Der November startet günstig: 10 Amazon-Deals zum Montag (03.11.)

Eine neue Woche startet und das heißt: Hier kommen direkt wieder zehn starke Amazon-Deals vom heutigen Montag für dich (03.11.). Heute darfst du dich auf Bosch-Werkzeug oder einen Just-Spices-Adventskalender freuen.
Es bricht nicht nur eine neue Woche, sondern auch ein neuer Monat an. Wir rutschen in den November mit günstigen Deals vom Versandriesen Amazon. Hier kommen unsere heutigen Favoriten.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

  • Bosch Professional 12 V System Akku-Bohrschrauber, inklusive zwei Akkus und Ladegerät, für 104,99 Euro statt 136,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ocoopa elektrische Handwärmer, mit drei Heizstufen für unterwegs, Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden, für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Dreamzie Premium-Spannbettlaken für dicke Matratzen bis zu 22 cm, in verschiedenen Größen erhältlich, für 10,99 Euro statt 12,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Supvan E10 Etikettendrucker mit wasserdichten Etiketten, selbstklebend, Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone, für 18,97 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Gemüseschneider Mandoline, mit fünf austauschbaren Klingen für unterschiedliche Formen und Größen des Gemüses, für 36,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Pococo Sternenhimmel-Projektor mit Timer-Funktion und zwei unterschiedlichen Galaxie-Discs, für 79,99 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

