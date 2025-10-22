Cashback, Startguthaben und 0-Euro-Jahresgebühr: Das bietet die Amazon Visa-Kreditkarte

Kreditkarten sind in vielen Ländern ein gängigeres Zahlungsmittel als Debitkarten oder sogar Bargeld. Häufig kosten diese allerdings eine jährliche Gebühr, was für viele Menschen nicht gerade reizvoll ist. Anders ist das bei der Amazon Visa Card, bei der du nicht nur die Jahresgebühr sparst, sondern auch noch eine Startgutschrift und Cashback erhältst – letzteres gilt sogar für Käufe, die nicht beim Versandriesen getätigt werden. Wir haben die Einzelheiten zur Amazon Visa Card.

Mit der Amazon Visa holst du dir eine kostenlose Kreditkarte, das heißt ohne Jahresgebühr, ins Haus. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob bei Amazon Prime registriert bist oder nicht. Die Karte ist für alle kostenfrei. Du kannst deine Schulden bequem per Teil- oder Komplettzahlung nach monatlicher Rechnung ausgleichen. Entscheidest du dich für die Ratenzahlung, wird ein effektiver Jahreszins von 17,67 Prozent fällig.

An Geldautomaten mit dem Visa-Logo kannst du kostenlos Bargeld abheben, bei allen anderen berechnet dir die Bank eine Gebühr von 3,9 Prozent des Betrags. Eine Kreditkarte für den Urlaub ist die Amazon Visa daher eher nicht. Bei Zahlungen in Fremdwährung kommen 1,5 Prozent auf den Betrag in Euro als Auslandseinsatzentgelt dazu.

Amazon Visa Kreditkarte

Aktuell gibt’s noch bis zu 15 Euro Startguthaben für die Karte. Allerdings gibt der Versandriese an, dass die „Höhe der angebotenen Startgutschrift nicht für alle gleich sein [muss]“. Prime-Kunden dürften hier allerdings keine Probleme haben. Das Guthaben wird nach deinem ersten Einkauf mit der Karte auf deiner Kartenabrechnung verrechnet.

Weitere Details der Kreditkarte haben wir dir nun noch einmal zusammengefasst. Wenn du selbst nachlesen möchtest, klick hier(PDF).

Kein neues Girokonto nötig

Keine Jahresgebühr

Automatische Rechnungs-Begleichung per Lastschrift möglich

Bis zu 15 Euro Startguthaben

Punkte-Cashback auf jeden Einkauf, nicht nur bei Amazon

2.000 Euro Kreditkartenlimit zum Start (Erhöhung kann beantragt werden)

Ausstellende Bank: Open Bank S.A.

Nicht Apple Pay fähig, nur Google Pay möglich

Effektiver Jahreszins von 17,67 Prozent bei Teilzahlung

Hier beantragen

Cashback auf jeden Einkauf – so funktioniert die Amazon-Visa-Kreditkarte

Einen großen Vorteil bringt die Kreditkarte im Hinblick auf ihr integriertes Cashback-System. Für jeden Einkauf, den du mit der Karte bezahlst (online, wie auch im Alltag), sammelst du sogenannte Amazon-Punkte. Für einen Euro Umsatz bei Amazon selbst erhältst du einen Punkt. Bei allen anderen Händlern bekommst du für zwei Euro einen Punkt. Diese kannst du dann für deinen nächsten Einkauf bei Amazon einlösen. Ein Amazon-Punkt ist dabei 1 Cent wert. Einfachheitshalber bekommst du also bei Amazon-Einkäufen 1 Prozent Cashback, bei anderen Shops sind es 0,5 Prozent Cashback. An bestimmten Aktionstagen, wie den Prime Days, erhalten Prime-Mitglieder sogar 2 Prozent Cashback.

So funktioniert das Punkte-System

Beachten musst du, dass der Cashback sich immer an vollen Eurobeträgen orientiert. Kaufst du also für 7,99 Euro ein, gibt’s den Cashback für 7 Euro Umsatz.

→ Tipp: Unter 10 Euro bei Amazon – dieses Gadget braucht wohl jeder einmal

Aber Achtung: Zahlst du deine Schulden in Raten ab, sammelst du für diese Transaktion keine Punkte. Die Punkte kannst du auch nur für physische Produkte einlösen. Abos wie Audible oder Prime Video Einkäufe sind hiervon ausgenommen.