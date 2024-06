Aldi: Starkes Notebook zum kleinen Preis

Frohe Kunde für all diejenigen, die auf der Suche nach einem grundsoliden Notebook für Streaming, Homeoffice oder mobiles Arbeiten sind. Bei Aldi im Onlineshop kannst du ab sofort den Medion Laptop E15423 kaufen, der eine vernünftige Ausstattung zu einem guten Preis liefert. Obwohl dieser bei nur rund 500 Euro liegt, gibt es reichlich SSD-Speicher, ordentlich Arbeitsspeicher und einen potenten Intel Core i5 Prozessor, damit bei der Nutzung keine Einschränkungen zu erwarten sind. Aber der Reihe nach.

Medion-Notebook bei Aldi im Angebot

Ganz grundsätzlich handelt es sich bei dem neuen Aldi-Angebot um ein Notebook, das über ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display mit IPS-Technologie verfügt. Die Auflösung liegt also bei 1.920 x 1.080 Pixeln. Dazu gesellt sich der Intel Core i5-13420H, der über acht Kerne verfügt und in der Spitze mit bis zu 4,60 GHz taktet; flankiert von 16 GB Arbeitsspeicher (LPDDR5). All das reicht aus, um alltägliche Arbeiten mit dem Notebook problemlos erledigen zu können. Selbst für einfache Spiele ist die gebotene Ausstattung ausreichend.

Zur weiteren Ausstattung des neuen Aldi-Notebooks gehören auf Basis von Windows 11 Home als Betriebssystem unter anderem drei USB-Anschlüsse (1 x USB-C, 2 x USB-A), ein HDMI-out-Port und ein Kartenleser für SD-Speicherkarten. Drahtlose Internetverbindungen kannst du auf Basis von Wi-Fi 6 nutzen, Bluetooth steht in Version 5.1 zur Verfügung und der Akku hält nach Herstellerangaben rund acht Stunden lang. Auch auf eine HD-Webcam mit mechanischer Abdeckung und ein Dual-Array-Mikrofon musst du nicht verzichten.

Was kostet der Laptop?

Für all das berechnet Aldi in seinem Webshop ab sofort 539 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Ein richtig guter Preis, denn vergleichbar ausgestattete Notebooks kosten oft 550 Euro oder noch sehr viel mehr. Aldi bietet das Medion-Notebook mit Schnellladefunktion für verkürzte Wartezeiten zudem mit drei Jahren Garantie an. Und auf Wunsch kannst du dich auch für eine zinsfreie Ratenzahlung über Klarna entscheiden. Dann musst du inklusive Versandkosten dreimal 181,65 Euro bezahlen.

Jetzt weiterlesen Aldi: Gigantischer 4K-UHD-Fernseher im Angebot