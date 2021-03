20 GB für einmalig 10 Euro: Hier kannst du Vodafone-LTE ausprobieren

Bis zum 6. April, also den Dienstag nach Ostern, kostenlos das Vodafone-Netz nutzen, telefonieren und surfen? Das geht derzeit mit einem Angebot der mobilcom-debitel-Marke freenet Flex. Der Discounter, der wie beispielsweise freenet funk oder Fraenk von der Telekom nur per App buchbar ist, berechnet bis zum nächsten Abrechnungsintervall am 6. April keine Kosten. Zahlen musst du lediglich die Bereitstellungskosten von 10 Euro. Rechnerisch bekommst du also 20 GB Vodafone LTE für 10 Euro.

Bis Ostern testen

Dass du bis zum 6. April nichts für den Tarif zahlen musst, liegt an der Abrechnung von freenet Flex. Die Abrechnung bei dem Anbieter erfolgt immer zum 6. eines Monats. Und erstellt dir nur volle Abrechnungsintervalle in Rechnung. Kündigst du vorher, also spätestens bis zum 4. April (Ostersonntag), wird deine SIM-Karte noch vor Beginn des Zahlungszeitraums wieder abgeschaltet.

Bis dahin – also noch etwas mehr als drei Wochen lang – kannst du die SIM-Karte aber nutzen und das Vodafone-Netz testen. Denn das Vodafone-Netz samt LTE ist die Basis des Angebotes. Downloads sind allerdings nur mit bis zu 21,6 Mbit/s möglich. Dennoch: In unserem kürzlich veröffentlichten Tarifvergleich günstiger Tarife im Vodafone-Netz war Freenet-Flex je nach Nutzungsprofil vorne mit dabei.

So geht’s

Mit dem Smartphone auf diesen Link klicken

App für Freenet Flex installieren

Tarif auswählen, Daten eingeben und bestellen

SIM-Karte kommt binnen ein bis zwei Werktagen per Post

Bei der Bestellung der SIM-Karte kannst du aus drei Tarifen auswählen, die sich durch das Datenvolumen unterscheiden. Das Maximum liegt bei 20 GB. In allen Fällen ist eine Flatrate für Gespräche innerhalb Deutschlands enthalten, Roaming innerhalb der EU sowie in Norwegen, Großbritannien, Island und Liechtenstein ist möglich. Gespräche ins Ausland sowie Roaming außerhalb der EU-Zone ist nicht möglich.

Freenet Flex: Die Tarifdetails

Kündigung bis 4. April ohne weitere Kosten

Danach 1 Monat Laufzeit mit diesen Optionen:

5 GB für 10 Euro

10 GB für 15 Euro

20 GB für 20 Euro

10 Euro Einmalkosten

Vodafone-Netz mit bis zu 21,6 Mbit/s Downstream

Deutschland-Flatrate inklusive

Freenet Flex reiht sich wie erwähnt ein in die Riege einiger innovativer Tarife, bei denen auch die großen Mobilfunker mitmischen. Beispiele sind der Pionier-Tarif FUNK, die Telekom-Alternative fraenk und auch das Vodafone-Prinzip CallYa, das es Ende 2020 ebenfalls kostenlos zu testen gab.

Weitere Informationen zu kostenlosen SIM-Karten samt Tarif gibt es hier.

