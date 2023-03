Skullcandy Crusher Evo: Die besten Kopfhörer für Bass-Liebhaber?

Die Skullcandy Crusher Evo haben eine Besonderheit, die sie von der Masse abheben. Es handelt sich dabei um den sogenannten Sensory Bass. Die Kopfhörer reagieren auf tiefe Basstöne und setzen diese in haptisches Feedback um, das die Kopfhörer zum Vibrieren bringt. Beim Tragen fühlst du den Bass und tiefe Töne kommen besonders gut zur Geltung. Wie gelungen ist das Feature wirklich und lohnen sich die Skullcandy Crusher Evo überhaupt?

Design und Bedienung: Schickes, funktionales Design

Die Skullcandy Crusher Evo sind schicke, leichte Kopfhörer im eleganten Design. Sie sehen recht einfach, aber nicht etwa klobig oder langweilig aus. Es gibt die Kopfhörer in den Farben schwarz, grau, weiß und blau, hin und wieder sind auch besondere Designs im Angebot. Es handelt sich bei den Crusher Evo um true wireless Kopfhörer, was bedeutet, dass keinerlei Kabel sichtbar sind. Zum Transportieren lassen sich die Kopfhörer zusammenklappen, was ihre Größe reduziert und sie vor eventuellem Schaden schützt. Für unterwegs ist im Lieferumfang auch eine Tasche enthalten.

Tragekomfort und Bedienung

Die Skullcandy Crusher Evo sind erstaunlich leicht und sitzen gut am Kopf. Sie sind weder zu locker, noch bekommt man nach langer Zeit ein Drückgefühl am Kopf. Gelegentlich kann es jedoch, gerade bei langen Haaren, passieren, dass einzelne Haare an den Kopfhörern hängen bleiben. Dies passiert jedoch selten und lässt sich vermutlich nicht vollends verhindern.

Die Steuerung ist einfach und intuitiv.

Die Steuerung der Kopfhörer ist sehr simpel und einfach zu bedienen. Über einen Schieberegler kann die Intensität des sensorischen Basses eingestellt, oder auch ausgeschaltet, werden. Ein Knopf pausiert deine Musik, über zwei weitere Knöpfe lässt sich die Lautstärke bequem am Kopfhörer einstellen. Der Power-Knopf liegt separat, was ein versehentliches Ausschalten verhindert. Insgesamt ist die Steuerung sehr angenehm und einfach zu verstehen.

Klang und Akkuleistung der Skullcandy Crusher Evo

Die Skullcandy Crusher Evo legen, wie es zu erwarten ist, viel Wert auf mächtigen, vollen Bass. Dennoch schaffen es die Kopfhörer ein angenehmes, recht ausgeglichenes Klangprofil beizubehalten. Am angenehmsten war der Klang in unserem Test, wenn der Bassregler sich im unteren Drittel befindet. Unserer Meinung nach bekommst du hier den besten Kompromiss aus mächtigem, vollem Bass und rundem Klang geboten. Wer jedoch mehr Bass möchte, der kann den Regler auch ohne Probleme höher einstellen. Der Bass wird so zwar sehr dominant, sorgt jedoch trotz der Vibration nicht für Störgeräusche oder Ähnliches.

Ein weiterer, sehr positiver Aspekt der Kopfhörer ist die gute Schallisolierung. Sitzen die Kopfhörer einmal gut auf den Ohren, so isolieren sie auch ohne ANC Technologie erstaunlich gut. Dies ist auch mit Brille und Ohrringen der Fall, da sich die Kopfhörer gut an die individuelle Ohrform anpassen.

Die Crusher Evo sitzen gut und sind angenehm zu tragen.

Unser Highlight: Die Akkulaufzeit

Neben dem haptischem Bass ist die Akkulaufzeit der Skullcandy Crusher Evo ein weiteres Highlight. Auf der Seite des Herstellers ist diese mit 40 Stunden angegeben und im Test konnten wir diese Laufzeit bestätigen. Zwar haben wir nicht genau gemessen, wie lange die Kopfhörer durchhielten, doch bei täglichem Tragen über mehrere Stunden mit aktiviertem haptischen Bass hielten die Kopfhörer über eine Woche durch.

Sollte der Akku doch einmal verbraucht sein, dann lassen sich die Kopfhörer innerhalb von 10 Minuten wieder auf 4 Stunden Akkulaufzeit laden. Wer also dazu tendiert öfter mal zu vergessen, die Kopfhörer zu laden, der ist mit den Skullcandy Crusher Evo bestens bedient.

Fazit zum Skullcandy Crusher Evo

Es handelt sich beim Skullcandy Crusher Evo um sehr solide Kopfhörer mit einem besonderen Feature, das wenige Konkurrenten bieten. Auch außerhalb des Features konnten die Kopfhörer uns im Test überzeugen. Mit einem Preis von 189 Euro auf der Seite des Herstellers sind sie jedoch nicht gerade günstig. Der Preis lohnt sich allerdings für jeden, der viel Wert auf mächtigen, vollen Bass und angenehmen Klang legt.

Besonders beim Schauen von Sci-Fi und Action-Filmen können die Crusher Evo glänzen und auch Videospiele werden durch das haptische Feedback verbessert. Explosionen fühlen sich hautnah an und tiefe Basstöne sorgen für eine noch ominösere Atmosphäre.

Pro

Mächtiger Bass

Beeindruckende Akkulaufzeit

Guter Tragekomfort

Contra