Diese Bosch-Geräte sparen dir bares Geld - und kosten gerade 47 Prozent weniger!

3 Minuten
Ein smartes Zuhause bietet viele Vorteile. Einer davon ist es, dass du im Winter deutlich geringere Heizkosten befürchten musst. Dafür benötigst du allerdings ein bestimmtes Gadget. Die Bosch-Variante davon gibt es jetzt beim Smart-Home-Experten tink besonders günstig.
Bosch Smartes Heizkörper Thermostat II mit einem Smartphone das einen Temperaturregler zeigt stehen auf einem weißen Tisch in einem modernen Wohnzimmer. Darüber ist das Logo von Bosch zu erkennen.
Smarte Heizkörperthermostate bieten den perfekten Einstieg in die Welt des intelligenten Zuhauses. Sie sind einfach zu installieren, lassen sich kinderleicht via App oder Sprachbefehl bedienen und können dir in der kalten Jahreszeit bares Geld sparen. Auch Bosch mischt am Smart-Home-Markt ordentlich mit und bietet mit dem „Smart Home Heizkörper-Thermostat II“ eine richtig spannende Lösung an. Bei tink gibt’s jetzt ein Sechserpack des Gadgets mit einem satten Rabatt von 239,75 Euro zu ergattern.

Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostate

Die Bosch Smart Home Thermostate funktionieren so einfach wie genial. Für die Installation brauchst du nicht mal spezielles Werkzeug, maximal eine Rohrzange. Du drehst deine alten Thermostate ab und schraubst die neuen auf. Im Lieferumfang befinden sich unterschiedliche Adapter, sodass die Thermostate auf jeden gängigen Heizkörper passen sollten. Einmal angebracht, musst du nur noch die Batterien einlegen, die Einrichtung funktioniert dann über die Bosch-App. Steuern kannst du die Gadgets entweder über die App oder am Gerät selbst, je nach Smart Home-Anbindung ist auch die Kontrolle per Sprachbefehl möglich.

Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II
Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II

Die Thermostate ermöglichen dir eine haarkleine Temperaturregelung in 0,5-Grad-Schritten. Dank einstellbarer Heizpläne wird die Heizung nur dann aktiv, wenn du sie wirklich brauchst. So kommst du beispielsweise nach der Arbeit in eine wohlig warme Wohnung oder kannst deine morgendliche Dusche in einem vorgeheizten Badezimmer genießen. Solltest du über längere Zeit in den Urlaub fahren, kannst du den Zeitplan wechseln, sodass es während deiner Abwesenheit nicht zu kalt wird und sich Schimmel bildet.

Langfristig heizt du somit deutlich effizienter als mit manuellen Thermostaten, die man gerne mal vergisst oder zu hoch aufdreht. Die Bosch-Geräte kannst du dank Matter-Kompatibilität außerdem in dein bestehendes Smart Home Ökosystem einbinden und so beispielsweise in Kombination mit Fenstersensoren verwenden.

Zu den Thermostaten!

So steht es um den Preis

Bei tink bekommst du sechs Stück der Bosch-Thermostate in einem Set. Je nachdem, viele Heizkörper bei dir verbaut sind, ist das mehr als ausreichend. Den UVP des Sets von 509,70 Euro reduziert der Smart Home Händler aktuell auf 269,95 Euro. Das entspricht einem ordentlichen Rabatt von 47 Prozent. Damit landen wir bei rund 44,99 Euro pro Thermostat. Wie gut das Angebot ist, zeigt der Preisverlauf der einzelnen Thermostate.

Für ein einzelnes müsstest du sonst um die 70 Euro zahlen, bei tink kommst du also nicht nur deutlich günstiger, sondern sogar zum absoluten Bestpreis dran. Da der Händler keinen Versand verlangt, bleibt die Rechnung auch wirklich bei 269,95 Euro und du greifst ein ziemlich gutes Schnäppchen ab.

Neben den Thermostaten hat tink übrigens auch andere Smart-Home-Geräte von Bosch im Sortiment zu guten Preisen. Wer sich nach weiteren Gadgets umschauen möchte, sollte daher mal hier vorbeischauen.

