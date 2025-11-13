Weihnachtsgeschenke gesucht? Die Amazon-Deals liefern Inspiration (13.11.)

Die heutigen Amazon-Deals des Tages machen sich alle ganz hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Das sind unsere zehn Favoriten.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

soundcore Sleep A30 Kopfhörer von Anker, auch geeignet für Seitenschläfer, effektives Noise Cancelling, für 199,99 Euro statt 249,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker, mit sechs Monaten Premiummitgliedschaft, sieben Tage Akkulaufzeit, für 88,99 Euro statt 159,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dreame H14 Pro Nass- und Trockensauger, 180 Grad Lie-Flat, 18.000 Pa Saugkraft, für 299 Euro statt 499 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Anker Soundcore 2 Bluetooth-Lautsprecher, 24 Stunden Akkulaufzeit mit IPX7 Wasserschutz, für 23,99 Euro statt 41,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Anker Laptop Powerbank mit einer Kapazität von 25.000 mAh, bis zu vier Geräte gleichzeitig laden, mit einem integrierten USB-C-Kabel, für 74,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

soundcore by Anker Space One Kopfhörer, mit Noise Cancelling und 40 Stunden Akkulaufzeit, für 69 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bose SoundLink Flex tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 12 Stunden Akkulaufzeit, wasser- und staubdicht, für 119 Euro statt 179,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dreame AirStyle Pro 7-in-1 zum Stylen der Haare, mit verschiedenen Aufsätzen und Aufbewahrungsbox, für 229 Euro statt 299 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Anker Solix PS30 faltbares Solarpanel, 30W zum Campen, Schnellladefunktion für zwei Geräte, für 59,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Lumea IPL 8000 Haarentfernungsgerät zur dauerhaften Entfernung der Körperhaare, für Gesicht, Körper, Bikinizone und Achseln, für 349,99 Euro statt 559,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

