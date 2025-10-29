Mittwochs-Kracher bei Amazon: Das sind die heutigen Highlights (29.10.)

In den heutigen Amazon-Deals ist für jeden Geschmack etwas dabei. Stöbere einfach durch die Angebote und lass dich überraschen – vielleicht wartet ja genau das Schnäppchen auf dich, das du schon länger gesucht hast.
Deals vom Mittwoch
Die Amazon-Deals vom Mittwoch
Hier findest du die Amazon-Deals des Tages vom heutigen Mittwoch (29. Oktober). Wir haben uns durch die Angebote gewühlt und zeigen dir jetzt unsere persönlichen Highlights. Schnapp dir einen Kaffee – los geht’s mit den besten Schnäppchen des Versandriesen!

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

  • Gritin Schrankbeleuchtung, Befestigung per Magnet oder mit den mitgelieferten Eisenplatten, wiederaufladbar per USB-C-Kabel, Akkulaufzeit von bis zu 45 Tagen. Für 13,99 Euro statt 18,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • VersLife Akku-Staubsauger mit einer Saugleistung von 40.000 Pa, bis zu 45 Minuten kontinuierlicher Akkulaufzeit mit LED-Anzeige. Für 84 Euro statt 159 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Mini Kettensäge mit einem 8.000 mAh Akku, für Äste und Brennholz mit einer Dicke von bis zu 15 cm, Gesamtgewicht von nur 1,27 kg. Für 58,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Hagelschutzplane für das Auto, wasserdicht, in unterschiedlichen Größen erhältlich, für 65,99 Euro statt 84,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Iniu USB-C-Kabel mit einer Leistung von 100 W. Geeignet zum Schnellladen von Smartphone und Co., in unterschiedlichen Längen erhältlich. Für 5,35 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Lego One Piece Piratenschiff Flying Lamb, Bauset bestehend aus 1.376 Teilen mit fünf Minifiguren. Für 94,95 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

Zu den Deals vom Donnerstag
Zu den Deals vom Dienstag

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

