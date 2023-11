999 GB extra: Sparhandy schmeißt das Pixel 8 überraschend günstig raus

Durch ein krasses Datendepot von 999 GB wird dieses sonst normale 20-GB-Bundle zum Pixel 8 etwas ganz Besonderes. Der Preis von monatlich nur 29,99 Euro kann sich dabei ebenfalls absolut sehen lassen. Sparhandy liefert somit eins der absoluten Highlights während der Cyber Week. Wir schauen uns das Angebot ein mal genauer an und zeigen, warum sich der Deal lohnt.

Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Angebot um ein ganz normales Tarif-Bundle. Zum Pixel 8 bekommst du hierbei einen Vodafone-Vertrag mit 20 GB 5G-Datenvolumen sowie einer Telefon- und SMS-Flat für monatlich 29,99 Euro. Bereits die Surfgeschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s ist aber ein Hingucker. Damit laufen nämlich selbst HD-Streams unterwegs stets ruckelfrei. Und auch der 100-Euro-Wechselbonus für die Rufnummernmitnahme ist ein cooles Extra. Hiermit hast du zugleich den einmaligen Gerätepreis für das Pixel 8 von 99,95 Euro direkt wieder drin. Dadurch zahlst du zusätzlich nur noch den Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie 6,99 Euro Versandkosten.

Wirklich besonders wird der Deal erst mit dem Datendepot. Du bekommst nämlich komplett kostenfrei weitere 999 GB mobile Daten on top! Im EU-Ausland sind es immerhin 99 GB extra. Nicht monatlich, sondern einmal und für die gesamte Vertragslaufzeit. Sobald dein eigentliches Datenvolumen ausläuft, springt dieses Depot ein und wird angezapft. Selbst für Viel-User wird der Vertrag damit quasi zu einem Unlimited-Deal, vor allem bei schwankendem Datenbedarf. Verrechnet man die 999 GB über die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, bekommst du so monatlich insgesamt rund 61 GB – und das für 29,99 Euro im Monat. Und das Pixel 8 gibt’s dank des Wechselbonus kostenlos on top!

→ Pixel 8 mit 20 GB Tarif + 999 GB Datendepot für monatlich 29,99 Euro

Mit 120 Hz Display, pures Android und Co. – Das bietet dir das Google Pixel 8

Mit dem Google Pixel 8 holst du dir bei dem Tarif-Deal zudem ein Top-Smartphone zum Vertrag. Direkt auf den ersten Blick überzeugt das Handy mit seiner kompakten Größe. Technisch weiß das 6,2 Zoll OLED-Display mit seiner 120 Hz Bildwiederholrate aber natürlich ebenso zu überzeugen. Ein großer Vorteil bei Google-Geräten ist ebenfalls die starke Performance. Da Soft- und Hardware aus dem gleichen Haus stammen, bekommst du pures Android – und das spürt man im Alltag. Der verbaute Google Tensor G3 Prozessor samt 12 GB RAM liefert zeitgleich die nötige Power – selbst für anspruchsvollere Aufgaben wie mobiles Gaming.

Google Pixel 8 Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display … Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.575 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Rosa, Schwarz Einführungspreis Pixel 8 (8/256 GB): 859 €, Pixel 8 (8/128 GB): 799 € Marktstart Herbst 2023

Hobbyfotografen werden mit dem Pixel 8 ebenso glücklich. Bei uns im Test zählte das starke Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera nämlich zu den Highlights. Als Speicherplatz stehen dir allerdings nur 128 GB zur Verfügung. Dafür punktet das Smartphone mit dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68, einem langen Update-Support sowie den typischen Funkstandards rund um 5G, Bluetooth 5.3 sowie NFC für mobiles Zahlen.

999 GB auch mit Pixel 8 Pro erhältlich

Wer ein leistungsstärkeres Bundle sucht, wird bei Sparhandy ebenfalls fündig. Das coole 999 GB große Datendepot bekommst du alternativ nämlich auch zu einem Vodafone-Bundle mit dem Google Pixel 8 Pro. Zum Großteil sind die beiden Angebote identisch – etwa beim Gerätepreis von 99,95 Euro, der schnellen 5G-Bandbreite sowie der Allnet-Flat. Der Tarif zur Pro-Variante des Google-Handys liefert dir aber sogar 50 GB Datenvolumen und kostet dadurch 39,99 Euro im Monat.

→ Pixel 8 Pro mit 50 GB Tarif + 999 GB Datendepot für monatlich 39,99 Euro