All-inclusive: Dieser iPhone-Deal wird mit jedem Blick besser!

Im sogenannten „Love-Deal“ anlässlich des bald anstehenden Valentinstags bekommst du bei Blau gerade das iPhone 13 in einem coolen Angebot. Denn für eine niedrige Grundgebühr von nur knapp 30 Euro gibt’s nicht nur das Apple-Smartphone, sondern auch AirPods 2 Kopfhörer und einen LTE-Tarif mit 15 GB Datenvolumen. Weitere Kosten, wie einen Anschlusspreis, sucht man hier vergebens. Einen einmaligen Gerätepreis von symbolisch einem Euro musst du aber zusätzlich noch zahlen. Die genauen Kosten zeigen wir dir aber später noch im Detail.

iPhone-Deal bei Blau: Das bekommst du hier alles

Im Mittelpunkt des Angebots steht auf jeden Fall das iPhone 13. Auch wenn das iPhone 15 bereits auf dem Markt ist, machst du mit dem 13er-Modell kaum etwas falsch. Denn auch heute bietet das Apple-Handy noch eine top Ausstattung. Der A15 Bionic Prozessor sorgt für eine flüssige Performance und kurze Ladezeiten, während das 6,1 Zoll AMOLED-Display Social Media Inhalte, Videos und sonstige Inhalte in brillanten Farben anzeigt. Die Bildwiederholrate beträgt weiterhin 60 Hertz. Außerdem bekommst du eine Haupt- und eine Ultraweitwinkelkamera mit je 12 MP, die auch heute noch erstklassige Bilder schießen. Der IP68–Schutz sorgt zudem dafür, dass das iPhone auch vor Wasser nicht zurückschreckt.

Dazu bekommst du in diesem Paket die In-Ear-Kopfhörer AirPods (2. Gen). Diese bieten einen tollen Klang und bis zu 24 Stunden Laufzeit in Verbindung mit dem Ladecase. Darüber hinaus hast du via Fingertipp direkten Zugriff auf den Sprachassistenten Siri und kannst schnell nach Wetter, Wegbeschreibung und Co. fragen.

15 GB und Allnet-Flat: Das steckt im Tarif

Und der dritte Teil des Bundles ist der Blau Allnet Plus Tarif mit 15 GB Datenvolumen. Darüber surfst du mit bis zu 50 MBit/s Geschwindigkeit im LTE-Netz, was schnell genug für eine ruckelfreie Nutzung im Alltag ist. Dazu gesellt sich eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze für Telefonate und SMS. Und dank EU-Roaming profitierst du von denselben Konditionen auch im EU-Ausland.

Für das Apple-Bundle samt Tarif zahlst du im Monat 29,99 Euro bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Dazu musst du dann noch einmalig einen Euro Gerätepreis zahlen. Einen Anschlusspreis von üblicherweise 20 bis 40 Euro musst du hierbei nicht bezahlen.