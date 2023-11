Das Ende des Kabelsalats: Diese Ladestation räumt deinen Schreibtisch auf

Der obligatorische Steckdosenverteiler liegt entweder auf oder unter dem Schreibtisch und versorgt über zahlreiche Netzteile die Fülle an Gerätschaften auf dem Tisch. Ein Chaos, wie es im Buche steht. Klar gibt es Zeitgenossen, die dem allen mit Kabelkanälen, Klettbändern und unter dem Tisch angeklebten Dreifachsteckdosen Herr werden, doch elegant ist das fast nie. Das Schlimmste jedoch: Wenn du mal ein Kabel mitnehmen willst, musst du deine feine Ordnung jedes Mal auflösen und beim Zurückräumen alles neu ordnen. Ugreen hat mit dem Nexode 300W eine Lösung in petto, die nicht billig, aber nützlich ist.

Ugreen Nexode 300W: Ein Netzteil für alles?

Mein Schreibtisch-Set besteht aus einem Monitor, einem Laptop, einer Bluetooth-Box, Tastatur und Maus mit Akkus und einem Lämpchen, wenn es mal dunkel ist. Und das im Homeoffice, wie auch im Büro. Im Endeffekt bedeutet das, dass man mindestens jeweils zwei Stromkabel mit dickem Netzteil plus mindestens ein USB-C-Kabel mit einem kleinen Steckdosenadapter braucht. Dazu ein Kabel für Smartphone und Arbeitshandy. Die meisten Verbraucher kommen dabei mit Ladeleistungen von rund 100 Watt aus.

Die Ladestation Nexode 300W von Ugreen kommt genau für solche Fälle infrage. Denn sie verfügt über gleich vier USB-C-Ausgänge, die einmal mit 140 W, zweimal 100 W und einmal 45 W leisten können. Dazu kommt ein USB-A-Port mit maximal 22,5 W. Die maximale Leistung beträgt jedoch nicht die rechnerisch maximale Power von 417,5 Watt, sondern 300 Watt, die sich in unterschiedlichen Aufteilungen auf die insgesamt fünf Ausgänge verteilen. Du solltest also vor dem Kauf prüfen, ob du eher wenige Große, viele kleine oder eine Mischung aus verschiedenen Verbrauchern betreiben willst.

Ugreen Nexode 300W

Aufgeteilte Leistung und Monitor-Probleme

Steckst du beispielsweise fünf Verbraucher an den Ugreen Nexode 300W, kommen aus den Ports maximal 140, 60, 45, 20 und 22,5 Watt. Damit könnte Schnellladen bei manchen Smartphones schon nicht mehr möglich sein. Zwei Laptops und die genannten kleinen Verbraucher wie Bluetooth-Box und Co. sind jedoch so gut immer möglich. Bei Monitoren sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Zum einen gibt es noch sehr wenige Modelle auf dem Markt, die mit USB-C versorgt werden können, zum anderen sind hier die eingeforderten Leistungen oft höher als der 140-Watt-Ausgang leisten kann.

Dazu kommt das Problem mit der Kompatibilität im USB-C-Standard. Ein Huawei MateView GT 27 ließ sich mit dem Ugreen Nexode 300W selbst als einzelner Verbraucher mit dem mitgelieferten Kabel von Ugreen, aber auch einem Huawei-Kabel nicht versorgen. Und das, obwohl das Original-Netzteil des Monitors lediglich 65 Watt Leistung besitzt.

Ugreen Nexode 300W

Verarbeitung und Wärmeentwicklung

Apropos mitgeliefertes Kabel: Ugreen legt in das Paket mit der Ladestation ein dickes und hochwertiges Netzkabel bei. Dazu gibt es das angesprochene USB-C auf USB-C-Kabel, das bis zu 240 Watt packt. Das ist ebenfalls hochwertig verarbeitet und mit einem schicken Stoffmantel umhüllt. Der Eindruck der Kabel passt auch zur Station selbst. Sie ist fein verarbeitet und ein massiver Klotz. Das recht hohe Gewicht disqualifiziert es zwar als Reise-Accessoire, macht es aber zu einem stabilen Statement auf dem Tisch. Belastest du die Ugreen Nexode 300W wird sie spürbar warm, ohne heiß zu werden. Ein Handwärmer ist sie aber allemal im Betrieb, doch es kommt nie der Eindruck auf, dass sie sich ungesund aufheizt.

Fazit zur Ugreen Nexode 300W

Die dickste Ladestation von Ugreen kostet derzeit rund 200 Euro. Damit ist sie kein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich nur die vorhandenen Netzteile ersetzen kann. Deshalb solltest du prüfen, ob dein Setup schon bereit ist, um die maximale Leistung abzurufen. Klappt das jedoch, ist sie ein echter Schreibtisch-Feger und schafft Platz und Variabilität. Besonders für Menschen, die oft zwischen Homeoffice und festem Arbeitsplatz hin und her wechseln, ist die Ugreen Nexode 300W also einen genauen Blick wert.

Pro

tolle Verarbeitung

viel Leistung

schafft Platz und Zugänglichkeit

Contra