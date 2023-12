Bose Soundbar im Preissturz: Über 300 Euro günstiger bei MediaMarkt

Die Bose Smart 900 Soundbar ist bei MediaMarkt gerade stark heruntergesetzt. Statt ursprünglich 999,95 Euro (UVP), kannst du sie dir jetzt dank 33 Prozent Rabatt für nur noch 666 Euro sichern. So günstig wie jetzt war sie damit selten zuvor. Aber auch ein deutlich preiswerteres Modell von Bose ist gerade rabattiert. Hier findest du alle Details.

Bose Soundbar mit 33 Prozent Rabatt: Hier geht’s zum Deal!

Bose Smart 900 Soundbar: Das bietet das TV-Upgrade

Die Bose Smart Soundbar 900 verspricht ein Heimkinoerlebnis mit beeindruckendem Klang aus verschiedenen Richtungen, einschließlich von oben. Sie verfügt über sechs Fullrange-Schallwandler, darunter speziell entwickelte, nach oben abstrahlende Lautsprecher. Dadurch soll das Audioerlebnis noch lebendiger sein. Mit Amazon Alexa und Google Assistant hast du zudem die volle Kontrolle über deine Multimedia-Inhalte per Sprachbefehl. Ob die Lieblings-TV-Show, deine Playlists oder die Wetter-Abfrage: alles steuerst du auf Wunsch nur mit deiner Stimme.

Die Soundbar sorgt weiterhin für kristallklaren und satten Klang. Die Bose TrueSpace-Raumklangverarbeitung wandelt Audiosignale darüber hinaus in raumfüllenden Sound um. Mit WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2 und Spotify Connect ist die Soundbar außerdem vielseitig in der drahtlosen Verbindung. Die Bose SimpleSync-Technologie ermöglicht dir zudem die Kopplung mit anderen Bose-Produkten. So kannst du etwa kompatible Bose-Kopfhörer verbinden und darüber fernsehen, ohne andere Mitbewohner mit lauten Tönen zu stören.

Preis-Check: So gut ist der Deal

Der Preis für die Bose Smart Soundbar 900: 666 statt knapp 1.000 Euro. Das ist bereits ein ordentlicher Rabatt von rund 33 Prozent. Zur Einordnung lohnt sich aber immer ebenso ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Und hierdurch wird das Angebot noch besser. Denn es gibt aktuell kaum bessere Deals von anderen Anbietern, und auch in der Vergangenheit war die Soundbar selten günstiger. Der Zeitpunkt, um über einen Kauf nachzudenken, ist somit top. Beim Kauf hast du übrigens die Wahl zwischen einem Modell in Schwarz und einem in Weiß.

Sind dir 666 Euro trotzdem noch zu teuer? Dann lohnt sich für dich vielleicht auch ein Blick auf den Bose TV Speaker. Denn der ist immerhin 16 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 249 Euro. Mehr Bose-Produkte im Angebot findest du direkt bei MediaMarkt oder in unseren Highlights: