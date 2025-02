WhatsApp: Abhör-Trick sorgt für Aufsehen

Wer WhatsApp nutzt, der kennt die gängigsten Funktionen. Ob Chatten, Fotos und Videos verschicken oder den Live-Standort teilen: Das meiste ist selbsterklärend. Ein ebenfalls beliebtes Feature: Sprachnachrichten. Wer keine Zeit hat, eine Nachricht einzutippen oder viel zu sagen hat, dabei aber nicht telefonieren möchte, greift zur Sprachnachricht. Der Empfänger kann, wann immer er möchte, diese abhören. Und genau hier setzt der Trick an.

WhatsApp: Nachrichten diskret abhören

Wer eine Sprachnachricht abhören möchte, tippt auf das Play-Symbol und die Nachricht wird abgespielt. Da das Smartphone diese über den Lautsprecher wiedergibt, kann das insbesondere in der Öffentlichkeit oder in geselliger Runde unter Freunden, je nach Inhalt der Sprachnachricht, schnell unangenehm werden. Abhilfe schaffen hier Kopfhörer. Oder aber, du hältst das Smartphone einfach ans Ohr – wie beim Telefonieren. Dann spielt WhatsApp die Nachricht nicht mehr in voller Lautstärke über die Lautsprecher ab, sondern nur über die Hörmuschel. Vollkommen diskret – und es sieht so aus, als würdest du nur die Mailbox abhören oder telefonieren.

→ WhatsApp: Das weiß der Messenger über dich

Viele dürften die Funktion kennen, doch unerwähnt lassen wollen wir sie in Zusammenhang mit dem Abhör-Trick nicht. Denn: Während man eine Sprachnachricht abhört, kann man auf einen Button neben dem Verlaufsbalken tippen, um die Geschwindigkeit zu verändern. WhatsApp bietet dabei neben einfacher auch eine 1,5- und 2-fache Geschwindigkeit an. Eine 30-sekündige Sprachnachricht wird bei maximalem Tempo also nur 15 Sekunden lang.

Stimme verändern und noch mehr Tricks

Und wer gerne Sprachnachrichten verschickt, für den haben wir einen ganz besonderen Tipp. Bevor du die Sprachnachricht verschickst, kannst du deine Stimme wie die von Batman, des Teufels oder eines Betrunkenen klingen lassen. Das sorgt nicht nur bei der Aufnahme für Spaß. Auch dein WhatsApp-Kontakt, der die Sprachnachricht erhält, dürfte überrascht sein. Wie das funktioniert, zeigen wir dir hier.

Beide Tricks funktionieren auf Android-Smartphones und auf dem iPhone gleichermaßen. Möchtest du noch mehr Tipps und Trick zu WhatsApp kennenlernen, dann haben wir für dich diesen Artikel mit 15 Tipps und Tricks, die nicht jeder kennt.