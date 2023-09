Sonderpreise bei Amazon: Werkzeug-Zubehör von deutscher Traditionsfirma viel günstiger

Der deutsche Traditions-Hersteller Fischer liefert dir hochwertiges Werkzeug-Zubehör zu fairen Preisen – und das seit schon 75 Jahren! Anlässlich dieses Jubiläums gibt’s bei Amazon bis zum 4. Oktober teilweise heftige Rabatte auf allerlei Produkte der Marke. So kommst du etwa für nur 6,19 Euro an ein Hunderterpack der DUOPOWER 8 x 40 Universaldübel. Wir stellen dir die verschiedenen Highlights unter den Angeboten genauer vor.

Fischer Sonderpreise: 280-Teile-Sortiment-Box für knapp 22 Euro

Neben den DUOPOWER 8 x 40 Universaldübeln für 6,19 Euro (100 Stück) gibt es noch viele weitere Dübel und Schrauben von Fischer im Angebot. Vor allem die Sets können sich dabei lohnen, um deinen Vorrat an nützlichem Werkzeug-Zubehör aufzustocken. Dank eines starken Rabatts von 32 Prozent bekommst du etwa eine 280-teilige Sortimentbox mit Schrauben und Dübeln in verschiedenen Größen für nur noch 21,79 Euro. Egal, ob für Hohlräume oder sogar massive Werkstoffe – hiermit hast du stets das richtige Zubehör. Besonders cool: Die verschiedenen Einzelteile sind in der praktischen Box vorsortiert und dadurch wirklich direkt griffbereit.

Umfangreiches Werkzeug-Zubehör schön verstaut

→ 280-teilige Sortimentbox mit Schrauben und Dübeln für 21,79 Euro

Alternativ gibt’s mit der sogenannten Meisterbox ebenfalls ein tolles Set bestehend aus insgesamt 160 Dübeln und Schrauben im Angebot. Hier streicht Amazon sogar 39 Prozent vom UVP, wodurch lediglich 11,29 Euro auf der Rechnung stehen. Wer hingegen neue Aufsätze für seine Bohrmaschine sucht, wird ebenfalls fündig – und das in den verschiedensten Größen.

Bilder aufhängen – ganz ohne Werkzeug

Wenn du nicht in deine Wände bohren möchtest oder kannst, bietet dir Fischer übrigens ebenso Befestigungstechnik ganz ohne Werkzeug. Hier lohnt sich etwa ein Blick auf die selbstklebenden Wandhaken für kleinere Blumentöpfe und Dekoelemente. Im Dreierpack zahlst du hierbei jetzt nur 16,59 Euro. Alternativ kannst du aber auch ohne Werkzeug Bilder aufhängen. Hierfür nutzt du dann die Bilderhaken, welche im Dreierpack sogar nur 11,05 Euro kosten.

Wie du siehst, gibt es unter den Fischer-Produkten wirklich allerlei Zubehör und nützliche Extras für dein nächstes Bastel- und Heimwerkervorhaben. Alle guten Angebote aufzulisten, würde definitiv den Rahmen sprengen. Daher solltest du auf jeden Fall auch selbst einen Blick auf die Aktionsseite werfen und dich durch die verschiedenen Angebote klicken.