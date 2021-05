Kündigen bei Zattoo: So einfach kannst du den Vertrag beenden

Zattoo macht es etwas komplizierter als waipu.tv, aber trotzdem ist eine Kündigung kein Hexenwerk. Bei Zattoo kündigst du deine Abonnements jeweils zum Ende des laufenden Zeitraums. Du gibst dem Dienst also das Zeichen, dass dein Vertrag nicht verlängert werden soll. Bei einem Jahresvertrag endet dein Vertrag nach dem zwölften Monat. Bei einem monatlichen Vertrag endet der Vertrag entsprechend nach dem jeweils laufenden Monat.

Standart-Abonnements von Zattoo kündigen

Ein kostenloser Probemonat eines Pakets oder bezahlte Pakete bei Zattoo zu kündigen funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Zattoo bietet dir die gleichen Abos entweder in einem Jahrespreis mit zwölf Monaten Laufzeit an oder zu einem monatlich kündbaren Preis. Das Kündigen des laufenden Vertrags bei Zattoo funktioniert unabhängig von der Laufzeit gleich. Du hast jeweils 48 Stunden Kündigungsfrist. Das heißt, 48 Stunden vor der geplanten Verlängerung musst du Zattoo in deinen Einstellungen spätestens gekündigt haben.

Folge zum Kündigen auf zattoo.com diesen Schritten:

Öffne das Menu in der Seitenleiste auf zattoo.com Klicke den Punkt „Einstellungen“ Oben siehst du Informationen zu deinem Konto. Klicke hier auf „Mein Konto verwalten“ Auf der Seite „Mein Konto“ sind der dritte Punkt „ABOS“ deine Abonnements Wähle aus der Liste hier das Paket, das du kündigen möchtest Du gelangst in eine Detailansicht. Hier kannst du den Schalter „Automatische Verlängerung“ klicken. Steht er auf aus, wird dir angezeigt, wann das Paket und damit dein Vertrag endet.

In diesen Screenshots siehst du noch einmal die Schritte.

Zugebuchte Pakete kündigen

Hierunter fallen bei Zattoo hinzugebuchte Pay-TV-Sender, die internationalen Sender, und zusätzlicher Speicherplatz zum Aufnehmen von Sendungen. Das jeweilige Abonnement erscheint in der Liste „ABOS“. Zum Kündigen wählst du bei Zattoo das entsprechende Paket aus und hast die gleiche Ansicht wie in den Screenshots oben. Auch hier kannst du dann jeweils einfach den Schalter umlegen. Dein Abonnement wird nicht mehr automatisch verlängert.

Konto löschen

Am Ende der Seite „Mein Konto“ findest du in Grau auf Schwarz auch die Option, dein Konto zu löschen. Diese Entscheidung bestätigst du noch einmal. Dann ist dein Zattoo-Konto unwiderruflich gelöscht.

Abos über Drittanbieter

Hast du dein Zattoo Abonnement über einen Anbieter wie iTunes, Google Play Store, Amazon oder Web.de/GMX abgeschlossen? Dann lies diese Übersicht von Zattoo für genaue Anweisungen zum Kündigen deines Vertrags. Diese Verträge kannst du nämlich nicht direkt über dein Zattoo-Konto kündigen, sondern musst dann über den jeweiligen Vertragspartner gehen.