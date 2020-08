E-Bikes bei Lidl: Markenmodelle zu Discounterpreisen

Lidl führt aktuell zwei E-Bikes von Prophete im Sortiment, die bis zu 37 Prozent reduziert sind. Darunter befindet sich ein Dauerbrenner: Das Prophete Alu-City war in den vergangenen Wochen mehrmals im Angebot. Der Discounter drückte den Preis immer wieder nach unten – so wie jetzt auch. Dazu gesellt sich das Prophete Limited City Disc Edition.

Prophete Alu-City E-Bike

Vor einiger Zeit führte bereits Konkurrent Aldi den Nachfolger des E-Bikes „Alu City“ von Prophete und unterbot die 1.000-Euro-Marke. Kürzlich sank der Preis bei Lidl weiter um 100 Euro auf 876 Euro. Jetzt verbessert der Discounter das Angebot abermals und reduziert das E-Bike im Online-Shop auf 872 Euro.

Ob Einkäufe oder unkomplizierte Ausflüge: Wie der Name des E-Bikes schon sagt, handelt es sich bei dem Modell um ein klassisches Stadtfahrrad, das in erster Linie für befestigte Straßen geeignet ist. Unterstützt wirst du bei der Fahrt mit dem Prophete Alu-City von einem 10,4 Ah starken Akku, mit dem du auf eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer kommst.

Darüber hinaus bietet das E-Bike eine 7-Gang-Nabenschaltung samt Rücktrittbremse von Shimano, eine Suntour Federgabel und einen City-Comfort-Sattel von Selle Royale. Am Lenker ist zudem ein LED-Display von Blaupunkt angebracht, mit dem du fünf Leistungsstufen, die Anfahrhilfe sowie das Licht regeln kannst. Übrigens: Beim Motor handelt es sich um einen Frontmotor.

Das Prophete Alu-City E-Bike besitzt eine Rahmenhöhe von 28 Zoll und ist somit für Menschen ab 1,60 Meter gedacht. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei etwa 140 Kilogramm.

Prophete Limited City Disc Edition

Mit einem Preis von 1.260 Euro ist das E-Bike Limited City Disc Edition von Prophete deutlich teurer als das Alu-City-Modell. Doch auch hier kannst du 36 Prozent sparen, denn ursprünglich kostete das E-Bike rund 2.000 Euro. Bei anderen Händlern ist das Jubiläumsmodell von Prophete in den meisten Fällen nicht mehr erhältlich – auch beim Hersteller selbst nicht.

Für den Preis bekommst du im Vergleich aber auch ein besser ausgestattetes Fahrrad. Ins Auge fällt direkt der stämmige Rahmen, in den der Akku integriert ist. Dieser ist 13 Ah groß und garantiert eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern – also ein paar Kilometer mehr als das Modell Alu-City. Der Motor befindet sich an der Front, sodass auch eine Anfahrhilfe mit von der Partie ist, egal, ob du aus dem Stand anfahren willst oder einen Berg hinauf radelst. Ist der Akku leer, benötigt er laut Herstellerangaben knapp sechs Stunden, um wieder voll aufzuladen. Ein integriertes Display informiert dich außerdem über den Stand der Dinge.

Die hydraulischen Schreibenbremsen stammen von Shimano, ebenso wie die 7-Gang-Nabenschaltung. Auf eine Rücktrittbremse musst du allerdings verzichten. Zur weiteren Ausstattung gehört eine NEX-Federgabel von Suntour sowie Reifen von Continental. Während der Fahrt nimmst du außerdem auf einem Selle Royale City-Sattel Platz, der mit Gel ausgefüllt ist. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 Kilo, während das Prophete Limited City Disc Edition selbst auf knapp 25 Kilo Gewicht kommt. Mit 28 Zoll Größe eignet sich das E-Bike für Fahrradfahrer ebenfalls ab einer Körpergröße von knapp 1,60 Metern.

Für wen lohnen sich die E-Bikes?

Liegen die Preise für die E-Bikes in der Regel weit über der 1.000-Euro-Grenze, eignet sich das Prophete Alu-City vor allem für den Preis für diejenigen, die E-Bikes gern einmal ausprobieren und erste Erfahrungen sammeln wollen. Das Prophete Limited City Disc Edition eignet sich vielmehr für Radler, die E-Bikes bereits kennen und fortgeschrittenere Modelle fahren möchten. Für Off-Road-Touren eignen sich die Modelle nicht, sondern eher für asphaltierte Straßen und kleine Strecken durch beispielsweise Wald- oder Wiesengebiete am Stadtrand. Möchtest du dich selbst nach weiteren Modellen umschauen, hält der Online-Shop von Lidl weitere E-Bikes bereit. Diese sind jedoch nicht im Angebot.

