Sind diese Yamaha-Kopfhörer eine Alternative zu den Spitzenmodellen von Sony und Bose?

Wer gute Bluetooth-Kopfhörer mit starkem ANC und grandiosem Klang haben möchte, greift gerne zu der XM-Reihe von Sony. Hier haben wir das Top-Modell der Sony WH-1000XM5 im Test. Oder zu Boses QuietComfort-Modellen, wie den QuietComfort 45 (hier im Test). Hervorragende, oder gar noch bessere Alternativen zu den beliebten Kopfhörern sind aber auch die Bowers & Wilkins PX7 S2 oder die Sennheiser Momentum 4 (hier bei uns im Test). Doch was ist mit Yamaha? Mit dem Modell YH-L700A überraschten die Japaner und servierten „Liebhaber-Over-Ears mit irrem Klangerlebnis„. Yamaha kann es also. Doch wie gut sind die YH-E700B, die sich preislich auf dem Niveau der Sony XM5 und der Momentum 4 bewegen?

Passform und Tragekomfort der Yamaha YH-E700B

Schon beim Aufsetzen der Kopfhörer merkt man: Die Ohrpolster sind aber klein geraten. Dass das nicht gut gehen kann, bewahrheitet sich bereits nach etwa 20 Minuten Musikhörens. Statt die Ohren zu umschließen, wie es Over-Ear-Kopfhörer eigentlich machen, sind die Aussparungen in den Polstern zu klein. Sie liegen teils auf den Ohren wie On-Ears und drücken. Das trifft nicht auf alle Ohren zu. Wer kleine Lauscher hat, ist hier im Vorteil.

Doch die Mehrheit wird die Kopfhörer nach spätestens einer Platte von Kopf ziehen und nie wieder aufsetzen. So ging es auch uns im Test. Nach dem gut einstündigem Queens of the Stone Age Album „Lullabies To Paralyze“ schmerzten die Ohren so sehr, dass wir die Kopfhörer zurück in ihr Case legten, den Reißverschluss zuzogen und sie in der Schublade haben verschwinden lassen.

Yamaha YH-E700B im Test

Klang und ANC der Kopfhörer

Nun könnten wir uns an dieser Stelle die Mühe sparen, um über den Klang, das ANC und weitere Details der Yamaha YH-E700B zu schreiben. Aber das wäre nicht fair. Schließlich gibt es auch Menschen mit kleineren Ohren, denen die Kopfhörer bestens passen werden. Allerdings wird es nicht besser. Nicht nur an bei der Passform haben die Japaner daneben gegriffen. Auch der Klang ist nicht das Wert, was der Hersteller für die Yamaha YH-E700B verlangt. Der Sound ist kalt und ziemlich schlank. Tiefen sind unterbelichtet, das gesamte Klangbild eher zweidimensional. Auch mithilfe des Equalizers in der Yamaha-App lässt sich nicht wirklich mehr herausholen.

Das ANC der Yamaha YH-E700B dafür ist ziemlich effektiv und filtert Umgebungsgeräusche gut heraus. Doch was bringt eine gute Geräuschunterdrückung, wenn man die Kopfhörer nicht lange auf dem Kopf lassen möchte, weil sie den Ohren Schmerzen zufügen? Und wenn man sie dann drauf hat, noch nicht einmal wirklich guten Klang geliefert bekommt? Trotzdem sammeln die Kopfhörer in dieser Kategorie wertvolle Punkte.

Der Akku: Lauf- und Ladezeit

Die Akkulaufzeit der Yamaha YH-E700B geht mit bis zu 32 Stunden in Ordnung. Die Ladezeit hingegen hätte deutlich schlanker ausfallen können. Rund dreieinhalb Stunden benötigen die Kopfhörer für eine komplette Ladung. Die Sennheiser Momentum 4, die die Yamaha-Kopfhörer in jeder Disziplin überragen, kosten nicht nur 50 Euro weniger, sie schaffen das auch in zwei Stunden.

Yamaha YH-E700B im Test

Yamaha YH-E700B im Test: Das Fazit

Zu Beginn fragten wir uns, ob die Yamaha YH-E700B eine Alternative zu den Spitzenmodellen von Sony, Bose oder Sennheiser sein könnten. Der Test zeigt eindeutig: Nein, auf gar keinen Fall. Die Kopfhörer der Japaner spielen zwar preislich in der gleichen Klasse wie ihre Konkurrenten. Doch sie sind in jeder Kategorie schlechter. Hinsichtlich des Klangs mag es noch Menschen geben, die, da sie keine Vergleichsmöglichkeit haben, Abstriche in Kauf nehmen. Doch was sich Yamaha bei der Passform der Ohrpolster gedacht hat, bleibt ein Rätsel. Der Tragekomfort ist praktisch nicht vorhanden – außer, man hat wirklich kleine Ohren.

Die negativen Aspekte überwiegen so sehr, dass die positiven, wie das gute ANC, das stabile Case und das durchdachte Design, kaum ins Gewicht fallen. Damit ist auch der Preis-Leistungs-Verhältnis -die Yamaha YH-E700B kosten gut 330 Euro! – unter dem Durchschnitt. Selbst Kopfhörer wie diese, die weniger als 80 Euro kosten, sind empfehlenswerter.

