16 Zoll, 5G und viel Leistung: Dieser Laptop überzeugt im Test

Das HP Elitebook 860 9G ist für die Geschäftswelt konzipiert. Die mag es allem Anschein immer noch konservativ. Das Notebook glänzt rund herum silbern, die Tasten sind schwarz, genauso wie der schmale Rand ums Display. Auch die Einfassung um Tastatur und Touchpad wirkt etwas altbacken. Das gilt allerdings nicht für das Gehäuse insgesamt. Mit einer Grundfläche von 35,9 x 25,1 cm ist der Schnitt schlank; die Bauhöhe von 1,9 cm wirkt auf dem Papier wuchtiger als in der Realität.

Sechzehn Zoll ist das neue Maß der Dinge

An der Verarbeitung des Notebooks lässt sich dagegen nichts bemängeln. Selbst an kleinste Details wurde gedacht. So sorgen etwa zwei kleine Gummistreifen links und rechts neben dem Touchpad dafür, dass sich das Display im zusammengeklappten Zustand auch unter Druck nicht bis aufs Metall durchbiegen kann. Der Displaydeckel hat mit Verwindungen seine Mühen, angesichts der Bildschirmgröße bleibt jedoch alles im Rahmen. Zumal das Notebook mit einem Gewicht von 1,8 Kg nicht zu den schwersten Vertretern seiner Art zählt. Das Dell Inspiron 16, das wir in dieser Größenordnung zuletzt testen konnten, brachte deutlich mehr auf die Waage.

Bei immer mehr Office-Notebooks wird auf eine Bildschirmdiagonale von 16 Zoll und damit auf ein Seitenverhältnis von 16:10 gesetzt. Da macht das Elitebook 860 G9 keine Ausnahme. Nicht ganz so zeitgemäß wirkt die Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln. Die Details leiden entsprechend. Das verbaute IPS-Display ist zudem vergleichsweise blickwinkelabhängig, was jedoch einen triftigen Grund hat: Per Fn-Taste lässt sich der Sure-View-Modus aktivieren, der das Panel vor ungewollten Blicken abschottet.

Schutz vor fremden Blicken: Display mit Sure-View-Technologie

HP Elitebook 860 G9 mit Core i7 und viel RAM

Mit seinem Core i7-1260P zeigt sich das Elitebook 860 G9 gut fürs Arbeitsleben gerüstet. Die zwölf physischen und damit 16 logischen Kernen, die mit Taktgeschwindigkeiten zwischen 2,1 und 4,4 GHz zu Werke gehen, stoßen im Prinzip erst bei richtig dicken Brocken an echte Grenzen. Zumal ein 32 GB großer Arbeitsspeicher zur Seite steht. Im Geekbench werden bei Einzelkern-Tests um die 1.700 Punkte erreicht, im Multicore-Pendant sind um die 8.000 Punkte drin.

HP Elitebook 860 G9 16 Display: 16 Zoll, IPS, 1.920 x 1.200 Pixel Prozessor: Intel Core i7-1260P Grafik: Intel Iris Xe Arbeitsspeicher: 32 GB, LPDDR5 Datenspeicher SSD, PCI 3.0, 1 TB Kamera 5-MP-Frontkamera Anschlüsse: 2x USB Typ-C (Thunderbolt 4), 2x USB Typ-A 3.0, HDMI 2.0, Klinke Drahtlos: WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 5G Akku: 76 Wh, 6 Zellen Lieferumfang: Netzteil Abmessungen: 35,9 x 25,1 x 1,9 cm Gewicht: 1,76 kg Betriebssystem: Windows 11 Pro Preis: 2.874,92 Euro

Wird mehr Leistung benötigt, stellt sich die Frage, ob eine mobile Workstation oder ein gut ausgestatteter Desktop-PC nicht die bessere Wahl ist. Zumal bei einem Leistungsbedarf in diesen Sphären auch der GPU langsam die Luft ausgeht. Die Iris Xe von Intel ist zwar grundsätzlich eine gelungene Grafikeinheit, bei anspruchsvollen Multimedia-Anwendungen oder beim Gaming jedoch nicht mehr die richtige Wahl. So reicht beim Spielen die Leistung nicht mehr, um fordernde Titel mit einer höheren Auflösung als 1.080p zu spielen.

Samsung-SSD mit schneller Anbindung

Um dem Horten von Daten keine zu engen Grenzen zu setzen, verbaut HP in seinem Elitebook 860 G9 eine SSD mit einem Volumen von einem Terabyte, die aus der Fertigung von Samsung stammt. Sie wird mithilfe der PCIe-4.0-Schnittstelle angebunden und liefert entsprechend hohe Transferraten bei der Datenübertragung von rund 6.400 MB/s beim Lesen und 5.000 MB/s beim Schreiben.

HP Elitebook 860 G9: Wenig Kreativität bei äußerer Gerstaltung

Großer Akku trifft auf energiehungrige Hardware

Die Akku-Leistung gehört nicht zu den herausragenden Stärken des HP Elitebook 860 9G. Trotz des 76 Wh großen Akkus fehlen nach einer Stunde im Browser bereits 31 Prozentpunkte der Reserven. Und beim Daddeln sieht es nicht besser aus. Nach einer Stunde auf den Rennstrecken von Asphalt 9: Legends wird ein Füllstand von 56 Prozent angegeben. Die Arbeit abseits der stationären Stromversorgung sollte sich also nicht zu lange hinziehen.

Viele Ports und mobiles Internet

An ein echtes Arbeitstier wird schnell viel Peripherie angeschlossen, und das HP Elitebook 860 G9 zeigt sich hierfür gewappnet. Von den beiden USB-Ports im Typ-C-Format muss zwar einer auch fürs Laden herhalten, in beiden Fällen wird aber auch Thunderbolt 4 und DisplayPort 1.4 unterstützt. Die beiden klassischen USB-Typ-A-Anschlüsse basieren allerdings noch auf dem mittlerweile überholten 3.0-Standard. Fürs Anschließen eines zusätzlichen Monitors kann außerdem HDMI 2.0 genutzt werden. Die Unterstützung einer Security Card ist vor allem im Unternehmenseinsatz relevant – und damit nicht zuletzt auch, dann interessant, wenn Argumente für den Verbleib im Homeoffice gesucht werden.

Das Intel AX211-Modul sorgt nicht nur dafür, dass Bluetooth 5.2 für das drahtlose Anbinden weiterer Gerätschaften bereitsteht. Auch die Netzwerkkommunikation über WLANs wird mithilfe des Moduls erledigt. Und wenn kein örtliches Netz erreichbar ist, kann auch mobil zugegriffen werden: Im Inneren steckt ein Intel-Modem, das sich auf 5G-Netze versteht.

Unterwegs mit 5G ins Netz

Tastatur des HP Elitebook 860 9G überzeugt

HP hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass man sich auf die Entwicklung guter Tastaturen versteht. Und das Elitebook 860 G9 macht da keine Ausnahme. Für eine Notebook-Tastatur wird viel Hub geboten, der Anschlag ist knackig, wenngleich die Tasten selbst mit 1,6 cm nicht die größten sind. Langen Schreibeinlagen steht damit nichts im Weg. Und der Nummernblock für die Eingabe langer Zahlenkolonnen fehlt nicht.

Das recht klassisch gestaltete Touchpad liegt leicht nach links versetzt und mittig unter dem klassischen Schreibblock positioniert. Mit 12,7 x 8,5 cm ist es zudem angenehm groß und fühlt sich dank seiner Glasoberfläche toll unter den Fingern an.

Fazit HP Elitebook 860 G9

Das HP Elitebook 860 G9 sucht weniger den großen Auftritt, sondern überzeugt als solider Begleiter mit seinen Qualitäten im Alltag. Und das nicht nur aufgrund der vielfältigen spezifischen Ausstattungsoptionen.

HP Elitebook 860 G9 16 Wertung Design / Verarbeitung 10 8 Display 15 10 Prozessor 20 16 Speicher 10 8 Akku und Verbrauch 10 5 Tastatur 5 4 Anschlüsse 10 7 Preis / Leistung 20 15 Gesamt 100 73

Es mangelt am Schreibtisch nicht an Leistung; das Display ist für längere Arbeitseinsätze angenehm geschnitten. Allerdings darf es bei dieser Größenordnung gern eine etwas höhere Auflösung sein. Etwas mehr dürfte sich der eine oder andere auch bei der Akku-Leistung wünschen.

Pro

Sehr gute Verarbeitung

Vielfältige Ausstattungsoptionen

Gute Schnittstellenauswahl

Gute Tastatur

Contra

Mäßige Display-Auflösung

Mäßige Akku-Laufzeit