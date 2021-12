Weihnachten 2021: Die perfekten Last-Minute-Geschenke für Mütter

So traurig es auch sein mag, manchmal hat man einfach keine Zeit, um sich in angemessener Weise um Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Darüber hinaus ist es im Jahr 2021 wegen der Pandemie gar nicht mal so einfach, einen ordentlichen Weihnachts-Einkaufsbummel zu veranstalten. Aus diesem Grund haben wir einige kreative Last-Minute-Geschenkideen für Mütter zusammengetragen.

Tipp: Geschenke können im digitalen Zeitalter bequem aus den eigenen vier Wänden bestellt und an eine beliebige Adresse verschickt werden.

Weihnachtsgeschenke für Mütter

Alle Geschenke, die wir herausgesucht haben, können über Amazon erworben werden. Folglich sollten die Produkte selbst dann geliefert werden, wenn man nur einige wenige Tage vor Weihnachten bestellt – insbesondere dann, wenn man Premium-Mitglied ist. Die Geschenkideen sind zur besseren Übersicht in vier Kategorien aufgeteilt: „gemütlich“, „lecker“, „Pflanzen“ und „personalisiert“.

Gemütliche Weihnachtsgeschenke für Mütter

1. Decke mit Ärmeln

Decke mit Ärmeln

Viel gibt es zu dieser Geschenkidee nicht zu sagen. Man nehme eine Decke, ergänze sie um Ärmel und fertig. Dennoch ist die Decke mit Ärmeln ein gutes Geschenk, denn es erlaubt deiner Mutter Bücher zu lesen, Tee zu trinken oder einen Snack zu sich zu nehmen – alles ohne die gemütliche Decke verlassen zu müssen.

2. Wellness Set

Wellness-Set

Entspannung ist hier das Stichwort. Ebendiese kann ein Wellness-Set bieten. Die einzelnen Komponenten können sich dabei drastisch unterscheiden – was sich verständlicherweise auch im Preis widerspiegelt. Grundsätzlich enthalten solche Sets Öle, Badesalze, Duschgels und Ähnliches. Ein ideales Set existiert dabei nicht. Aber du kennst deine Mutter glücklicherweise schon etwas länger und kannst dir wohl am besten denken, was ihr gefallen könnte.

3. (Hör-)Bücher

Audible-Geschenkabo

Bücher mag nicht jeder. Falls deine Mutter jedoch zu denjenigen gehört, die gerne ab und zu ein Buch aufmachen und sich in eine fremde Welt begeben, wäre ein Buch wohl das optimale Weihnachtsgeschenk. Eine Alternative, die weniger Zeit in Anspruch nimmt, stellen derweil Hörbücher dar. Denn Hörbücher können auch nebenbei – beispielsweise beim Pendeln – gehört werden. Für 10 bis 30 Euro kannst du deiner Mutter ein Audible-Abo schenken. Darin enthalten sind ein beziehungsweise drei Hörbücher, die tatsächlich gekauft und nicht wie bei den meisten Streaming-Diensten nur geliehen werden.

Leckere Weihnachtsgeschenke für Mütter

1. Personalisierte Schokolade

Personalisierte Schokolade

Dass Schokolade ein gutes Geschenk für Frauen ist, muss hier wohl nicht extra erklärt werden. Allerdings könnte ein solches Geschenk auch als einfallslos aufgefasst werden. Die Lösung: eine personalisierte Schokoladen-Box. Auch diese existiert in allen möglichen Formen und Farben. Grundsätzlich kannst du einen Schriftzug oder auch ein Foto auf die Verpackung der kakaohaltigen Süßigkeit befördern. Beispielsweise: „Mama, du bist die Beste!“

2. Tee-Set

Tee-Set

Tee mag jeder. Über die üblichen Supermarkt-Sorten reicht unser Tee-Know-how meist jedoch nicht hinaus. Dabei können bei Amazon zahlreiche Tee-Geschenke-Sets mit unzähligen Sorten aus dem In- und Ausland zum Testen und Genießen erworben werden. Dasselbe gilt übrigens auch für Kaffee.

Pflanzen als Weihnachtsgeschenk

1. Bonsai-Set

Bonsai-Set

Für diejenigen, die es nicht wussten: Diese kleinen Mini-Bäume aus Asien, die man hin und wiederzusehen bekommt, werden Bonsai-Bäume genannt. Bonsai ist dabei eine alte Gartenkunst, bei der die kleinen Pflanzen ästhetisch geformt werden. Wenn deine Mutter einen grünen Daumen hat, ist ein Bonsai-Set die perfekte Geschenkidee zu Weihnachten. Und im Gegensatz zu den „ausgewachsenen“ Bonsai-Bäumen, kostet das Set kein Vermögen – im Gegenteil.

2. Wandvase

Wandvase

Allzu kreativ mussten die Erfinder der Wandvase wohl nicht sein. Denn dabei handelt es sich genau um das, was der Name hergibt: Eine Vase, die auf der Wand befestigt wird. Trotzdem kann diese mit etwas künstlerischem Touch das Highlight des Zimmers darstellen. Und das besser als jedes Gemälde.

Personalisierte Weihnachtsgeschenke für Mütter

Personalisierte Geschenke für Mütter

Bei dieser Kategorie haben wir uns gegen eine Auflistung entschieden, da es eine Unmenge an unterschiedlichen personalisierbaren Geschenken gibt. Von dem beschrifteten Kugelschreiber bis zur Wandlampe ist alles dabei. Uns fielen beim Durchforsten insbesondere personalisierbare LED-Deko-Leuchten, Glastrophäen, Küchenschürzen und Schlüsselanhänger auf.