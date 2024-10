Nintendos schlimmster Albtraum: Dieses verrückte Spiel ist einfach genial

Seit einigen Tagen schlägt ein ultra-spezifischer Simulator Wellen im Internet. Dabei handelt es sich um den TCG Card Shop Simulator, der es dir erlaubt, einen eigenen Sammelkarten-Shop zu eröffnen. Hier kannst du Sammelkarten jedoch nicht nur verkaufen, sondern auch selbst auspacken und sammeln. Eigentlich gibt es im Spiel ein eigenes Kartenspiel namens „Tetramon“. Kreative Spieler haben jedoch schnell erkannt, dass man die Karten ganz einfach in offizielle Pokémon-Karten verwandeln kann. Und diese kleine Änderung macht das Spiel direkt noch viel besser.

Das Spielprinzip von TCG Card Shop Simulator

Das Spielprinzip dieses verrückten Simulators ist recht einfach. Als großer Sammelkarten-Fan eröffnest du deinen eigenen Shop und errichtest dir den Laden deiner Träume. Zu Beginn kannst du nur einfache Sammelkarten-Packs verkaufen, doch schnell erweitert sich dein Sortiment und dein Laden wächst. Du kannst Mitarbeiter anstellen, deine teuersten Karten ausstellen und verkaufen.

Das Spiel befindet sich aktuell noch in der Entwicklung. Allerdings erhält es fast täglich Updates vom Solo-Entwickler, der das Spiel auf die Beine gestellt hat. Dementsprechend wird auch regelmäßig neuer Content hinzugefügt. Bald soll es beispielsweise möglich sein, Wettkämpfe und Events in deinem Laden zu veranstalten.

Doch schon jetzt ist das Spiel ein riesiger Erfolg. Das liegt insbesondere am Sammelkarten-Feature. Es macht unglaublich viel Spaß, die verschiedenen Packs zu öffnen und möglichst teure Karten zu suchen. Auch das Laden-Management macht viel Spaß und funktioniert trotz Early Access fast fehlerfrei. Diese Mischung aus verlustfreiem Glücksspiel und kreativem Simulator macht das Spiel so unterhaltsam, dass schnell Stunden an einem vorbeiziehen.

Beim Öffnen von Kartenpacks kannst du viel Glück haben.

Nintendos schlimmster Albtraum

Mittlerweile ist es zu einem Internet-Witz geworden, dass Nintendo alles und jeden verklagt. Umso lustiger ist es, das Spiel mit einem Pokémon-Mod zu spielen, solange es möglich ist. Solche Mods verändern das Spiel nicht grundlegend, sie tauschen lediglich die Texturen der Karten aus. Sollten die Mods also nicht mehr verfügbar sein, dann kannst du einfach mit Tetramon-Karten weiterspielen.

Mit „echten“ Pokémon-Karten macht das Spiel besonders viel Spaß.

TCG Card Shop Simulator im Test

Ich habe mir das Spiel heruntergeladen, nachdem ich ein Video bei YouTube gesehen habe. Normalerweise bin ich kein großer Simulator-Fan, aber dieses Spiel hat es mir angetan. Die Mischung aus Laden-Management und Sammelspiel macht das Spiel für viele Zielgruppen ansprechend. Der Erfolg des Spiels spiegelt sich auch in den Bewertungen wider. Diese fallen bei Steam extrem positiv aus. Hier hat das Spiel die höchstmögliche Bewertung erhalten, denn 96 Prozent aller Bewertungen sind positiv.

Um für diesen Test alle Features einmal freizuschalten, habe ich ein bisschen gecheated und kann das Spiel jetzt mit gutem Gewissen jedem empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß, den eigenen Laden einzurichten. Auch das Organisieren des Lagers, Öffnen von Karten und Sammeln macht viel her. Im Spiel voranzukommen dauert ohne Schummeln ab einem gewissen Zeitpunkt recht lange, doch an diesem Punkt gibt es bereits genug zu tun, damit das Spiel dennoch unterhaltsam bleibt.

Baue den Laden deiner Träume und verkaufe tolle Produkte.

Da es sich jedoch um ein Singleplayer-Spiel ohne kompetitiven Aspekt handelt, ist es nicht verwerflich, ein paar Abkürzungen zu nehmen. Letzten Endes ist es immerhin am wichtigsten, dass du Spaß am Spiel hast. Es gibt beispielsweise Mods, die es dir erlauben, die Anzahl der erhaltenen Erfahrungspunkte zu verdoppeln. So kommst du schneller voran, musst jedoch trotzdem dafür sorgen, dass dein Laden profitabel ist. Denn ohne Geld kannst du die neu freigeschalteten Sachen nicht erwerben.

Performance und Bugs

Wie bereits erwähnt, läuft das Spiel auch mit installierten Mods nahezu fehlerfrei. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch eine Warnung aussprechen. TCG Card Shop Simulator mag nämlich unscheinbar aussehen, fordert deinen PC aber ziemlich heraus. Ich spiele auf einem PC mit einem i9-13900K, einer RTX 4090 und 64 GB RAM. Mein Prozessor erreicht in diesem Spiel höhere Temperaturen als beispielsweise bei Starfield.

Das lässt mich darauf schließen, dass das Spiel vermutlich nicht gut optimiert ist. Auf älteren Systemen solltest du dich also darauf einstellen, dass du die Grafikeinstellungen etwas herunterschrauben musst. Ich habe jedoch noch nicht von schwerwiegenden Performance-Problemen gehört.

Fazit zu TCG Card Shop Simulator

Insgesamt kann ich TCG Card Shop Game jedem empfehlen. Das Spiel kostet aktuell nur etwa 13 Euro und bietet dafür stundenlangen Spielspaß. Mit einem kostenlosen Pokémon-Mod, den du dir ganz einfach bei Nexus herunterladen kannst, wird es nochmal besser. Das Spiel eignet sich für jeden, der Sammelkarten mag, gerne tief ins virtuelle Management versinkt, oder das Spiel einfach mal ausprobieren möchte.

In meinen 12 Stunden habe ich keinen einzigen Bug bemerkt, was für die Qualität des Spiels steht. Der Entwickler ist leidenschaftlich bei der Sache und das Spiel wird vermutlich nur noch besser werden. Schon jetzt hat sich um das Spiel herum eine aktive Modding-Community gebildet. So kannst du das Spiel also ganz an deine Wünsche anpassen und dich mit anderen Spielern austauschen.

Pro

Einfaches, aber geniales Gameplay

Günstiger Preis

Tolle Community

Entwickler-Support

Contra