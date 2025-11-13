Weihnachtsgeschenke gesucht? Die Amazon-Deals liefern Inspiration (13.11.)

Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Falls nicht, könnten die heutigen Amazon-Deals des Tages Abhilfe schaffen. Egal ob für dich selbst oder unter dem Weihnachtsbaum, diese Angebote lohnen sich.
Deals vom Donnerstag
Die heutigen Amazon-Deals des Tages machen sich alle ganz hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Das sind unsere zehn Favoriten.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • soundcore Sleep A30 Kopfhörer von Anker, auch geeignet für Seitenschläfer, effektives Noise Cancelling, für 199,99 Euro statt 249,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Anker Laptop Powerbank mit einer Kapazität von 25.000 mAh, bis zu vier Geräte gleichzeitig laden, mit einem integrierten USB-C-Kabel, für 74,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • soundcore by Anker Space One Kopfhörer, mit Noise Cancelling und 40 Stunden Akkulaufzeit, für 69 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Bose SoundLink Flex tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 12 Stunden Akkulaufzeit, wasser- und staubdicht, für 119 Euro statt 179,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Dreame AirStyle Pro 7-in-1 zum Stylen der Haare, mit verschiedenen Aufsätzen und Aufbewahrungsbox, für 229 Euro statt 299 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Anker Solix PS30 faltbares Solarpanel, 30W zum Campen, Schnellladefunktion für zwei Geräte, für 59,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Philips Lumea IPL 8000 Haarentfernungsgerät zur dauerhaften Entfernung der Körperhaare, für Gesicht, Körper, Bikinizone und Achseln, für 349,99 Euro statt 559,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

