel.

30 GB, Allnet-Flat & 5G- Das bietet dir der Vodafone-Tarif

Bevor wir genauer auf den Preis schauen, nehmen wir erstmal den Tarif selbst unter die Lupe. Im Bundle mit dem Galaxy S24 und dem Asus Chromebook bekommst du hierbei den Vodafone green 5G 30 GB Vertrag für monatlich 44,99 Euro. Wie der Name schon verrät, liefert dieser dir jeden Monat 30 GB Datenvolumen, welches du im 5G-Netz von Vodafone mit einer top Surfgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s versurfen darfst. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten fallen einmalig noch 49 Euro als Gerätepreis, 39,99 Euro als Anschlusspreis sowie 4,95 Euro für den Versand an. Wenn du nach Erhalt deiner neuen SIM-Karte aber eine SMS mit Bonus an die 22234 schickst, holst du dir gleichzeitig auch einen 50-Euro-Wechselbonus. Warum all dies für eine mächtige Ersparnis sorgt und du das Chromebook tatsächlich gratis dazu bekommst, zeigen wir dir jetzt.

Mit Galaxy S24 & gratis Chromebook: So rechnet sich der Deal

Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Angebot Gesamtkosten in Höhe von rund 1.123 Euro an. Bereits das Galaxy S24 kostet einzeln im Netz aber schon mindestens 652 Euro (inkl Versand, mit Ausnahme eines eBay-Angebots). Für den 30 GB starken 5G-Tarif im Vodafone-Netz fallen bei freenet normalerweise 29,99 Euro pro Monat an, sowie weitere 29,99 Euro als Anschlusspreis. Addiert man diese Einzelpreise ebenfalls über die Laufzeit von 24 Monaten zusammen, ergibt dies Gesamtkosten von über 1.873 Euro. Du sparst bei dem MediaMarkt-Angebot somit satte 750 Euro! Dadurch bekommst du also nicht nur das Asus Chromebook im Wert von derzeit 174 Euro geschenkt dazu, du sparst auch sonst noch einiges extra! Doch aufgepasst: Das Tarif-Angebot gilt nur noch bis zum 10. Juni.

→ Zum Tarif-Deal

Das bieten dir die beiden Geräte

Abschließend folgen noch ein paar Infos zu den beiden Geräten. Das Asus Chromebooks CX1 (CX1500CKA-EJ0160) punktet auf den ersten Blick direkt mit seinem schicken 15,6 Zoll Full-HD-Display. Dieses bietet dir eine ordentliche Größe fürs mobile Arbeiten und Streamen. Passend dazu verfügt das Gerät ebenfalls über alle nötigen Anschlussmöglichkeiten, wodurch du im Büro etwa auch problemlos einen Monitor anschließen kannst. Für die drahtlose Verbindung wird gleichzeitig auf Bluetooth gesetzt. Ein Intel Celeron Prozessor mit 4 GB RAM ist für die Leistung verantwortlich. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung. Das Betriebssystem Chrome OS ist außerdem bereits vorinstalliert und generell super intuitiv. Wer bisher nur Windows Laptops genutzt hat, wird sich hier also trotzdem schnell zurechtfinden.

Zum Galaxy S24 müssen wir hingegen wahrscheinlich nur wenige Worte verlieren. Das starke Samsung-Handy punktet in so ziemlich jeder Hinsicht – vom schicken Display und der kompakten Größe, über eine ansprechende Leistung im Alltag bis hin zum starken Kamerasetup. Für noch mehr Infos zum Galaxy S24 empfehlen wir dir unseren ausführlichen Testbericht zum Smartphone. In dem Tarif-Angebot bekommst du dabei die Variante mit 128 GB in verschiedenen Farben.