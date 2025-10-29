Genialer Deal oder Abzocke? MediaMarkt bietet PS5, Smart Glasses oder VR-Brille schon ab 1 Euro!

Du hast richtig Bock auf eine Playstation 5 oder eine Meta Quest 3, wollt aber nicht gleich hunderte von Euro hinlegen? Dann haben wir eventuell das perfekte Angebot für dich gefunden. Das Stichwort lautet hier: Schubladenvertrag.
Roter Hintergrund mit einem Loch in der Mitte, aus dem die PS5, Ray-Ban Meta und Meta Quest 3 herausschauen
Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch jetzt eine PS5, eine Ray-Ban Meta oder eine Meta Quest 3 schon ab 1 Euro schnappen.Bildquelle: Sony / Ray-Ban / Meta / MediaMarkt / inside digital
Richtig gelesen: Aktuell kannst du dir die Playstation 5, die Ray-Ban Meta Wayfarer oder die Meta Quest 3 für gerade einmal 1 Euro schnappen. Möglich wird das Ganze durch ein aktuelles MediaMarkt-Angebot, bei dem du zusätzlich noch einen 50-GB-Tarif im Telekom-Netz abschließt. Ob sich das lohnt, schauen wir uns jetzt an.

Schubladenvertrag oder teurer Ratenkauf?

Bei MediaMarkt kannst du dir aktuell vier SIM-Only-Angebote sichern. Das sind Tarife von O2, Vodafone, oder der Telekom. Zu diesen Verträgen sahnst du einiges an Prämien ab. Besonders spannend ist dabei eben der Tarif der Telekom, zu dem du eine PS5 für nur einen Euro dazu bekommst.

Der Tarif selbst gönnt dir 50 GB im besten deutschen Netz, mit bis zu 300 Mbit/s im Download. Selbstverständlich sind auch eine SMS sowie eine Telefon-Flat mit dabei. Dank EU-Roaming nutzt du im Urlaub innerhalb der EU deinen Vertrag wie gewohnt weiter. Monatlich kostet dich der Tarif 39,95 Euro. Dazu kommen noch ein Anschlusspreis über 39,99 Euro und 5,95 Euro für den Versand. Wählst du im Bestellprozess die eSIM-Variante, entfallen die Versandkosten natürlich.

Wenn du von einem anderen Anbieter zum Vertragspartner als freenet wechselst, streichst du einen Wechselbonus über 50 Euro ein. Dafür eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden. Achtung: Ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr für den Tarif auf 59,95 Euro, du solltest also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung denken, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Du willst mehr GB? Dann wirf mal einen Blick auf diesen Tarif von Vodafone. Die Grundgebühr ist mit 39,99 Euro minimal höher, allerdings winken hier auch 100 GB und 125 Euro Wechselbonus. Die PS5 bekommst du ebenfalls für nur einen Euro dazu.

Playstation, Meta Quest oder doch smarte Brille?

So viel also zum Tarif, aber wie sicherst du dir jetzt noch die Zugaben dazu? Dazu musst du lediglich diese Website besuchen, dich mit einem Code anmelden und dir eine Prämie aussuchen. Den Code bekommst du mit deiner Auftragsbestätigung. Dann lädst du deine ersten zwei Rechnungen im Prämienportal hoch und alles ist erledigt.

Wenn du dich für die PS5, die Meta Quest oder die smarte Brille entschieden hast, zahlst du noch einen Euro extra. 400 Euro Cashback oder einen 400 Euro MediaMarkt-Gutschein gibt’s ohne Aufpreis dazu. Der Deal lohnt sich in jedem Fall mit den Prämien. Es handelt sich hier also nicht um einen echten Schubladenvertrag, allerdings bekommt Ihr einen nützlichen Handy-Tarif, den Ihr auch in Eurem Smartphone oder Tablet nutzen könnt.

Mitreden

4 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Mh

    statt 39,95€ für Telekom zahlt man woanders (zb bei o2 oder 1&1) um die 15€ für einen Handy Tarif mit besseren Konditionen. mindestlaufzeit hier 24 Monate, selbst wenn man dann kündigt bevor es 59,95€ pro Monat kostet, bezahlt man für 24 Monate insgesamt 958,80€ (plus Anschlussgebühr etc), statt um die 360€.
    da ist dann die Differenz von der Playstation. es ist also eigentlich nur eine nett verpackte Ratenzahlung bzw statt ein eigentlich viel zu teurer Tarif jetzt nur noch ein etwas überteuerter.

    Antwort
  2. Nutzerbild My1

    Lol bei vf gibt’s im prepaid 60GB für 20€ (sijd zwar nur 4 Wochen statt nem Monat, aber dafür hat man auch entsprechend oft das Datenvolumen. (ca 13x pro Jahr statt 12) da bleiben fast 450€ übrig was das Meiste der ps5 abdeckt und man hat keine kostenfalle die man Kündigen muss.

    Antwort
  3. Nutzerbild xJPx

    Der Thumbnail ist bei aller Liebe einfach nur Clickbait. MediaMarkt verkauft die PS5 NICHT für 1€ das ist einfach eine Lüge. die Überschrift sollte mit abdecken das es die playstation in Verbindung mit einem Vertrag für einen Euro gibt. Alles andere ist irreführend und nichts als dreister Betrug um clicks zu erhalten.

    Antwort
  4. Nutzerbild Wer Anders

    Wenn man solche Kleinigkeiten wie eine Spielkonsole schon auf Raten zahlen muss, dann doch nicht so! 😄

    Antwort

