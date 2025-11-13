Amazon lockt Bücher- und Musik-Fans mit Gratis-Aktion vor Black Friday - Jetzt 3 Monate kostenlos

Amazon Music Unlimited gilt als einer der größten Konkurrenten des Streaming-Giganten Spotify. Nachdem das schwedische Unternehmen vor einigen Wochen die monatlichen Kosten erhöht hat, wird der Musikdienst des Versandriesen, auch dank eines neuen Features, noch einmal spannender. Richtig genial wird das Ganze allerdings erst dank einer aktuellen Aktion, bei der du das neue Unlimited-Bundle drei Monate lang noch vor dem Black Friday komplett gratis testen kannst.

Amazon Music Unlimited Ab 0,00 € Musik-Streaming-Dienst mit HD-Wiedergabe und losless FLAC-Codec. Streame jetzt über 100 Mio. Songs und genieße zudem die besten Hörbücher von Fitzek & Co. für drei Monate kostenlos. Direkt zum Angebot

Amazon Music Unlimited: Das steckt in der Spotify-Alternative

Schauen wir uns zuerst einmal an, warum sich der Streaming-Dienst für dich lohnt. Über 100 Millionen Songs verstecken sich in der Datenbank und selbst Musik von eher unbekannteren Künstlern findet sich hier. Während der Arbeit höre ich beispielsweise gerne Fewjar und finde alle ihre Songs problemlos bei Amazon Music Unlimited. Noch besser ist hier jedoch der technische Aspekt: Der Streaming-Dienst bietet Audioqualität in HD oder Ultra HD (also mit bis zu 3.730 kbps). Zudem wird „lossless FLAC“ unterstützt. Dabei handelt es sich um einen Bluetooth-Codec, der für verlustfreie Wiedergaben sorgen soll.

Zum Vergleich: Spotify bietet Wiedergaben von bis zu 320 kbps. Technisch hat also Amazon Music Unlimited klar die Nase vorn. Ein großer Vorteil der schwedischen Konkurrenz war es bisher allerdings, dass du Zugriff auf unzählige Hörbücher hattest. Jetzt bietet Amazon jedoch ein zusätzliches Feature. Dank einer Integration von Audible hast du nämlich ebenfalls Zugriff auf spannende Literatur für deine Ohren und zahlst dafür sogar weniger als bei Spotify.

Drei Monate kostenlos streamen: Darum lohnt sich der Deal

Kommen wir also zum Angebot. Amazon bietet das Amazon Music Unlimited-Abonnement mit Audible aktuell für drei Monate kostenlos an. Dabei ist es egal, ob du bereits Prime-Mitglied bist – oder eben nicht. Du kannst das Abo zudem jederzeit kündigen. Möchtest du das Angebot weiterhin nutzen, werden 10,99 Euro pro Monat fällig (Prime-Kunden zahlen dann nur noch 9,99 Euro monatlich). Die gesamte Aktion läuft vom 12. November 2025 bis zum 9. Januar 2026. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Bestehende Amazon-Music-Unlimited-Kunden können nicht von der Aktion profitieren.

Möchtest du dir also das „bessere Spotify“ schnappen, willst vom frühen Black-Friday-Deal profitieren und zudem noch monatlich Geld sparen, ohne auf eine Vielzahl von Songs zu verzichten, kannst du dich über den nachfolgenden „Direkt zum Angebot“-Link innerhalb von einer Minute gratis anmelden.

