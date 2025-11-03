Der November startet günstig: 10 Amazon-Deals zum Montag (03.11.)

Es bricht nicht nur eine neue Woche, sondern auch ein neuer Monat an. Wir rutschen in den November mit günstigen Deals vom Versandriesen Amazon. Hier kommen unsere heutigen Favoriten.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Amazon Echo Show Smart-Speaker mit Touch-Display, in Full HD, zertifiziert und generalüberholt, für 207,99 Euro statt 296,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bosch Professional 12 V System Akku-Bohrschrauber, inklusive zwei Akkus und Ladegerät, für 104,99 Euro statt 136,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Sanoto Knochenschall-Kopfhörer, Open–Ear-Design mit Ohrbügeln, optimal zum Sportmachen, für 49,99 Euro statt 39,19 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ocoopa elektrische Handwärmer, mit drei Heizstufen für unterwegs, Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden, für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beurer TL30 Tageslichtlampe mit einer Lichtstärke von 10.000 Lux, mit integriertem Standfuß, für 39,49 Euro statt 46,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dreamzie Premium-Spannbettlaken für dicke Matratzen bis zu 22 cm, in verschiedenen Größen erhältlich, für 10,99 Euro statt 12,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Just Spices Adventskalender für 2025, 24 Gewürze im Probierformat mit passenden, vielseitigen Rezepten, für 16,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Supvan E10 Etikettendrucker mit wasserdichten Etiketten, selbstklebend, Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone, für 18,97 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Gemüseschneider Mandoline, mit fünf austauschbaren Klingen für unterschiedliche Formen und Größen des Gemüses, für 36,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Pococo Sternenhimmel-Projektor mit Timer-Funktion und zwei unterschiedlichen Galaxie-Discs, für 79,99 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

