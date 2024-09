Ja, das iPhone 16 steht in den Startlöchern und sorgt mit der Apple Intelligence für Schlagzeilen. Doch mal im Ernst: Wer braucht diese Funktionen – sofern sie überhaupt offiziell nach Deutschland kommen – wirklich? Wenn du auf die Spielerei verzichten kannst und du somit nicht immer zwangsläufig das neuste Modell haben willst, haben wir hier den perfekten Deal für dich. Zumindest, wenn du zeitgleich auch einen preiswerten Tarif suchst.

Der Anbieter klarmobil feiert nämlich Geburtstag und geht zur Feier des Tages mit einem genialen Apple-Deal an den Start. So sicherst du dir das immer noch richtig starke iPhone 15 mit einem 40-GB-Tarif im Vodafone-Netz für nur 29,99 Euro pro Monat. Was hier alles im Detail drinsteckt, erfährst du jetzt.

Das bietet dir der Tarif zum iPhone

Bei dem Tarif zum iPhone 15 handelt es sich um eine Allnet-Flat von klarmobil. Du funkst hier im 5G-Netz von Vodafone, schließt den Vertrag aber über die freenet-Tochter ab. Dich erwarten 40 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Bandbreite von 150 MBit/s. Für 29,99 Euro monatlich bist du dabei und musst zusätzlich einmalig 49,99 Euro für das iPhone 15 auf den Tisch legen. Einen Anschlusspreis oder Versandkosten gibt es nicht. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten fallen somit insgesamt 769,75 Euro an.

Mit Blick auf den Preisvergleich gibt’s das iPhone 15 einzeln ab 735 Euro. Nimmst du diesen Preis als Referenz, zahlst du für den starken 5G-Tarif mit 40 GB also nur knapp 34 Euro bzw. 1,35 Euro pro Monat extra – ein echtes Schnäppchen!

iPhone 15 Deal bei klarmobil

Egal, wie du es drehst und wendest: Der Deal ist wirklich spannend. Besonders die geringe Zuzahlung für den Tarif ist beim iPhone eher selten. Achte allerdings darauf, dass ab dem 25. Monat wieder die vollen 54,99 Euro monatlich fällig werden. Kündige also rechtzeitig, falls du das vermeiden willst. Falls du günstig an das iPhone 15 kommen möchtest, solltest du definitiv einen Blick auf das klarmobil-Angebot werfen.

Trotz iPhone 16: Das 15er-Modell lohnt sich immer noch!

Wie eingangs schon erwähnt: Auch mit Blick auf den bevorstehenden Release des iPhone 16 lohnt sich die 15er-Generation durchaus weiterhin. Die Dynamic Island und die gewohnt herausragende Verarbeitung in Kombination mit dem guten Display machen schon von außen einen sehr guten Eindruck. Auch die Kamera mit naturgetreuer Fotoqualität und die Spitzenleistung des A16-Bionic-Prozessors sprechen für das Gerät. Zusätzlich gibt es endlich einen USB-C-Anschluss, auch wenn dieser etwas beschränkt wurde. Die fehlende Always-On-Display-Funktion und die 60-Hz-Bildwiederholrate sind zwar kleine Abstriche, aber dennoch erhältst du ein Apple-Smartphone, das auch im Jahr 2024 noch äußerst interessant ist.

→ iPhone 15 mit 40-GB-Tarif – für monatlich 29,99 Euro

Falls du Interesse an einem coolen Tarif-Bundle hast, du dich in der Apple-Welt aber nicht zuhause fühlst, lohnt sich übrigens auch ein Blick auf die weiteren Angebote bei klarmobil.