HUAWEI MateView GT 27 im Test: Kurviger Designmonitor mit Büro- und Gamer-Genen

Der HUAWEI MateView GT 27 gehört zum mittlerweile sehr großen Büro-Portfolio HUAWEIs. Neben den Laptops der MateBook-Reihe gehören die Monitore zur Must-Have-Peripherie für Online-Arbeiter, Kreative und Gamer.

Huawei MateView GT 27 im ersten Eindruck

Der gekrümmte 27-Zöller besticht schon beim Auspacken und Aufbauen. Sein schickes Äußeres macht sich solo oder auch in Verbindung mit anderen Gerätschaften, wie Laptop oder weiteren Monitoren, gut auf dem Schreibtisch. Der Standfuß hält den großen Bildschirm in jeder Lage sicher und ohne Wackler auf Position.

Und davon gibt es dank Verstelloptionen einige. So kannst du den HUAWEI MateView GT 27 nicht nur in der Höhe verstellen. Auch in der waagrechten sowie senkrechten kannst du den Monitor einstellen. Dazu brauchst du auch kein Werkzeug oder sonstige Verstellschrauben. Der Monitor bleibt dort, wo du ihn mit der Hand ganz einfach in Position gedrückt oder gezogen hast.

Nachdem die beiden Kabel für Signal und Strom angeschlossen sind, verschwindet die komplette Kabelage hinter einer Abdeckung. Wie schon bei der Positionierung brauchst du dafür keinen Schraubenzieher oder sonstiges Werkzeug. Die Abdeckung hält sicher über Kunststoff-Clips.

Gut versteckt ist auch der kleine Jostick an der unteren Gehäusefläche. Damit navigierst du schnell und ohne Fehler durch das Menü des Monitors. Er bietet auf zwei Achsen die Navigation und per Druck auf den kleinen Hebel wird der Befehl ausgelöst. Das funktioniert recht satt und ohne das „Wabbelgefühl“ so mancher anderer Joystick-Lösungen an Monitoren.

Einstellungen und Bildqualität

Mit einer 2K-Auflösung ist der HUAWEI MateView GT 27 bei der Schärfe für so ziemlich alles gewappnet. Büro-Tätigkeiten und Alltags-Bildbearbeitung, sowie scharfe Gaming-Ergebnisse werden ohne Probleme gemeistert. Große Treppen-Effekte oder sonstige Schärfeprobleme kennt der Monitor des chinesischen Herstellers kaum. Dazu ist er auch schon ohne Nachjustieren hell genug für den Büro-Einsatz, brauchst du die volle Helligkeit, legt er aber mit ein paar Einstellungen im Menü noch deutlich zu. Die Farben sind in der Grundeinstellung schon hervorragend eingestellt. Willst du deine Augen schonen oder einfach eine wärmere oder kältere Darstellung, wirst du im Monitor-Menü fündig. Doch darin verstecken sich auch noch andere nützliche Gimmicks.

Für Gamer steht unter anderem ein Fadenkreuz zur Verfügung. Das ist in verschiedenen Designs ausgeführt und kann so deinem individuellen Geschmack angepasst werden. Für alle nicht-Gamer: Das eingeblendete Fadenkreuz des Monitors hilft beispielsweise bei Shooter-Games, das Ziel in der Bildmitte anzuvisieren. Ein weiteres Feature ist die Aufhellung von dunklen Bildschirm-Stellen. Gerade in Spielen mit viel Schwarz-Anteil wird so der Blick ins Unbekannte deutlich verbessert. Dazu freuen sich Gamer auch über den Kurvenradius, der beim Zocken einen immersiven Effekt ergibt. Doch nicht nur für Gamer ist die Krümmung ein echter Vorteil.

Die Krümmung im Arbeitsalltag

Stellst du den HUAWEI MateView GT 27 solo vor dir auf, wird nach einiger Zeit klar, dass die Augen weniger zu tun haben, als bei einem entsprechenden flachen Monitor. Der Grund: Sie müssen beim Scharfstellen kaum zwischen der Bildschirmmitte und den Rändern nacharbeiten. Die Abbildungsfläche ist eben an den Rändern näher an den Augen und die Distanz damit verringert.

Doch so richtig kommt dieser Effekt erst zum Tragen, wenn man sich den krummen HUAWEI-Monitor neben einem herkömmlichen Monitor positioniert. Ständig erwischt man sich dabei, den kurvigen Bildschirm dem herkömmlichen Monitor vorzuziehen. Hier entpuppt sich eine kleine Schwäche des MateView GT 27: Er spiegelt leicht bei Sonneneinstrahlung. Ein Nachstellen der Position um wenige Zentimeter hilft hier in der Regel sofort.

HUAWEI MateView GT 27 im Alltag

Wer sich Sorgen um die Einstellungen oder die Konfiguration des Monitors – auch bei Mehrmonitor-Setups – macht, kann beruhigt sein. Denn der HUAWEI MateView GT 27 ist ein anspruchsloser Begleiter, was die Konfiguration angeht. Einstecken, Anschalten und schon kann es in den Monitor-Einstellungen beispielsweise in Windows losgehen. Position bestimmen, die Auflösung gegebenenfalls anpassen, wenn der PC oder Laptop etwas schwachbrüstig ist – und schon steht das Setup und die Arbeit kann starten.

Fazit zum Huawei MateView GT 27

Der HUAWEI MateView GT 27 ist ein unkomplizierter, stark ausgestatteter und vielseitiger Monitor, der mit seiner Krümmung auch noch einen echten Mehrwert gegenüber der Konkurrenz bietet. Dabei stimmen der Preis und die Leistung gleichermaßen. Und in der „Back to School“-Aktion, die HUAWEI nun fährt, wird der Monitor schlussendlich sogar zum Schnäppchen. Denn statt der regulären 399 Euro, die fair sind, kostet der Monitor zum Schulanfang nur noch 229 Euro. Und übrigens: Beim Kauf von zwei Monitoren bekommst du das zweite Exemplar noch einmal 10 Prozent günstiger auf 206 Euro. Wer also gerade seinem Setup ein Upgrade unterziehen will, der bekommt einen solchen Monitor zurzeit kaum günstiger.

Tops des HUAWEI MateView GT 27

Viele Einstellungen trotz einfacher Bedienung

Gamer- und Büro-Fähigkeiten

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Krümmung mit tollen Effekten

Flops des HUAWEI MateView GT 27

Spiegelt etwas bei Sonneneinstrahlung

Kein 4K

Noch mehr Angebote der Huawei „Back to School“-Aktion

Neben dem MateView GT 27 sind noch weitere Angebote im HUAWEI Online-Store mit Rabatten und Extra-Preisvorteilen versehen. Dazu zählen auch Deals zum HUAWEI MatePad Pro 11 – einer IFA-Neuheit.

Die Angebote der „Back To School“-Kampagne laufen insgesamt noch bis zum 18. September.